Por Yanina Soria

Apenas 30 segundos alcanzaron en el Senado de la Nación para ejecutar una maniobra premeditada que, por más justa que pueda ser, resulta –por lo menos- incongruente y descolgada de la realidad que viven los argentinos de a pie. Los parlamentarios, silbando bajito, terminaron lo que había quedado inconcluso en febrero y finalmente se dieron un aumento significativo en sus dietas.

La Cámara Alta, conducida por la vicepresidenta Victoria Virraruel, concluyó en menos de un minuto el trámite legislativo necesario para llevar los salarios promedio de los parlamentarios de 1.700.000 de pesos a un neto de casi 4,5 millones de pesos.

A sabiendas del escrutinio social al que se someterían luego de la votación (pues el primer intento generó un escándalo) los senadores, o la mayoría de ellos, acordaron aprobar el proyecto de resolución sin debatirlo y sin dejar registro de cómo se pronunció cada legislador. Lo hicieron a mano alzada y sobre el final de la sesión.

Sin embargo, el tema se venía conversando desde el miércoles y luego en varias reuniones se consensuaron los dos tercios necesarios para habilitar sobre tablas el tratamiento. Una vez que el proyecto llegara al recinto, el resto era pan comido.

Con el correr de las horas se conocieron más detalles de cómo se armó la movida y también hubo reacciones de quienes buscaron desmarcarse o disimular la convalidación al aumento de sus salarios.

Si bien hubo bancadas que no levantaron la mano para acompañar el proyecto, por acción u omisión, todos terminaron contribuyendo a darle luz verde. Primero, habilitando el tratamiento con los dos tercios, y segundo, cuando la resolución “se trató” sin que nadie pidiera la palabra como sucede generalmente con la mayoría de las iniciativas. De hecho, la indignación que muchos manifestaron después frente a las cámaras de televisión, no se vio en el recinto. Hubo dos radicales que pidieron expresamente no recibir la suba.

Existe otro punto que fue observado por la experimentada legisladora Graciela Camaño cuando le retrucó al propio presidente Javier Milei sus expresiones por redes sociales: “ASÍ SE MUEVE LA CASTA...Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA...El 2025 será paliza histórica”, tuiteó aunque luego debió corregirse ya que el bloque del PRO tampoco acompañó.

Sucede que con la votación a mano alzada como fue en este caso, quienes rechacen la iniciativa deben manifestarlo a viva voz “o quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta”, tal como explicó Camaño.

El proyecto de resolución llevó varias firmas, entre ellas, la del oficialista Bruno Olivera Lucero, quien horas después de estallado el escándalo se retractó. También lo avalaron el kirchnerista José Mayans, el radical Pablo Blanco, los peronistas Juan Carlos Romero y Carlos Espínola, la neuquina Lucila Crexell, y la misionera Sonia Rojas Decut.

Romero fue el encargado de elevar la propuesta de tratamieto en el recinto, con un lenguaje absolutamente técnico sobre el que nadie pidió aclaración: “obra en secretaría el proyecto de resolución firmado por varios senadores y que está también en las bancas de cada uno para que sea puesto en consideración”.

Por Córdoba, los senadores del PRO, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero votaron en contra (sin ningún tipo de intervención en el recinto) mientras que la cordobesista Alejandra Vigo se ausentó justo al momento de la votación. La senadora, esposa del gobernador Juan Schiaretti, participó de la reunión legislativa hasta la aprobación de los pliegos de todos los dirigentes que serán embajadores, luego “debió retirarse” del lugar aclararon desde su entorno.