Llaryora espera el 25M con “estado presente” y gabinete full

Por Bettina Marengo

El oficialismo provincial se acomoda para esperar el 25 de mayo, día fijado por el presidente Javier Milei para mostrar en Córdoba, mediante la firma del “pacto de mayo”, la alineación de gobernadores no libertarios a su proyecto libertario. La foto no está sólida porque aún falta que el Senado convalide la ley Bases que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Si la cámara alta hace cambios a lo votado y el proyecto vuelve a origen, los tiempos no dan para el 25M.

El cordobesismo lo sigue de cerca pese a que tiene una única senadora para jugar, Alejandra Vigo, pero en la cámara alta cada voto vale oro. La dirigente ha marcado diferencias con Milei en el tema del presupuesto universitario, donde sintoniza con el radical Martin Lousteau, y supo responderle cuando el jefe de Estado cuando acusó al gobernador Martín Llaryora de “traidor” por el primer fracaso de la ley Bases, pero se descuenta que en general aprobará la actual media sanción.

En el voto en particular no parece tener mucho margen para promover modificaciones, toda vez que su par Luis Juez va a estar en escena como un laiman del proyecto y un garante del “cambio” ante el cordobés mileista medio y además el jefe de la Rosada ya advirtió que no convocará al Pacto a aquellos gobernadores que no aporten los votos.

Con todo, hay un signo de interrogación sobre la posición de Vigo en relación a la reforma jubilatoria (capítulo IX de la ley) que incluye el fin de la moratoria previsional y el aumento de la edad de jubilación de las mujeres, ítem en el que los diputados Ignacio García Aresca y Juan Brugge se ausentaron al momento de votar, mientras que Natalia de la Sota votó en contra. La senadora es fundadora y dirigenta del SACRA, Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, cuyas bases, mujeres sin aportes en muchos casos, se verían muy perjudicadas por el cambio. En 2022 la senadora votó a favor de la moratoria impulsada por el entonces presidente Alberto Fernández, en un gesto más de género que partidario.

Lo que está claro es que la esposa de Juan Schiaretti no le patearía el asado a Llaryora - no sería la Lucia Corpacci del catamarqueño Raul Jalil- ni se mostraría cerca del bloque peronista que preside José Mayans, que intentará frenar la ley. Entre hoy y el lunes se reunirá el bloque Unión Federal que Vigo comparte con el correntino Carlos Camau Espíndola y el entrerriano Eduardo Kueider, para hablar del inminente tratamiento tanto de Bases como del paquete fiscal, también con el visto bueno de Diputados. Los dos últimos son del grupo de los senadores “sin tierra” porque no reportan a sus respectivos gobernadores y no tienen comprometido el voto en ese sentido.

Mientras avanza lo parlamentario, Llaryora deja que se acerque el día del pacto de Mayo y juega a fondo la carta gestión-territorialidad- contacto con los cordobeses, en estrategia mancomunada con el intendente de la Capital, Daniel Passerini. En el Panal esperan que el ministro de Interior, Guillermo Francos, cumpla con la promesa que dejó ayer en diálogo con radio Cadena 3, donde aseguró que “pronto” habrá novedades para Córdoba, Santa Fe y otras provincias con Cajas previsionales no transferidas en relación a fondos comprometidos. No habrá críticas en voz alta al gobierno de Milei, pero el oficialismo buscará que la diferencia del “estado presente” se imponga por sí sola. Ayer, como adelantó este diario el lunes, el jefe del Panal presentó el plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika para la temporada 2024-2025. Lo hizo con Passerini sentado en la mesa del acto en el Centro Cívico, como intendente de la ciudad donde reside el grueso de los contagiados, y con el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer. El programa destaca frente a la abúlica posición nacional sobre la enfermedad, y supone una inversión de 7.500 millones de pesos. Como dato, las versiones dicen que en la única reunión de Cofesa en lo que va de la gestión Milei, realizada en CABA hace un mes con todos los ministros provinciales de Salud del país, el titular del área a nivel nacional, Mario Russo, tenía apuntado el tema Dengue en tercer término en el orden del día del encuentro. Fueron los referentes del interior los que le hicieron ver la magnitud del brote.

El plan del sanfrancisqueño para la vidriera provincia-capital es presentar una o dos acciones en la ciudad de Córdoba por semana, con el intendente de la ciudad, con todo el gabinete activo. En el interior también. Martin Gill, de Cooperativas, y Pedro Dellarrosa, de Producción, estuvieron ayer en Ausonia en la reinauguración de una fábrica de pastas junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Guillermo Acosta, de Finanzas, acompañó a Llaryora en la firma de convenios para créditos a pymes por 3.500 millones de pesos, en un acuerdo con el CFI que preside Ignacio Lamothe.