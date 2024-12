Enroque Corto

El bono de Llaryora

El gobernador Martín Llaryora anunció un bono para jubilados y pensionados provinciales. Y la voz cantante de este anuncio fue el ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

Informante PJ: Salió Manuel…

Periodista: ¿Cómo anda? ¿Con qué?

IPJ: Con el anuncio del bono para jubilados y pensionados de la Provincia que será de 100 mil pesos por única vez.

P: ¿Qué dijo el ministro?

IPJ: Que se cobra el lunes, que no se debe hacer ningún trámite y que lo van a percibir aquellos que estén por debajo de un salario de 1.300.000 pesos en bruto.

P: Bien.

IPJ: Una buena noticia, un gesto para nuestros viejos.

P: Bueno, no me la venda tanto, quiere…

IPJ: Upa viejo. Ah, antes que me olvide, Calvo estuvo en el programa GPS que sale por Chingón en Vivo.

P: Ajá.

IPJ: Y le preguntaron si era optimista con el pliego de Jéssica Valentini al TSJ, además de trazar un paralelismo con las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue muy crítico de cómo no se ocupan las vacantes en la Corte Suprema. Y ahí Manuel salió a full al decir que es muy optimista en lo que va a suceder el próximo viernes en la Unicameral.

La expulsión de Picat repercutió fuerte en la UCR cordobesa

En horas de la tarde de ayer se conoció la decisión del Tribunal de Ética del Comité Nacional de la UCR y en Córdoba lo que repercutió fuerte fue la expulsión del partido de Luis Picat. Por eso, los grupos de WhatsApp radicales estuvieron muy activos.

Informante Radical: Oiga, ¿vio lo que pasó con Picat?

Periodista: ¿Qué?

IR: Ahí le paso la resolución del partido a nivel nacional. “EXPULSIÓN”.

P: Upa, durísimo.

IR: Sí, pero le digo que acá en Córdoba por más que algunos salgan a manifestar su disconformidad y hacerse los enojados, le cuento que por lo bajo están celebrando.

P: No termino de entender, sea más claro.

IR: Esto es así. Picat con muchos radicales, por no decirle con todos en Córdoba, no viene bien. Los del mestrismo le vienen dando, cerca de la nueva conducción de la UCR provincial le diría que también y hasta aquellos que hablan seguido con Rodrigo (De Loredo) cuentan que el alcance del enojo, por motivos varios, es bastante amplio.

P: Bien.

IR: Ahora esto puso De Loredo recién en X: ‘Ilegítima, arbitraria y parcial decisión de un tribunal de conducta que parece más abocado a una interna que al rol que debe cumplir. Con un bloque escindido en Diputados, y con senadores y diputados que en reiteradas ocasiones tomaron posturas distintas a sus bloques, selectivamente se busca castigar solo a unos. El partido chico, cerrado, burocrático, incoherente y con doble moral, no le sirve a nadie”. Mmm… le digo que es más una reacción como jefe del bloque donde están los ahora expulsados que una reacción compartida con otros radicales cordobeses. No sé, me parece. Le mando un abrazo.

Las 62-O cerraron su año en Punilla

En días de hacer balances, el periodista conversaba con su informante gremial sobre el año de su organización.

Informante Gremial: Nuestro año, en resumidas cuentas, fue muy intenso. Y Punilla se llevó gran parte de nuestra dedicación. Sabemos que es una plaza muy importante para el PJ, y de ahí la importancia que le hemos dado al departamento.

Periodista: Es ciertamente un departamento importante. Además, es uno que el peronismo está lejos de tener atado. Juntos por el Cambio siempre cosechó buenos resultados en el sector. Y es una verdadera incógnita como se va a reacomodar todo después de la implosión de la alianza UCR-PRO y la disparada de la popularidad de los libertarios.

I.G.: Exacto. Sabemos que las cosas se van a reconfigurar en Punilla. De hecho, se están reconfigurando. Y empezar a trabajar en el año electoral hubiera sido un error. Por eso nos dedicamos a plantar las bases para lo que viene, con un 2025 electoral en el que el oficialismo provincial no puede escatimar trabajo territorial

P.: …

I.G.: Es más, esta semana aprovechamos para encontrarnos con nuestros dirigentes y militantes del departamento y compartimos un brindis con más de 150 personas. Pastores Evangélicos, Concejales, Jefes Comunales e importantes Dirigentes de ciudades, localidades y comunas de la región, junto a cuadros sindicales de nuestra organización.

Mestre con una recorrida y una celebración particular

El exintendente Ramón Mestre cerró el año anoche con una actividad en la seccional 12ª y cuentan que se habló (y mucho) de la expulsión de Luis Picat y el tweet de Rodrigo de Loredo.

Informante Mestrista: Buena recorrida con los Mestre, Ramón y Diego encabezando un acto de Confluencia en la 12ª.

Periodista: Ajá, juntos…

IM: Si, juntos. Los dos y un grupo de dirigentes del núcleo no solo de la Capital sino también del interior.

P: Cuente.

IM: Y estuvieron Oscar Tuninetti (El Fortín), Cristina Giorcelli, Mauricio Casa de la 8ª y Natalia Ramos de la 11ª.

P: Bien.

IM: Las perlitas… hubo aplausos por la expulsión de Picat y se habló mucho del tweet de Rodrigo.

P: Mmm…

IM: Le mando un abrazo.