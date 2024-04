El candidato radical se muestra en campaña junto a dirigentes del Frente Cívico y el PRO. No obstante, algunas lineas del partido amarillo aún no blanquean qué harán de cara a la elección. Por otra parte, se comenzó a discutir el proyecto impulsado por JpRC para establecer un calendario electoral fijo.

La Militante acusó a Llamosas de no haber evitado la grieta peronista, pero desde el equipo que milita a Guillermo De Rivas respondieron que fue la ex diputada quien se negó a dialogar. El director del Centro Cívico relató que Nazario no le atendió el teléfono al intendente cuando este intentó acercarse.