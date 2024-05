Agenda selectiva de Schiaretti (en el exterior hasta el 25M)

Por Yanina Soria

Lejos de colgar los botines, el ex gobernador Juan Schiaretti envía claras señales de su plena vigencia en la arena política local y nacional.

Aunque con bajo perfil público, desde que dejó el gobierno el 10 de diciembre pasado (con campaña presidencial de por medio) el ex mandatario se mantiene activo, sigue de cerca la gestión de Martín Llaryora y responde cuando su sucesor lo llama, y también el escenario nacional con el presidente Javier Milei a la cabeza. Allí, juega su esposa Alejandra Vigo, la única senadora nacional que tiene el peronismo cordobés que ahora levantará protagonismo con el debate que se abre en la Cámara Alta por la Ley Bases.

Pero esa especie de auto confinamiento que se impuso el ex gobernador para la política doméstica tiene fecha de caducidad.

Pues, según dicen desde su entorno, después del “Pacto de Mayo” comienza otro tiempo para el tres veces mandatario de Córdoba. Schiaretti calibra cuándo y cómo volver.

En el mientras tanto, tiene lista la Fundación “Todos por Córdoba” (que cambiará de nombre) con sede, como ya informó Alfil tiempo atrás, en el moderno complejo de Capitalinas en pleno centro de la ciudad.

Allí trabaja, entre otros, con el ex titular de ANSES nacional, Osvaldo Giordano, quien colaborará en la elaboración de las “cartas públicas” que escribirá el ex candidato presidencial y con las que saldrá nuevamente al ruedo.

Allí, el cordobesista fijará posición sobre temas de la agenda de la política y economía nacional que, seguramente, acompañará con algunas ideas/propuestas.

A lo largo de estos meses, Schiaretti consideró necesario “guardarse” por distintas razones:

1- para no “opacar” el liderazgo emergente del flamante sucesor provincial; 2- para no desgastar su figura que, aún fuera del poder, todavía conserva altos índices de imagen positiva; 3- no quiere volverse un opinólogo “ni comentarista de la realidad”, dice entre sus más íntimos.

Por eso, hasta que en la Argentina se firme el tan promocionado acuerdo con los 10 grandes puntos de consenso entre la Nación y las provincias, el ex mandatario manejará una cuidada y selectiva agenda basada, fundamentalmente, en actividades en el exterior. Eso le permite mostrarse activo y presente, pero fuera de la rosca que impone la diaria.

Por eso, hace algunas semanas se lo vio disertar en Nueva York en la Universidad de Columbia. Desde allí, reiteró su crítica al kirchnerismo y dijo que su espacio político estaba dispuesto a darle la oportunidad de gobernar al presidente Milei. Además, celebró la convocatoria para el Pacto de Mayo.

Ahora, se conoció que el próximo domingo será observador en las elecciones presidenciales que se realizarán en Panamá donde ya viajó.

El Tribunal Electoral de ese país convocó a elecciones generales para todos los cargos de elección popular a nivel nacional e invitó al exgobernador como observador internacional. “Su presencia será sin duda una garantía adicional que contribuirá a mantener un ambiente de tolerancia, paz y confianza durante el desarrollo de los comicios”, indicó el organismo electoral en la invitación.

El ex gobernador volverá al ruedo nacional para custodiar y ampliar ese capital del 7 % que lo eligió en las generales de octubre. Si el objetivo es el ´25 o el ´27, en verdad, nadie los sabe. Lo cierto es que el peronismo cordobés lo sigue poniendo a la cabeza de un proyecto nacional de Hacemos Unidos; y mientras Schiaretti decida permanecer allí, será quien defina la estrategia cordobesista fuera de los límites de la provincia.