Por Carolina Biedermann

Este miércoles la Unicameral vuelve a sesionar. El monobloque “Encuentro Vecinal”, encabezado por el legislador Rodrigo Agrelo presentó un proyecto que busca cesar el cobro de peajes en la ruta que conecta a Córdoba con La Calera, iniciativa que también fue promesa de campaña del actual intendente de esa ciudad del Gran Córdoba, Fernando Rambaldi. Quien, además, es del mismo signo político del legislador que impulsa la norma.

De manera tal que la tensión entre el peronismo y Encuentro Vecinal no cesa en La Calera, y se trasladará pasado mañana a la Legislatura de Córdoba. No solo por la iniciativa y el juego en tándem del intendente Rambaldi con el legislador Agrelo, sino también porque será interesante ver con qué apoyos cuenta el proyecto impulsado por el parlamentario de la banca unipersonal.

Sin olvidar además que la pulseada de esta semana será entre el legislador Agrelo, quien busca poner en jaque al legislador de Hacemos Unidos por Córdoba y ex intendente de La Calera, Rodrigo Rufeil, tomando un reclamo histórico de una porción de vecinos de La Calera y de los barrios privados del camino intercountries, que conectan a esta localidad con Villa Belgrano.

Este pedido vuelve a tomar notoriedad con iniciativa legislativa, luego de los reiterados fallos de la justicia de Córdoba en donde se expresó a favor de Caminos de las Sierras, empresa prestadora del servicio, y en contra del pedido de eliminación de las cabinas de cobro de peaje, presentado por parte de los vecinos de la zona.

El proyecto que se tratará este miércoles, cuenta además con el respaldo del bloque Construyendo Córdoba que integran los radicales Dante Rossi y Sebastián Peralta, el MST de Luciana Echavarría, el interbloque Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica-ARI de Gregorio Hernández Maqueda. Aunque se aguarda la respuesta de Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza), Federico Alesandri (Creo en Córdoba) y, lógicamente, el rechazo de Hacemos Unidos por Córdoba.

Cabe recordar que Caminos de las Sierras funciona bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y según destaca el bloque precursor del proyecto, los legisladores del oficialismo son “juez y parte”, al tratarse de una empresa del Estado.

Los fundamentos presentados en el proyecto de Agrelo no distan de los efectuados por los vecinos en las presentaciones que hicieron ante la Justicia, donde esta última no dio a lugar. La existencia de una ruta alternativa que conectan al Departamento Colón con la Ciudad de Córdoba, donde no se ejerce cobro, otorga más argumentos a la oposición a no acompañar el proyecto.

Encuentro Vecinal remarca que este proyecto va más allá del apoyo a un intendente, del mismo signo político. Según el espacio, se trata de un reclamo masivo de los vecinos, y lo describen como un impuesto encubierto para la gente de La Calera y para los barrios aledaños de Córdoba que utilizan ese camino como una vía de acceso rápido al centro y a la circunvalación.

En el caso de que este proyecto sea aprobado, sienta precedente para que otras localidades como Malagueño o Villa Allende, que se encuentran en la misma condición que los de La Calera, avancen sobre el mismo pedido. Sobre este punto, el bloque precursor de la iniciativa remarca que hay que rediscutir todo el sistema de peajes en la provincia de Córdoba.

La interna entre el peronismo y el en La Calera viene tomando notoriedad por los sucesivos conflictos en la gestión del intendente Rambaldi. El último conocido fue en las sesiones preparatorias del Concejo Deliberante local donde el oficialismo habría perdido la mayoría tras el alejamiento de una concejala radical.