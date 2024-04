Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Batman y Robin

El periodista recibía el mensaje de su informante, quien compartía una captura de pantalla.

Informante: A ver si me ayuda a entender algo, que estoy completamente perdido. Estoy chusmeando las redes y en una publicación, donde se repasaba los supuestos candidatos a intendentes que están en carrera, me apareció el comentario de la esposa del corredor de Dakar (Gastón González) que dicen va a ser el candidato de (Javier) Milei. Lo que me confunde totalmente es lo que escribió esta mujer.

Periodista: A ver…

I: En la lista no estaba González, entonces la mujer advierte eso y lo etiqueta. Pero agrega: “Y que trabajen en conjunto con Gonzalo Parodi. Creo que es buena dupla. Batman y Robin defendiendo Río Cuarto. ¿Apoyan esto?”. Lo más raro de todo es que lo etiquetó a Gabriel Bornoroni, que es cercano a ellos y está armando toda la cuestión de La Libertad Avanza en la campaña.

P: Le juro que me quedo sin explicaciones.

I: Estoy atónito. ¿Acaso el empresario que quiere ser candidato libertario está tirándole un centro al candidato del radicalismo para unirse? Me está haciendo ruido todo esto. Falta que…

P: ¿Qué?

I: Que el 6 de mayo, cuando aparezcan las listas, lo veamos a González en la lista de Parodi. ¿Será para él lo que (Germán Di Bella) fue para (Juan Manuel) Llamosas?

Brotan más candidatos

El periodista se sorprendía por una publicación que confirmaba el lanzamiento de un nuevo competidor en la carrera municipal, a tan solo unos días del cierre de listas. En busca de más detalles, acudía a su informante.

Periodista: ¿Qué es esto? Como si no hubiera muchos candidatos, me encuentro con que Graciela Correa (referente del vecinalismo y presidenta de vecinal Bº Jardín Norte) se lanza como candidata a intendenta. ¿Es cierto?

Informante: Una más a la lista. Yo creo que el fenómeno Milei le hizo creer a todos que se podían presentar y ser intendentes. En buena hora que se desordene un poco todo (risas).

P: ¿Y se sabe algún detalle de esto? Cuál es el sello por el que se presenta, por ejemplo.

I: Nada. Pero no porque no lo tenga, sino porque Correa dice que lo sabrán todo el próximo lunes 6, cuando presente su lista.

P: Yo podía pensar que sería la candidata del PRO, por el pasado que la une a Patricia Bullrich. De hecho, recuerdo que fue candidata.

I: Es verdad, pero no será por ese lado. De hecho, me dicen que Graciela está muy enojada con la diputada Laura Rodríguez Machado. Ella ha comentado entre los suyos que no se fijan en los pobres y van detrás de la gente con plata.

P: Por quién lo dirá…

I: Suponen que el PRO está viendo de poner los huevos en la canasta del candidato que presente La Libertad Avanza. Parece que el piloto Gastón González será el que los convoque. Eso dicen.

P: Qué raro todo. Muy mezclado. Pensé que el PRO iba con candidato propio.

I: Están a tiempo de hacerlo. Pero lo de Correa irá por su propio lugar. Me da intriga saber quién le prestará el sello.

P: ¿A quién le convendrá que se presente? Juguemos.

I: Y…Correa parecía que iba a jugar con Gonzalo Parodi, pero evidentemente no pudieron retenerla. Es más, la estructura del PRO que la acompañaba se iría con el candidato radical, pero ella no. Han pasado cosas allí. Por eso, me parece que mientras más se disperse el voto opositor, mejor para el oficialismo.

La competencia de las fiestas

La periodista recibía un mensaje del militante radical durante el sábado por la noche. Ese día se llevó a cabo el Festival de Estudiantes Secundarios en el Viejo Mercado, organizado por el gobierno municipal, mientras que en la plaza Cabrera se desarrolló el FestiRio, evento organizado por la Juventud que acompaña la candidatura del radical Gonzalo Parodi.

Informante radical: Recién vuelvo del FestiRio. Solo puedo decirle que varios pibes que estaban en el Viejo Mercado terminaron llevando sus productos de la feria de platos para vender en nuestra fiesta. Parece que vieron que la movida era con nosotros (risas).

Periodista: Con colegas nos reíamos de que habían organizado eventos similares y el mismo día. Igual, para ser justos, entiendo que lo del Viejo Mercado terminaba más temprano y era más que nada para adolescentes.

I R: Claro, nuestro nuestro evento era para toda la familia pero no le reste mérito a nuestros jóvenes que estuvieron organizando. No sé si es porque sigo manija pero me atrevo a decir que hubo una energía bien festivalera porque terminamos más tarde y cerramos a pura música. Imagínese que hasta un matrimonio que se había casado en el Registro Civil se sumó al baile. Estuvo genial.

P: Me alegro por ustedes. Ahora, no me diga que se le van a poner a competir al llamosismo hasta con estas cosas ¿o sí? (risas).

I R: De mi parte, le puedo decir que a este evento lo veníamos planeando hace tiempo así que quizás fue casualidad. Pero obvio que uno siempre se puede medir con todo y esto fue una verdadera fiesta. Ni el frío nos paró.

Libertarios afiliando

El informante le enviaba un mensaje a la periodista tras ver una mesa de afiliaciones de La Libertad Avanza en la plaza central de la ciudad.

Informante: Efectivamente, los libertarios están afiliando en la plaza Roca y también a unas cuadras del Concejo, por lo que me han dicho. Recordemos que estos operativos de afiliación también se están llevando adelante en Córdoba Capital.

Periodista: Y presentaron alianza hace poco. Hay un nombre que pisa fuerte, el del piloto Gastón González.

I: Así es pero también me llegó el comentario de que no sería el único nombre sondeado, así que a estar atentos el día de la presentación de listas.

P: ¿Vio mucha gente en la plaza?

I: En el momento que yo pasé, no había tantos.

P: Debe haber mucha expectativa por estos lados. Es “tierra violeta” para el Gobierno Nacional.

I: Yo pensaba lo mismo y, de hecho, lo sigo pensando. Pero vi algunos posteos en redes sociales en los que había mucha gente enojada con estos operativos. Digo, una cosa es haber votado a Javier Milei y otra es, al día de hoy, seguir defendiendo el modelo del presidente a ultranza. No minimizo que hay un nivel de tolerancia bastante importante en la gente de Río Cuarto y en las medidas que ha estado tomando el gobierno pero tampoco subestimo lo que fue la Marcha Federal en Defensa de la Universidad Pública hace menos de una semana. Quiero decir, La Libertad Avanza tendrá su núcleo duro pero quizás no sea tan sencillo conseguir muchos afiliados en el Imperio.