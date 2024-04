Por Yanina Soria

La ex vicepresidanta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este fin de semana y, como sucede cada vez que lo hace, agitó el tablero político.

El discurso ofrecido en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner” en la localidad Quilmes, pleno conurbano bonaerense, provocó reacciones tanto en el campamento violeta como en el propio.

El tono hiper crítico que usó para evaluar la gestión del presidente Javier Milei hizo que el libertario le contestara de inmediato, primero a través de sus redes sociales y luego en entrevistas que dio a medios a fines a su gobierno. “Enfrentar a Cristina sería maravilloso, ponerle fin a la historia más negra de la Argentina después de la dictadura”, señaló ayer el mandatario nacional en diálogo con Radio Rivadavia, subiendo a las dos veces Presidenta a su ring político.

Sin embargo, los dardos lanzados en el microestadio desbordado de dirigentes y militantes, también fueron destinados a la interna feroz que atraviesa el kirchnerismo bonaerense con el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner a la cabeza.

“Cuando vayan a hablar a los canales de televisión o a la radio, ¿qué corno importa lo que pensás de Juan, Pedro o José?”, disparó la ex vicepresidenta, “hay que formarse, salir a discutir estas cosas, no pelotudeces”, les pidió. Lo cierto es que las objeciones al proyecto nacional siguieron ayer por la ex red Twitter donde la ex mandataria nacional se refirió al proyecto de Ley Bases que se comenzará a tratar hoy, recalentando la previa del debate legislativo.

En cambio, donde no hubo ninguna reacción a ninguno de sus dichos y posicionamientos fue en las canteras del cordobesismo. El gobernador Martín Llaryora no se manifestó púbicamente al respecto, y tampoco lo hicieron ninguno de sus diputados ni funcionarios. Muchos menos, el ex gobernador Juan Schiaretti.

El silencio deliberado de la dirigencia de Hacemos Unidos por Córdoba responde a una estrategia clara: la construcción nacional del espacio seguirá siendo por fuera del kirchnerismo nacional y de la mano del ex candidato presidencial cordobés.

Schiaretti que, aunque corrido de la escena pública sigue muy activo en su armado político, es quien fija la táctica del peronismo cordobés en el plano nacional y la idea es seguir por la senda de lo que fue el trabajo político durante la última campaña nacional para consolidar el 7 por ciento de los votos y ampliar la base.

“No decimos nada porque no nos importa. Nuestro armado es fuera del Frente de Todos y con Juan a la cabeza. No vamos a dar ningún tipo de pelea por dentro de la estructura nacional del PJ”, aclaró ayer una fuente encumbrada del llaryorismo con despacho en el Centro Cívico.

El gobernador siguió a lo largo de todo el fin de semana enfocado en la agenda provincial sin detenerse en lo sucedido en Quilmes. De hecho, hoy arrancará la semana con una gira en el interior recorriendo en plan de gestión los departamentos Colón y Totoral; mientras mañana la Provincia se prepara para la movida que esperan por la semifinal de la Copa de la Liga, Boca- Estudiantes en el Kempes.

Giordano con Vigo

Como se sabe, el ex gobernador Schiaretti tiene previsto levantar el perfil volviendo al ruedo político desde su Fundación, desde donde saldrá periódicamente con una especia de cartas públicas con análisis de la realidad nacional. En esa tarea lo acompañan, entre otros, la diputada Alejandra Torres y el ex titular de Anses, Osvaldo Giordano.

Precisamente, el ex ministro provincial de Finanzas, echado escandalosamente de la gestión nacional por el presidente Milei, disertó la semana pasada en el Instituto Diseñando Ciudad, un espacio referenciado en la senadora Alejandra Vigo. Luego de una introducción de la también esposa de Schiaretti, el economista expuso sobre los principales puntos de su libro “Una vacuna contra la decadencia” que, según él mismo explicó, surgió en plena pandemia cuando el país se analizaba desde un sistema político moldeado por el kirchnerismo y el PRO de Mauricio Macri, sin Javier Milei como protagonista. Sin embargo, Giordano destacó la vigencia del diagnóstico y las propuestas para superar los problemas endémicos de país con una receta que, a priori, no parece ir en línea con el plan que desarrolla el libertario.

“Ante el ajuste, hay una alternativa como factor de solución que es ´órdenar´. Pensar en un Estado organizado de manera distinta para que no deje de cumplir con sus funciones esenciales como es pagarles a los jubilados como dice la ley, cumplir con la Caja de Jubilaciones, como hacer la inversión que se necesita, a partir de repensar cómo se organiza. Pensar una manera distinta del sistema tributario, pensar una manera distinta de cómo se administra el gasto público, cambiar el régimen de coparticipación. Eso: el orden, es lo que nos va a dar un equilibro sustentable no un veranito de algunos meses sabiendo que me estoy generando una bomba a futuro”, dijo en su exposición.

“¿Para qué quiero un Estado que únicamente no tenga déficit? La gente quiere un Estado que le de servicios, educación, salud, seguridad, infraestructura, buenas jubilaciones. Eso solo lo vamos a lograr con el orden. Estos temas están puestos en distintos puntos de la agenda del Pacto de Mayo y son los que aborda el libro. Es lo que nos da la esperanza de que, por ahí, se alienan los astros y la Argentina de una vez por todas, se anima a abordar esos temas y salimos de esta larga decadencia”, finalizó.