Con el jueves 9 como el día fijado en el cronograma del Senado para la firma del dictamen de la ley Bases y el paquete fiscal que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados, el ofi cia lismo revisa los números para lograr su primer éxito parlamentario completo.

Los representantes de Córdoba en la Cámara alta, Luis Juez, Carmen Alvarez Rivero (PRO) y Alejandra Vigo (PJ en Unidad Federal), los dos primeros “sin tierra” porque no responden al gobernador de su provincia, y la tercera vinculada a Martín Llaryora, el cordobés que es amigable pero no íntimo como Juez del presidente Javier Milei, el panorama no le depararía sinsabores al libertario. Cosas del antikirchnerismo cordobés

El objetivo del oficialismo nacional es que la Ley Bases no vuelva a la Cámara baja por cam bios introducidos en el Senado, para que las iniciativas tengan sanción definitiva una semana después del dictamen, nueve días antes del Pacto de Mayo que se celebrará en Córdoba en el aniversario del primer gobierno patrio. Con 8 votos propios más la totalidad del PRO, dudas en la UCR y en los bloques provinciales, La Libertad Avanza confía en que aun dentro de Unión por la Patria habrá senadores que impulsados por sus gobernadores, acompa ñarán el paquete.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se adelantó para tratar de encolumnar a sus pares y sostuvo que el Senado tiene que rechazar las leyes. En el cuerpo, el senador José Mayans, que preside uno de los bloques peronistas, aseguró que los 33, incluidos los del sector de Juliana Di Tullio, votarán en contra y adelantó que irán por la votación por artículo y no por capítulo, como en Diputa dos, lo que implicaría un mayor riesgo para el oficialismo, como se comprobó en el primer debate de la ley ómnibus, porque al abrirse los textos afloran las disidencias.

Los votos de Juez y de Álvarez Rivero, como miembros de un bloque aliado a La Libertad Avanza, son los más obvios. El jefe del Frente Cívico cordobés preside el bloque PRO y logró una buena sintonía con el presidente de la Nación (aunque no necesa riamente con La Libertad Avanza: el senador no invitó a ningún libertario al locro del 1 de mayo en el Comedor Universitario, y el sábado el diputado nacional Gabriel Bornoroni puso en duda un acuerdo con Juez de cara a 2025).

Juez apoya sin matices el proyecto y se juega mucho con el resultado final, en un cuerpo donde Milei casi no tiene “jetones” como en Diputados; de hecho es uno de los principales impulsores de que la media sanción se vote tal cual está para evitar demoras, aunque ahora parece poner en dudas que se logre.

En declaraciones a radio Mitre de Buenos Aires, habló de un “panorama complejo, en un escenario complejo con una ley compleja”. “Si el Senado decide actuar como cámara revisora estamos jodidos, porque no vamos a poder tocar una coma” a riesgo de demorar los tiempos, advirtió.

“Esto se va a resolver con capacidad de diálogo. Todos te van a plantear cosas, y está bien”, agregó, en lo que pareció un consejo a las huestes mileistas que tiene que salir a buscar en la UCR, Unión Federal o fuerzas provinciales, los votos que puedan faltar.

“Vengo planteando una hoja de ruta. Si no actuamos con inteligencia no esperemos resultados mágicos”, insistió.

La cuestión de actuar como cámara revisora es clave. Álvarez Rivero, por caso, considera insuficiente la reforma laboral tal como quedó luego de que el diputado Miguel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, lograra reducir, en nombre de los votos, el proyecto de flexibilización que presentó la UCR en la cámara baja, tiene previsto votar sin disidencias el capítulo y luego presentar proyectos “complementarios” para profundizar la flexibilización. “A este dictamen no hay que tocarlo porque sino vuelve a Diputados”, manifestó.

Para ayudar, la senadora organizó una charla con el economista Fe derico Sturzenegger, considerado autor intelectual del DNU 70 que hoy rige numerosas actividades en el país, y de la ley Bases, que se realizará mañana en el hotel Quinto Centenario, donde Álvarez Rivero tiene acciones. En cuanto a Vigo, es la menos explícita de los tres senadores en relación a su voto, pero en el oficialismo provincial no dejan lugar a dudas sobre su acompañamiento en general y sobre la decisión del cordobesismo de darle a Milei “las herramientas necesarias para gobernar”. Son tiempos amigables con la Casa Rosada. Hay que recordar que hace menos de dos meses, la dirigenta del PJ Capital se abstuvo en la votación del DNU 70/2023 con el argumento de que su amplitud impedía aprobarlo a libro cerrado.

Pero lo cierto es que más allá de la gobernabilidad que predican en el Panal, están las negociaciones por fondos e intereses generales de Córdoba, algo que el rionegrino Alberto Weretilneck no duda en desnudar cuando le preguntan por el voto de los senadores que le responden. Hay que mirar el voto de los llaryoristas/schiarettistas en Diputados.

El tema previsional aparece como un punto de duda en la votación en particular por que la senadora es fundadora y directiva del SACRA, sindicato de amas de casa de la Argentina, procedencia que la impulsó a votar la moratoria previsional propuesta por el kirchnerismo puro y duro en el Senado en 2022.

En Diputados, dos cordobesistas se levantaron y salieron del recinto, registrándose ausentes en este capítulo: Juan Brugge e Ignacio Garcia Aresca. El primero aseguró que sólo fue el baño y que la dinámica acelerada de la sesión hizo el resto. ¿Se retirará la esposa de Juan Schiaretti, como cuando los senadores aumentaron sus dietas?