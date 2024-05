Por Gabriel Marclé

En pocas horas sonará el silbato que pondrá fin a la inscripción de listas de candidatos que competirán por la intendencia el próximo 23 de junio. Aunque el próximo 8 de mayo se oficializarán los candidatos, este lunes se develarán varios misterios respecto a los escaños. Sin embargo, este fin de semana ya se conocieron algunas novedades, como el retiro de La Libertad Avanza de la pelea municipal, tras llevar varios días instalando al piloto y empresario Gastón González como competidor. Al igual que en el bando peronista, repartido entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario, la lista de Gonzalo Parodi era mantenida bajo siete llaves hasta anoche.

Pese a tener los nombres desde la interna de septiembre, el radicalismo se metió en la novela del PRO -que presentaría lista- y estuvo atento al cabo suelto del frente mileista. El candidato de Primero Río Cuarto confió en el impacto que generó la aparición de Gabriel Abrile en su equipo. Pero, a poco del cierre, permanecían las dudas sobre nombres, posiciones y nuevas alianzas. Al igual que De Rivas y Nazario, Parodi no quería mostrar sus cartas y hasta podía sorprender, ya que anoche se llegó a hablar de que Abrile ocupe el nº1 de la lista para darle un shock a la propuesta. Al final, la lista se revelará hoy a las 9:30, a minutos del cierra de listas.

Podría decirse que la lista del frente opositor ya se había armado meses atrás, durante la interna radical que ganó Parodi. El sistema d’hont puso su parte con un reparto de bancas que fue oficializado ante el Comité Central de la UCR provinciales con nombres como el de Hernán Magoia, Ana Laura Vasquetto, Antonella Nalli, Fernando Dadone y Martín Carranza Patricia García, Gastón Valentinuzzi y Rosana Cardozo entre los primeros diez lugares. Sin embargo, al cierre de esta edición había una sola certeza: sería una lista muy diferente.

A las claras, el candidato de Primero Río Cuarto estaba observando lo que ocurría con las listas rivales para empardarla con enroques y adiciones estratégicas. Resultaba obvio que la combinación de dirigentes radicales y “outsiders” del sector empresario que jugó en septiembre no iba a resistir el paso de los casi ocho meses que separan a la interna del presente. “Puede variar. Los nombres podrían ser los mismos, en posiciones diferentes o no estar”, le comentaban a Alfil sobre los cambios respecto a la interna. El factor Abrile actuaría como elemento para causar efecto en las alternativas peronistas.

Mientras tanto, el PRO se expone al papelón con la inédita presentación de una lista propia. Pese a los intentos de la UCR por sumarlos, el partido amarillo ya tenía preparada una lista provisoria que costó llenar y que llevaría por la intendencia a Rolando Hurtado, esposo de la actual concejal Mónica Lanutti -ahora candidata al Tribunal de Cuentas. Entre dirigentes barriales y militantes de la Juventud PRO se habría completado la nómina de concejales que peleará contra la casi certeza de una mala elección que podría explicarse como parte de un arreglo político con sectores que quieran “picarle votos” a Parodi.

La maniobra -que estaría sponsoreada por la diputada Laura Rodríguez Machado, entre otros- obligó a varias asambleas del PRO. El sábado, la mismísima Patricia Bullrich intervino en una reunión pidiendo no participar, pero después de un cambio. El partido fundado y hoy presidio por Mauricio Macri expondrá su sello en un escenario complejo que proyecta un desempeño por debajo de los 5 puntos -incluso menos. Además, la estructura más “pudiente” del PRO ya está trabajando con Gonzalo Parodi.

Para el cierre de la lista de Parodi, también se daba la pelea entre dirigentes juecistas y la Coalición Cívica que pretendían su lugar, haciendo valer el sello que le dieron a la alianza. Hasta anoche, desde el Frente Cívico hablaban de una “complicada” negociación. Al parecer, otros sectores pugnaban por lugares expectables. Uno de ellos sería la fase del PRO que se alejó de la lista que liderará Hurtado, pero también se hablaba de La Libertad Avanza, que finalmente definió no presentarse en las urnas por sí solo.

Milei se bajó

“El presidente arrugó”, comentaba un dirigente radical tras conocerse que el oficialismo nacional no presentaría candidato propio. El piloto Gastón González se anotaba como candidato, pero el empresario confirmó el sábado que LLA se bajaba “ya que el tiempo para lanzar una campaña adecuada es muy breve”. En definitiva, las condiciones no estaban dadas para que el partido del oficialismo nacional arriesgara la figura del presidente frente a una elección que lo dejaría sin chances de aprovechar al máximo el casi 70 por ciento de imagen positiva que tiene entre los riocuartenses. El experimento de los Milei (Javier y Karina) con Gabriel Bornoroni como armador provincial no recaudó lo necesario para meterse en la discusión del Imperio. Al menos no como opción de punta.

Frente a ese escenario, el equipo político de Parodi llegó a evaluar la posibilidad de sacar provecho de la situación con sus lugares disponibles, repartiéndolo entre un concejal de socios partidarios y otro que represente la orfandad del electorado mileista. ¿Se podía sumar al empresario González? Aunque el entorno de Parodi lo negó, el equipo del piloto tiró la caña en redes sociales -hablaron de un dúo dinámico a lo “Batman y Róbin”. Una sociedad entre radicales y libertarios de Milei sonaría extraño si se tiene en cuenta el entuerto del presidente a la dirigencia del partido centenario, pero también respondería al acercamiento de Rodrigo de Loredo (referente nacional de Evolución y Parodi) y parte del radicalismo nacional con el proyecto del presidente de la Nación.

“Los otros”

Hasta hoy, los únicos candidatos a intendente en presentar su lista fueron Mario Lamberghini (Partido Libertario) Nicolás Forlani (Viva Río Cuarto) y Gustavo Dovis (Partido Humanista), aunque se espera que al finalizar el plazo también estén anotados el Frente para La Libertad (con Aurelio García Elorrio y la UCEDE como promotores) que llevará a Andrea Casero en el tope de la lista, Vamos por el Trabajo y la Producción de Franco Castaldi (aunque el actual funcionario de Llamosas seguía negociando), Conciencia Desarrollista con Pablo Carrizo (que irá por tercera vez por la intendencia) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad que llevará a Lorena Rojas como candidata al máximo cargo municipal. Dudas por la presentación de Graciela Correa: la dirigente vecinal se lanzó, pero no dio a conocer el sello.