Por Carolina Biedermann

La causa Máscolo abre otro capítulo en la escena provincial tras la confirmación, por parte del Tribunal de Cuentas, de la existencia de contratos por más de seis millones de dólares en obra pública. El Frente Cívico presentó un pedido de informe en la Legislatura para avanzar en la investigación que complicaría al peronismo. Mientras tanto, en el Concejo Deliberante, no avanzarían en consonancia frente al radicalismo, socios en Juntos por el Cambio.

Si bien Máscolo es investigado por la Justicia Federal, por lavado de activos y evasión, luego de su detención, se desencadenó una ola de indagaciones vinculadas a sus activos, y a su actividad como contratista de la provincia de Córdoba, bajo las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel De La Sota; y en la Municipalidad de Córdoba, bajo la del exintendente Ramón Mestre.

El radicalismo y el peronismo observan cómo se desenlaza la trama en esta investigación, mientras el Frente Cívico tomó esta bandera, desde la Unicameral, en categoría de férreo opositor. Postura que aún no se reflejó en el Concejo Deliberante.

Hoy habrá sesión en la Unicameral y el legislador del Frente Cívico, Walter Gispert, presentó un pedido de informe ante el Poder Ejecutivo para conocer qué tipo de vínculo existió entre el empresario, Federico Máscolo, y el Gobierno provincial.

En paralelo al pedido de informe impulsado por Gispert, se le sumó un requerimiento por parte del legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal. Ambos habían desarrollado dos propuestas similares, y decidieron fusionarlas para ser tratadas sobre tablas en el recinto. Pedido al que también se le sumó la firma del presidente de bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala.

El episodio municipal, en tanto, no empezó a escribirse. La investigación en este plano avanzaría sobre la gestión del radical Ramón Mestre. En diálogo con la presidenta de este bloque, Graciela Villata, dijo que desde el Concejo Deliberante están en sintonía con lo que sucede en la Unicameral, pero remarcó que no avanzarán en un pedido de informe, por el momento, porque el fiscal interviniente no solicitó información aún de lo sucedido en la órbita municipal.

En esta línea Villata agregó: “nuestros pedidos de informe en el Concejo Deliberante son realizados con pocas expectativas. Desde que empezamos en esta gestión hemos presentado un sin número de informes y ha sido imposible que los tomen. Han sido muy pocos en los que se puo avanzar”, dijo a Alfil.

Aún queda un día para que el destino y las opiniones puedan cambiar. Si bien la declaración de la presidenta del bloque en el Concejo Deliberante fue contundente, quedan dudas sobre los mensajes entre líneas de otros dirigentes del espacio que dejan entrever que, desde este recinto también se debería accionaren congruencia.

En la Unicameral, sí

En donde la política “se picantea”, sin dudas, es en la Legislatura y este miércoles llega un nuevo capítulo: “La Causa Máscolo y la obra pública provincial”. Un pedio de informe, que, en el martes previo a la sesión, recorrió los despachos legislativos para ser tratado sobre tablas.

El impacto mediático que continúa teniendo la causa puso en una encrucijada al arco político, de tomar o no cartas en el asunto. El Frente Cívico, pegó primero con el as del Tribunal de Cuentas Provincial y lo que empezó siendo algo que parecía una denuncia federal más, desató una investigación vinculada a la obra pública en distintos niveles del Estado.

Este martes por la tarde se conoció que el Tribunal de Cuentas de la Provincia informó sobre la existencia de 171 expedientes de contrataciones a las empresas de obra pública de Máscolo. Las obras ejecutadas entre los años 2008 y 2010 serían por el monto de 34 millones de pesos, a valor dólar hoy, equivalen a más de seis millones de dólares.

El pedido de informe busca conocer en detalle cuándo fueron las contrataciones, en carácter de que fue estipulado, si esas contrataciones fueron de manera directa o por medio de concursos, hasta si las empresas: MB Constructora, Máscolo Constructora, MH SRL y MH empresas de servicios, formaban parte en el registro de proveedores provinciales.

Desde el Frente Cívico en la Legislatura esperan lograr el acompañamiento por unanimidad para avanzar. En el caso de que sea aprobado en esta sesión, el Ejecutivo tendrá un plazo de diez días para responder con la información solicitada.

Gispert remarcó que habría una empresa de la ex mujer del empresario investigado, que prestaba el mismo tipo de servicios en otros municipios como Unquillo, Villa Allende y San Francisco. “Nos parece que en todos los estamentos deberían abrir la investigación y solicitar pedidos de informes, porque como legisladores debemos ponerlo en agenda. Si no, ¿para qué estamos?