Milei llega a la inauguración de la nueva sede de la Bolsa (bolsillos vacíos para Llaryora)

Por Carolina Biedermann

El presidente Javier Milei llega a Córdoba para participar en la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Arribará a Córdoba alrededor de las 10.30, acompañado de Karina Milei, hermana del Presidente y actual Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina. Además, según informaron, asistiría también con el vocero presidencial Manuel Adorni. Según datos a la que pudo acceder diario Alfil, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem había confirmado su presencia, pero por cuestiones de agenda nacional, canceló su participación.

Menem fue quien acompañó, en ocasiones anteriores. a Karina Milei a Córdoba para desarrollar actividades vinculadas a la conformación de la Libertad Avanza en la provincia del centro del país. Por su parte, el gobernador Martín Llaryora confirmó su presencia el mismo día en el que Milei afirmó que asistiría. Este es un evento que trascenderá en la historia de la institución empresaria y en el que se vuelve a configurar un escenario similar al que se vivió en el año 1966 cuando inauguró su primera sede en la calle Rosario de Santa Fe.

En aquel entonces participaron, el presidente de la Nación, el Teniente General Juan Carlos Onganía y el Gobernador de la Provincia, Doctor Miguel A. Ferrer Deheza. Ambos fueron recibidos por el presidente de la Bolsa de Comercio José Lucrecio Tagle (padre). Esta vez será el turno de Milei como presidente, Llaryora como gobernador y Manuel Tagle hijo, actual presidente de la Bolsa, quien recibirá a ambos.

El primer orador será Llaryora. Luego tomará la palabra Tagle y cerrará el presidente Milei, quien participó por última vez en un ciclo de coyuntura de la Bolsa, en febrero del 2022.

Las presencias empresariales serán el eje de la actividad, además de las figuras políticas que acudirán a escuchar al Presidente. Quienes confirmaron su presencia son: los diputados: Soledad Carrizo, Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico, Gabriel Bornoroni, Alberto Benegas Lynch, María Cecilia Ibañez. Y la senadora Carmen Álvarez Rivero.

De la Provincia, en tanto, acompañarán al gobernador los ministros de Gobierno Manuel Calvo, de Industria Pedro Dellarossa, de Salud Ricardo Pieckenatainer y de Justicia, Julián López.

La incógnita estuvo en la confirmación o no de Diana Mondino, ex ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de este gobierno. Mondino fue integrante del concejo directivo de la Bolsa de Comercio hasta hace pocos meses cuando la institución renovó autoridades. En ese carácter, fue invitada por la comisión actual. Mondino informó que no asistirá por razones de agenda laboral que se superponen a esta actividad.

Llaryora y Milei se vuelven a encontrar

El gobernador cordobés y el Presidente se vuelven a encontrar. La última vez que compartieron un evento fue cuando ambos asistieron al aniversario de la Fundación Mediterranea. Si bien el vínculo entre ambos mejora, a comparación de cómo empezaron sus gestiones a principio de año, la Provincia se sigue diferenciando de las decisiones nacionales.

Por ejemplo, en el marco de la quinta de medicamentos a los jubilados, desde el PAMI, y las engorrosas gestiones que deben hacer los adultos mayores para recuperar el beneficio, la provincia de Córdoba se desmarca. Sin ir más lejos, esta semana anunciaron el pago de un bono que se depositará automáticamente en la cuenta de los beneficiarios. Córdoba hizo su eje de comunicación en que ningún jubilado tendrá que hacer trámites para cobrarlo.

En tanto, ayer el propio Calvo en una entrevista en Chingón en Vivo repasó los fondos que la Nación le debe a la Provincia y en ese marco defendió el pago del bono que impulsa la gestión provincial que encabeza Llaryora.

Nueva sede

La nueva sede de la Bolsa se encuentra en el Parque Empresarial Aeropuerto (PEA), ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Córdoba. Luego de 58 años ubicada en la calle Rosario de Santa Fe, en el microcentro financiero cordobés, traslada sus operaciones a unas instalaciones más modernas de la ciudad, para potenciar su labor en favor del desarrollo empresarial.En este nuevo espacio, la institución busca redoblar su compromiso con la defensa de los valores que promueven el crecimiento económico y el respeto por las instituciones republicanas.