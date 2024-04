Federico Jelic

Luis Fabián Artime será reelecto presidente de Belgrano con el oficialismo ya que ninguna lista opositora hizo su presentación o aspiración a competir en la compulsa electoral, por eso, sin necesidad de comicios, habrá prolongación de ciclo al frente del club de Alberdi. No obstante, hubo heridos, consecuencias, egos y otros vericuetos que prevalecieron en escena para que la conducción ahora tenga una importante reducción en caudal dirigencial.

Es que el "Luifa" tomó la decisión unilateral de correr de escena y de algún cargo jerárquico a Héctor "Tori" Baistrocchi, uno de los vices de la gestión actual, y por solidaridad a este directivo, varios integrantes de la comisión renunciaron a la posibilidad de continuar en el proceso. ¿Que ocurrió entre medio? ¿Cuál fue la razón de la ruptura? ¿Aspiraciones políticas? ¿El episodio de las bengalas clandestinas en el clásico ante Talleres? Mientras tanto hoy nadie le discute el poder a Artime, que va por su segundo mandato y luce interpérrito en ese cargo.

Secesión en el oficialismo

¿Qué pasó en la relación interna en el seno de la comisión directiva? Curioso: Artime y Baistrocchi estuvieron juntos en Qatar durante el Mundial 2022 y después de una temporada en Primera, lucen distantes. ¿Será un pedido de Antonio Mariano, vicepresidente y gran gestor de la cúpula directiva? ¿O ya es cuestión de epidermis y prioridades políticas/deportivas?

La cuestión es que incluso antes de que Belgrano sea empatado sobre la hora en Ecuador ante Delfín Sporting Club, salieron a la luz las desavenencias de criterio. Artime pidió que el "Tori" no sea vicepresidente en la nueva lista política, y sobre todo, que no ocupe cargos de influencias en el proyecto deportivo-Institucional. Claro, hubo muchos directivos que se mostraron sorprendidos por la determinación y optaron por ser solidarios con Baistrocchi, por lo que terminaron de renunciar y a su vez, dejando vacantes relevantes en la administración.

Más allá de algunos tire y afloje, no hubo acuerdo y pesaron más las antinomias dialécticas que las coincidencias. Baistrocchi no estará en el nuevo esquema político y lo acompañan alfiles importantes de la gestión: Diego Merlino, Tato Gennaro, Diego Funes, Pablo Siciliano y Rodrigo Rufeil. ¿Marcos Saieva? es empleado del club, y continuaría, más allá de su afinidad con el "Tori".

¿Y con Artime quienes se quedan? El oficialismo mediante dos comunicados viralizados, dieron cuenta de la ratificación del ex goleador como cabeza de la lista, en medio de tantos rumores. Lo acompañará Antonio Mariano de vice, junto al ex fiscal de la provincia, Alejandro Moyano (quien ya era colaborador del club "celeste") y Marcelo Carranza. tendrán la dura tarea de reemplazar a una comisión que supo gestionar en diversos ámbitos del club, con sus influencias.

Y dentro de esa interna, del grupo de Baistrocchi lanzaron su descargo, pero nunca poniendo en duda el liderazgo del "Luifa", algo que termina confundiendo los presuntos intereses en juego.

"Algunos no tendresmo continuidad por haber sido desplazados sin debate ni consenso, de un espacio supuestamente plural y alejado de personalismos", reza la misiva de los "salientes" y sobre todo enfatizando en reafirmar el liderazgo de Artime. "Jamás ninguno de nosotros puso en duda que Artime debía continuar siendo presidente y cabeza de proyecto", prosiguió con un guiño al "Luifa", con una de sus frases habituales de "24/7", en referencia a que el trabajo de dirigente demanda todas las horas del día.

A saber: Baistrocchi, como muchos, alguna vez soñó con ser presidente de Belgrano, pero de su lado confirmarn que Nunca tuvo vocación de enfrentarlo a Artime en una contienda electoral, entendiendo que es el hombre de mayor capital político y a su vez, una gestión de logros respalda el proceso: ascenso a Primera, clasificación a una Copa Internacional, ampliación del Gigante de Alberdi más otras obras. De todas maneras es obvio que hay pensamientos diferentes en el modo de conducción y también en criterio, sea institucional o deportivo. Pero jamás hablaron de "golpe de Estado", no obstante Artime entiende que se trata este grupo de un futuro adversario político y optó por desplazarlos de la lista.

¿Será cierto que hubo un quiebre el día del clásico ante Talleres, con la invasión en la tribuna de bengalas clandestinas? ¿O ya existía una ruptura desde antes?

Sin oposición

Para terminar de allanarle el camino a la silla presidencial a Artime, la lista "siempre Belgrano" resolvió no participar de las elecciones, a pesar de contar con la bendición del ex gerenciador y líder Armando Pérez. Jorge Orgáz era el virtual candidato a presidente, secundado por el abogado Hernán Pérez, aunque finalmente no hubo consenso para contemplar la participación en los escrutinios.

"(...) No vamos a participar del acto eleccionario. Ello en virtud de que para llevar adelante el proeycto, el respaldo económico necesario, a raíz de las dificultades que atraviesa nuestro país, no nos ha sido posible asegurarlo", explica el comunicado, que termina aduciendo que seguirán pugnando con el espacio político por ser poder en el futuro: "No obstante, seguiremos trabajando descartando toda alianza electoral en esta compulsa".

¿A qué hacen referencia con la palabra "alianza"? Es que Artime sumó a su espacio político a tres integrantes de la oposición: Marcelo Méndez, Paola Pucheta y Melisa Arce Sammartino, convertidos en Vocal titular, vocal suplente y comisión fiscalizadora, respectivamente.

Inicia una nueva era para Artime en Belgrano, pero con algunos obstáculos y pérdidas en capital humano importantes. ¿Podrá reemplazarlos con la misma efectividad? La pelota ya está en danza. Mientras tanto, el equipo no logra despegar en el torneo, a pesar de en simultáneo jugar la Sudamericana, y cuando los resultados no aparecen, siempre se acercan nubarrones en el horizonte. Los de buenas intenciones y de los otros también.