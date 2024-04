Diferenciarse sin confrontar con Milei: Llaryora se recuesta en la gestión

El gobernador insiste con la territorialidad de su gestión y en no confrontar. No quiere cruces con el presidente, ni en lo discursivo ni en el Congreso: el cordobesismo no dará quórum hoy a la sesión especial de Diputados convocada por Unión por la Patria, pese al apoyo expresado al reclamo universitario.