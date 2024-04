Por Gabriel Marclé

Desde que arrancó este 2024, el Concejo Deliberante de Río Cuarto no ha dado que hablar como lo hacía en otros tiempos. Las actividades legislativas se retomaron en febrero y, desde ese entonces, no hubo grandes jornadas de debate ni cruces que pusieran el foco en la sede de Sobremonte al 1100. Hasta despojaron al Concejo de los calientes debates por el costo del boleto de transporte público, cuestión que ahora pasa exclusivamente por el Ejecutivo. Pero el elemento clave de esta actividad que avanza a velocidad crucero, casi en piloto automático, se explica por la campaña electoral en desarrollo.

Prácticamente todo lo “fuerte” de la vida política local está pasando por fuera del Legislativo y parece que así permanecerá hasta la definición de las municipales. Eso no quita que los protagonistas de la actividad legislativa no estén en pleno movimiento. Están activos, solo que no tanto en el plano donde deberían desempeñarse. Aún así, la agenda del Concejo resulta afectada por las internas que cruzan al medio a un peronismo dividido y que no le da al oficialismo de Juan Manuel Llamosas la oportunidad de profundizar en acciones clave.

Consulte a quien se consulte en el Legislativo, los diagnósticos coinciden en que escasean las razones para poner al Concejo en un lugar de “incomodidad innecesaria” con debates que puedan afectar el normal curso de la campaña electoral. Desde hace tiempo, las sesiones nunca terminan con todos los legisladores en su banca. “Van un rato y a mitad de la sesión se van. Supongo que a actividades de campaña. Es lógico”, apuntaba un asesor sobre sesiones que bordean el récord: algunas se resuelven en menos de 15 minutos. Con esto se puede concluir que, hasta que asuma el nuevo intendente, no se van a tomar grandes decisiones.

De esta manera, el escenario dista de lo que podría pensarse como la térmica ideal para que los bloques opositores esmerilen a la gestión en pos de sus campañas. “Los radicales sacaron el pie del acelerador hace rato”, comentaba un concejal del peronismo sobre lo que se viene dando en estos meses. Más allá de las apariciones de Gonzalo Parodi con temas como la regulación sin prohibición del servicio de la plataforma UBER, el edil actúa mucho menos como presidente bloque y más como candidato a intendente.

El tercer bloque, representado por el partido PAIS, también se encuentra en una situación similar, aunque por razones distintas. Resulta que sus concejales, Santiago Pérez y Miriam Rodríguez Salvatierra, han jugado sus fichas para agiornarse a las condiciones de alianzas que no dependieron de ellos. PAIS cerró con Adriana Nazario y a ambos se los ha visto cercanos a la ex diputada, pero también hubo otros sectores que se acercaron a tentarlos. Resultaría imposible que este nivel de juego no tenga efecto en el plano legislativo.

La campaña en agenda

Pese al piloto automático del Legislativo, la campaña electoral también se metió en la campaña. Esto tuvo que ver con el debate en torno al proyecto que habilita la creación de una esperada obra de servicios públicos, la Planta de Tratamiento que COTRECO -y la gestión- le adeudan a la población desde 2016. El proyecto intentó ser pasado por la agenda a fines del año pasado, pero se postergó hasta hoy. Finalmente, a comienzos de mes hubo quorum para tratar el tema en primera lectura, con un detalle no menor: una parte del bloque oficialista no estuvo presente. Se trataba de los ediles -entre ellos, el presidente del bloque oficialista Guillermo Natali- que trabajan en la campaña de Adriana Nazario y que, por diferencias con el proyecto, intentaron postergar el proyecto indefinidamente ya que “no daban los votos”.

Quienes dieron el “sí” para que el proyecto siga su curso fueron los concejales de la primera minoría, el bloque que preside Parodi. A excepción de un concejal radical y los ausentes nazaristas, ese proyecto salió con 15 votos. “Pasaron cosas extrañas”, definía un edil respecto al tema que hoy se zanjaría con la aprobación en segunda lectura de una política que le permitirá a la gestión Llamosas saldar una cuenta pendiente. Después de esto, se espera que la agenda vuelva a plancharse.