Carlos Paz: Juntos busca obturar posicionamiento prematuro de Avilés

La semana pasada, el intendente de la ciudad de Carlos Paz, Esteban Avilés, anunció con bombos y platillos que el balance municipal del 2023 arrojó superávit financiero. “Demostramos que, con honestidad, orden jurídico y económico, planificación y transparencia, se garantiza la correcta utilización de los fondos públicos, generando saldos positivos y convirtiendo a Carlos Paz en el único municipio del país con saldos positivos en sus balances”, dijo el vecinalista que, al asumir su gestión, redujo un 40 por ciento la planta política y de personal de gabinete, congelando y disminuyendo los sueldos.

El intendente que hizo los deberes con el ajuste propuesto por el presidente Javier Milei, levantó en las últimas semanas su perfil político provincial cuando eligió confrontar con el gobernador Martín Llaryora por cuestiones de gestión, como la quita de subsidios provinciales al transporte y la limpieza del lago San Roque.

Lo cierto es que, desde la política doméstica, el arco opositor a Avilés lo viene marcando de cerca frente a lo que entienden es parte de un plan de posicionamiento “prematuro” en detrimento de la gestión municipal. Básicamente leen que el ex radical utiliza el lugar que hoy ocupa en el Palacio 16 de Julio para proyectarse provincialmente; una supuesta pretensión que buscarán obturar.

Por eso, a la denuncia que la semana pasada presentó el legislador juecista, Walter Gispert, por presuntas irregularidades en la gestión pública de Villa Carlos Paz, se le sumó un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz que busca reducir gastos “superfluos”.

“Hemos detectado en todas las reparticiones del municipio unos 600 millones de pesos que se podrían reducir, exceptuando los que son para el ámbito turístico. Y por otro lado, planteamos un alivio fiscal para los contribuyentes”, explicó la concejala opositora Pía Felpeto a Alfil, impulsora de la iniciativa junto a los ediles Daniel Ribetti, Fernando Revello y Noe García Roñoni.

“La ineficiencia en la asignación de recursos puede ser un resultado del superávit en la administración pública; y que, en ocasiones, dicho superávit podría sugerir que el gobierno está acumulando más ingresos de los requeridos para financiar sus operaciones; se reconoce que esta situación puede llevar a una distribución ineficaz de recursos, donde el exceso de ingresos podría haber sido empleando de manera más efectiva en áreas como la inversión en infraestructura, educación o salud”, se menciona como uno delos argumentos en el texto que se presentó en el Concejo Deliberante local.

Concretamente, la bancada de Juntos por Carlos Paz identificó del presupuesto que esos 600 millones de pesos están destinados a publicidad y propaganda que, advierten, el intendente está utilizando con un objetivo político personal.

Por otro lado, sobre el alivio fiscal para contribuyentes, Felpeto detalló: “proponemos no cobrar por 24 meses algunos ítem que son de afectación específica como por ejemplo la expropiación del faldeo montañoso, la contribución para las obras de gas porque la empresa concesionaria que era mixta la han disuelto entonces no tenemos ninguna empresa que coloque el gas y haga ningún tipo de trabajo hasta que los autoricen, entre otros cuestiones que se cobran y no se realizan las obras”.

Por otro lado, el proyecto opositor que tomará estado parlamentario hoy, propone por un plazo de 24 meses no realizar más contrataciones en el municipio, salvo los que sean para las áreas de educación y salud.

De igual modo, respecto al alivio fiscal para los vecinos de la ciudad, la incitativa plantea que los aumentos en tasas y servicios que aprobó el oficialismo cada dos meses, se reduzcan dos en el año, la que ya se aplicó en marzo y otra en septiembre.