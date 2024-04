Un Llaryora “friendly” bajó el precio a las críticas de Avilés

Por Yanina Soria

Desde Punilla, el gobernador Martín Llaryora le quitó dramatismo a las fuertes críticas que viene recibiendo por parte del intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés, quien lo toreó por asuntos inherentes a la gestión provincial pero también lanzó con munición política.

El vecinalista que hasta el año pasado fue socio en la alianza oficialista de Hacemos por Córdoba, se desalambró del resto de los alcaldes no PJ que mantienen sintonía con el Panal y le apuntó derecho al sucesor de Juan Schiaretti. Entre otras cosas, lo acusó de hacer un cordobesismo con fuerte componente kirchnerista y compartir con ese modelo nacional el modo de construir la política.

Con el argumento de la quita de los subsidios provinciales a las empresas del transporte del interior cordobés, el carlospacense buscó pegarle donde más le molesta al peronismo: que lo equiparen al kirchnerismo duro.

Como ya contó Alfil, la embestida contra Llaryora tiene como trasfondo la decisión que tomó el gobernador de incorporar a su equipo de Gobierno a un enemigo político del tres veces intendente punillense. El mandatario designó a Emilio Iosa como director de la Cuenta San Roque, un cargo estratégico dentro del Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Desde entonces, Avilés sobreactuó sus diferencias con la gestión provincial y allá lejos quedaron los buenos modales que mantuvo con el PJ durante los cuatro años de la gestión de Schiaretti cuando aceptó ser titular de la Agencia Córdoba Turismo.

Lo cierto es que, hasta ahora, Llaryora no le había respondido directamente, aunque sí en cambio lo habían hecho la vicegobernadora Myrian Prunotto cuando visitó Punilla días atrás, y luego el legislador de Hacemos Unidos, Leonardo Limia, quien sin matices disparó: “Avilés se anticipó a cuestiones electorales. Quiere tornarse como un referente de la oposición y está pegando en esta cuestión de enfrentarse con el gobierno provincial”.

Sin embargo, en las últimas horas, el gobernador recorrió algunas localidades de Punilla y desde Capilla del Monte le bajó el tono político al cortocircuito con Avilés.

“A Esteban lo conozco hace muchos años, somos amigos, así que venimos trabajando en conjunto. Ustedes me han visto en Carlos Paz. Esa es mi voluntad, trabajar con todos los intendentes más allá de sus signos políticos”, dijo Llaryora al programa Decisión que se emite por Canal 2 de Carlos Paz.

Sobre el reclamo puntual de Avilés por los subsidios provinciales al transporte, el gobernador explicó: “nosotros no tenemos para reemplazar al gobierno Nacional y uno tiene que optar, y lo que hemos decidido, en conjunto con muchos intendentes, es frente a la desaparición de los subsidios nacionales, decidimos ayudar a la gente y subsidiar el boleto”.

Por el tema del saneamiento del Lago San Roque, otro punto por el que el intendente de Carlos Paz cuestionó en duros términos al gobierno cordobesista, Llaryora le respondió: “aún en tiempos de recesión, cuando se paran las obras, nosotros vamos a terminar las obras que nos comprometimos en todo el sector y después le quedará a los intendentes hacer el trabajo”, en referencia a las redes domiciliares.

“Claramente en la cuenca, no hablando de Carlos Paz sino de toda la cuenta, nosotros podemos ir haciendo todas las obras y trabajando con obras de infraestructura, ahora, si no se van conectando las cloacas y no hay un plan de desarrollo cloacal de cada una de las ciudades y un trabajo sobre los grandes generadores, más allá que la Provincia haga todas estas obras aún en crisis, va a ser imposible terminarlo”, agregó tras remarcar que “hay responsabilidades que son provinciales y otras que son locales”.