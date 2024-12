El adiós a Armando Pérez: refundador de Belgrano y liderazgo indiscutido

Federico Jelic

Se fue un dirigente adelantado a su época. El corazón de Armando Valentín Pérez (80 años) dejó de latir el martes pasado, pero deja como legado un estilo de conducción, un modelo de gestión y un ordenamiento de cuentas que no solo sirvió para refundar a un Belgrano en cenizas, sino también para dejar un legado para las generaciones futuras.

Fue gerenciador y presidente de Belgrano y a su vez, líder indiscutido sin oposición, con metas que exceden el pago de la quiebra y la adquisición del lujoso predio que hoy lleva orgullosamente su nombre. Y además del registro histórico de condenar a River Plate al descenso con la Promoción, también llegó a dirigir a una AFA acéfala con la Comisión Normalizadora por varios meses, aunque ese desafío terminó también siendo su sepultura dirigencial.

Eso sí, su obsesión por el orden y las cuentas le generaron malestares y enemigos, no solamente en casa. No le gustaban los perfiles altos y nadie que creciera por encima de su nombre. Pero así y todo, su nombre quedará inscripto en la gloria como uno de los hombres fundamentales para el resurgimiento de la entidad de Alberdi, con un mecanismo particular que no a todos convencía pero que luego obligó a que sea respetado, a la hora de analizar el final de la película.

Ascenso, orden y verticalismo

Pérez tuvo entre otros negocios a la empresa TSU Cosméticos, y con esa plataforma llegó al club, con los éxitos evidenciados desde su experiencia en el sector empresarial. Compró pliegos de licitación para gerenciar a Belgrano el 2001 aunque no presentó propuesta, acción que legalizó a Norberto Castaños como patrocinador de la institución junto a la empresa “Córdoba Celeste”. Cuatro años después Pérez le compró el paquete accionario a Castaños en función de convertirse en socio mayoritario, para luego desplazar a Carlos Bustos, Manzanares y Reyna de la empresa.

Armó un circulo cerrado de gestión, de pocas personas y hermetismo como base y cimientos de la estructura, por momentos chocante, ya que no se acostumbraba por estas latitudes a ese tipo de manejo. Abraham Rufail fue vocero institucional, Jorge Franceschi fue tesorero y ejecutivo y Diego Bustos acompañaba al plantel profesional.

“Su primera acción fue buscar agua dulce a 220 metros de profundidad para regar el predio de Villa Esquiú. No entendía el concepto de ser austero en las canchas ni en los lugares de entrenamiento”, cuenta Rufail. Claro, en 2012 logró comprar el predio a la antigua propietaria con recursos propios para después donarlo como patrimonio del club.

Pero ojo, no era todo color de rosas. Mientras lograba ir saldando las deudas y el pasivo de Belgrano, evitaba a toda costa que alguien del club hable oficialmente en nombre de la entidad. El filtro era Rufail, pero a su vez, se instaló ese modelo que a la larga fueron imitando todos los equipos cordobeses.

A Pérez no le gustaban los perfiles altos y mediáticos, por eso despidió a Carlos Ramacciotti en la 1° fecha en Primera División, contra la voluntad de todos los hinchas. Encima ese año descendió, fue duramente criticado pero tuvo su revancha, ascendiendo nada menos que ante River, para luego levantar la quiebra y ser erigido como primer presidente en el retorno del club a los socios Una bandera que nadie puede trastocar.

Nunca tuvo relación con los ídolos del club. Siempre mantuvo diferencias con el hoy presidente de Belgrano, Luis Artime, sumó a José Luis Villarreal a la estructura para después limitarlo y promover su salida, y con Luis “Chiche” Sosa también tuvo relaciones bipolares.

Pero claro, una vez en Primera, ya con Ricardo “Ruso” Zielinski como DT, siguió sumando objetivos como las primeras clasificaciones a torneos internacionales (La Copa Sudamericana) , implementó la disciplina Voleibol profesional en Belgrano, merced de su gran relación con Marcelo Tinelli. No obstante su última gran obra fue la ampliación de la tribuna Cuellar en la calle Hualfin con un innovador método para captar donaciones de socios: por cada bolsa de cemento o donación, él mismo Pérez aportaba la misma cantidad, para duplicar el recursos.

Claro que necesitó de la venta del “Cuti” Romero para finalizarla, de hecho la Tribuna fue inaugurada con la gestión de Franceschi, sucesor puesto a dedo por el propio Pérez, con quién después se distanció pero que lo mismo fue su ladero en todo el proceso. De todas formas es imposible obviar que desatendió a Belgrano luego de que el presidente de los argentinos Mauricio Macri lo llamara para presidir la Comisión Normalizadora, donde se ganó muchos enemigos, con implicancias directas en Belgrano que al año terminó descendiendo. Fue el abogado Javier Medin su principal detractor dentro del Comité, lo mismo que el inefable Pablo Toviggino, hoy tesorero de AFA y principal sicario del titular Claudio Tapia. En poco más de siete meses logró equilibrar finanzas pero lo mismo fue depuesto por el bloque del ascenso, con el hombre de pocos escrúpulos Daniel Ferreiro (Nueva Chicago), quien orquestó el Golpe de Estado.

Final en las urnas

Golpeado y todo, con el ánimo por el piso, nunca renunció a volver a Belgrano. A propósito de eso, participó de los últimos comicios en el club, allá por 2021, cayendo ante Artime, en una lucha dialéctica importante. Siempre dio indicios de querer regresar a la vida política aunque ya con la saludo deteriorada, no pudo cumplir ese anhelo. De todas maneras su obra quedará en la historia, con una participación que despertó a Belgrano de la quiebra y lo llevó bien alto, dejando su apellido en los oropeles de la entidad de Alberdi. Por eso la despedida sentida de hinchas, socios, comisión directiva y clubes, aunque la rencorosa AFA no le hizo el homenaje merecido.