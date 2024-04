Final abierto para Bases y paquete fiscal en la votación particular

Por Bettina Marengo

La Cámara de Diputados continuaba anoche el debate por la menguada ley Bases y el llamado “paquete fiscal” en una sesión que arrancó a las 13,30 de ayer, se espera dure unas treinta horas y que finalice durante este martes. El presidente de la cámara, Martin Menen, que luego se retiró de la sesión por un cuadro de fiebre y dejó la conducción en el radical Julio Cobos, había conseguido un primer triunfo para el oficialismo de La Libertad Avanza al imponer que se discutan ambos corpus en forma unificada, con las votaciones en general por separado y la votación en particular se haga por capítulo y no por artículo y menos por inciso, como se hizo con la primera ley ómnibus que se cayó en las sesiones ordinarias. Sin embargo, en principio, a pedido de cualquier diputado la votación debería abrirse para optar por artículo.

Así las cosas, LLA obtuvo un quórum de 135 diputados sobre el mínimo de 129 para iniciar la sesión que en principio, le dará al presidente Javier Milei el instrumento de gobierno que viene reclamando, y que le sirve más para mostrar gobernabilidad y manejo parlamentario ante el FMI que en la política interna, donde pierde un fuerte argumento “anti casta”. Igual, siguió desde Olivos el debate.

El oficialismo tuvo la ayuda del PRO, parte de la UCR, Hacemos Coalición Federal, que el domingo quedó roto tras el anuncio de Elisa Carrió de que su partido, Coalición Cívica, dejaría el espacio presidido por Miguel Pichetto, y diputados de Innovación Federal. Hubo radicales alineados con Facundo Manes que no dieron quórum, al igual que la cordobesa Natalia de la Sota. Unión por la Patria y la izquierda mantuvieron su rechazo.

En principio, hay pocas dudas sobre la votación en general, para la que el gobierno tiene los números. El problema puede presentarse en la votación en particular, en artículos como el que avanza sobre la reforma del Estado, la reforma laboral y algunos puntos del paquete fiscal, como la restitución del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría de los trabajadores. Este último punto es muy resistido por los diputados que responden a los gobernadores patagónicos, zona donde el tributo al salario pega de lleno por la gran cantidad de asalariados del sector petrolero y energético. Según la agencia Noticias Argentinas, el sector de Facundo Manes de la UCR y parte de HCF, (los seis de Coalición Cívica,Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer) pueden votar en contra de la reforma del Estado, que le permitiría al gobierno fusionar, cerrar o transferir dependencias como Inta, Conae, Conicet, Anmat, por mencionar solo algunas entidades oficiales.

Aun sorteando este trámite, al oficialismo le queda el paso por el Senado, donde algunos aliados del gobierno, como el cordobés Luis Juez, impulsaban la llegada de un proyecto listo para su aprobación, con todos los retoques hechos en Diputados. No solo no sería posible, sino que además en la cámara alta los números no favorecen a La Libertad Avanza, con posiciones de un sector de la UCR liderado por Martin Lousteau e incluso miembros del PRO en duda sobre su voto.

Volviendo a Diputados, los legisladores que responden al gobernador Martín Llaryora o a su antecesor, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutierrez, Alejandra Torres y Juan Brugge, se disponían a acompañar la iniciativa libertaria, conformes con el hecho de haber podido meter la ley de biocombustibles en el cuerpo de Bases y de que el texto fiscal no contempla las retenciones a la producción del proyecto original. Sin embargo, podrían mostrar disidencias o tal vez apoyar algún dictamen de mayoría en algún punto. Muchos miran a demócrata cristiano Brugge. En extraordinarias, la posicion de los cordobesistas en relación a algunos de los poderes delegados o de los fideicomisos especiales fueron el argumento de Milei para apuntar directamente a Llaryora como partícipe necesario del fracaso de la ley “ómnibus”, conocedor seguro de lo que las encuestas cordobesas decían al respecto.

Por lo demás, los oficialistas cordobeses trabajaron junto al oficialismo nacional en la parte laboral, en oposición al proyecto que jugó la UCR, de la mano de Rodrigo de Loredo. Habrá que ver finalmente cómo queda ese tema, que fue uno de los que motivó a Carrió a abandonar el bloque HCF con el argumento de que lo que se elaboró fue “una ley Moyano”, en relación a qué quedó afuera gran parte del aspecto sindical de la reforma.

Quien nuevamente marcó diferencia respecto a los intereses del gobierno de Milei fue Natalia de la Sota, que por la tarde adelantó que su posición sobre Bases es “la misma que en febrero”, cuando no aprobó ni en general la norma. “No acompaño el dictamen del oficialismo porque no concibo esta mirada de La Libertad Avanza de retirar y desguazar al Estado. Suprimir organismos y programas de gobierno que protegen a los sectores más vulnerables, maestros, jubilados, a la clase laburante, para beneficiar al sector privado, a los más poderosos del país. A los de abajo, los castigamos con ajuste y tarifas que no paran de subir; a los de arriba, beneficios impositivos y blanqueo”, señaló.

Para agilizar los tiempos, lo acordado fue que no haya cuarto intermedio en la maratónica sesión. Al cierre de esta nota faltaban al menos 90 diputados para usar la palabra y es posible que a las 7 am de hoy se vote en general. A partir de allí, comienza otra maratón, la del voto en particular. Ahí comenzará otra historia.