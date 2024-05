Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Vieyra se acerca a De Rivas

El periodista consultaba con su informante para conocer detalles de un encuentro que tuvo lugar en la sede de la UOM con motivo del día del trabajador.

Periodista: No me llegó la invitación al locro de la UOM. Con lo que me gusta (risas).

Informante: No se preocupe que a mí tampoco, pero tengo novedades de lo que pasó ahí.

P: Me dijeron que estuvo el intendente (Juan Manuel Llamosas) y Guillermo De Rivas. ¿Muy en campaña?

I: ¡Totalmente! Lo están militando a full en estos lugares. Igual, no fue la presencia más destacada de esta locreada. ¿Sabe qué dirigente que se lanzó por la intendencia fue visto en la UOM?

P: ¿Quién?

I: ¡Camilo Vieyra! Parece que el ex secretario de Gobierno fue invitado por la UOM de Ricardo Magallanes sabiendo que también iban a estar Llamosas y De Rivas. Según me dicen, estuvo bastante amistosa la cuestión y parece que fue una muestra de acercamiento.

P: ¿Vieyra estará en campaña con De Rivas?

I: No ha salido ningún comunicado oficial de esos que suelen hacer, pero pareciera que se están acomodando las piezas a favor del candidato peronista.

P: Me resulta difícil imaginarme esa escena después de lo que Vieyra dijo del intendente. Habló de que estaban distanciados y criticó muy fuerte a la gestión. Dijo que la ciudad estaba abandonada…

I: Esto es política, ya sabe. No hay nada dicho que no pueda ser desdicho, ¿me entiende? Yo creo que el que tenía que esforzarse por encontrar su lugar era Vieyra y, aunque lo intentó, no lo consiguió. Si de ahora en más aparece cerca de Guillermo (De Rivas) es porque se dio cuenta de que lo importante es el proyecto colectivo. Ojalá todos pensaran como él. ¡Ya la tendríamos ganada!







El voto de los diputados de Río Cuarto

El informante sindical llegaba a la cronista con un video en el que se veía al diputado de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, siendo “escrachado” en la terminal de ómnibus de Río Cuarto tras la votación de la Ley Bases en el Congreso.

Informante: Seguro ya le llegó por varios lados este video. Es fuerte cuando uno piensa que en Río Cuarto hubo un 70% de gente que votó a Milei. Sin embargo, creo que marca un clima social que me parece que no hay que ignorar: la gente está rechazando mucho las posturas que se dicen “dialoguistas”.

Periodista: Los insultos del video me recordaron un poco a lo de (Rodrigo) de Loredo aunque se ve que había menos gente presente en la terminal. Coincido en eso que dice usted sobre cierto rechazo a la “oposición light” por parte de la gente.

I: Ojo, yo también quiero remarcar que tenemos otra diputada de la ciudad y es Belén Avico de Juntos por el Cambio, quien llegó como “outsider” por su perfil empresarial. Dentro del propio PRO hay dirigentes que admiten que parece que nos “olvidamos” que hay una diputada de la ciudad. ¿Ha salido a hablar a los medios para argumentar su acompañamiento a la ley Bases? ¿Ha dicho algo en estos últimos meses desde que asumió? Si hasta los propios le achacaban que no había participado activamente de la campaña ¡y ella estaba segunda en la lista! En fin…