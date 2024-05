Por Julieta Fernández

La mayoría de las fuerzas que se apuntan a competir en la elección del 23 de junio presentarán sus respectivas listas de candidatos a intendente, concejales y tribunos de cuentas este lunes 6 de mayo antes de las 10 horas. El peronismo ya no tendría chances de lograr la unidad a partir de los dichos de la propia Adriana Nazario durante este fin de semana. “Minga que me voy a bajar. A mi me preguntan eso pero, ¿por qué no dicen que el otro candidato se baje? Hay un machismo absoluto en ese pensamiento”, señaló la ex diputada al programa radial Poster Central.

En el esquema de Hacemos Unidos (que lleva a Guillermo De Rivas como candidato a intendente), hay expectativas en varios frentes. Esto responde a los distintos partidos que integran la alianza y que, desde la segunda gestión Llamosas, tienen un lugar de representación en el Legislativo como la banca que ocupa actualmente la concejala socialista, Luciana Bo.

También hay perspectivas en torno al lugar que tendrá el schiarettismo en la nómina, actualmente referenciado en la presidencia del Concejo (Darío Fuentes) y en la banca que ocupa la edil Milagros Obregón. Podría descartarse la participación de algún nombre afín al kirchnerismo, teniendo en cuenta que la edil Mariela Gatica (actualmente en el bloque Hacemos por Córdoba) acompaña la candidatura de Adriana Nazario, al igual que el jefe de la dicha bancada, Guillermo Natali.

Tal como lo ha indicado Alfil en ediciones anteriores, una de las nuevas incorporaciones en la lista vendría de la mano del Radicalismo Auténtico con el nombre del actual subdirector del Registro Civil, Augusto Lago. La propia vicegobernadora, Myrian Prunotto, ha manifestado en públicamente su intención de integrar el oficialismo riocuartense a partir de figuras como el joven dirigente radical.

La sorpresa podría venir de la mano de outsiders. Así como en el 2020 asomaba el nombre del empresario bioenergético, Germán Di Bella (quien fue secretario de Desarrollo Económico y luego funcionario nacional del gobierno de Javier Milei), ésta vez se trataría de una mujer. El nombre que sonaba en las últimas horas -incluso como posible primer lugar en la lista de concejales- es el de la politóloga y coach, Paula Dalmasso. Según pudo saber Alfil, un sector de la militancia del PJ habría expresado su disconformidad ante la posibilidad de que la lista no sea encabezada por algún/a dirigente del partido o integrante de la gestión que acompañó a Llamosas en los últimos años.

“Minga que me voy a bajar”

A finales de la semana pasada, la candidata encabezó un plenario de la Fuerza del Imperio del Sur para reafirmar su voluntad de llegar al sillón de Mójica. Allí se hicieron presentes dirigentes políticos, barriales y vecinales que acompañan su candidatura. Los oradores fueron el ex legislador Franco Miranda (referente de La Militante y uno de sus alfiles en la ciudad), Yvon Tesio (presidente de PAIS, actual tercera fuerza en el Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas), Marisa Cariddi (referente de Libres del Sur), Sebastián Tonelli (referente del Partido Solidario) y Guillermo Natali, concejal y jefe del bloque oficialista en el Concejo Deliberante.

Pese al hermetismo esperable en ambos bandos del peronismo, los diversos oradores en el acto de Nazario permiten especular un poco en torno a la conformación de la lista. Es muy probable que haya referentes de La Militante como el propio Miranda o los actuales concejales Ariel Bathauer y Marisa Fernández. Por supuesto, se espera que haya representatividad de las fuerzas que se plegaron a la alianza como PAIS, Libres del Sur y el Partido Solidario

La expectativa también está puesta en el lugar que tendrá Natali, quien mantiene un buen vínculo con el oficialismo (por su rol en el Legislativo local) pero optó por acompañar a la ex diputada en la carrera hacia el sillón de Mójica. Cabe recordar que Nazario también logró la adhesión de algunas figuras outsiders como Julio Mugnaini (ex jugador de Belgrano de Córdoba), quien se sumó a su equipo para trabajar sobre el aspecto deportivo y social.