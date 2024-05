Los cancilleres son todos iguales

Por Javier Boher

Hay una reconocida frase que dice que el único acrónimo que se puede formar con las letras de argentino es ignorante. Probablemente cualquier connacional que la ha escuchado se haya sentido tan ofendido como yo, o al menos haya experimentado cierto malestar. A nadie le gusta que le digan burro, pero a esta altura hay que empezar a pensar que quizás estemos reaccionando de más.

La frase es atribuida a Sarmiento, aunque un poco modificada y con el remate de que hay que luchar para que no se vuelvan sinónimos. Tal vez el hecho de omitir esa parte es la que ha hecho que muchos hagan un esfuerzo por demostrar que somos cada vez uno de los alumnos menos iluminados en el curso.

Sobran anécdotas referidas a los papelones realizados por algunos personajes históricos argentinos, que demuestran no solamente la falta de cultura o cintura para moverse en ciertos círculos, sino también la absoluta aversión por aprender a hacerlo. La novedad, ahora, es que se suman también los que se supone que tuvieron otras herramientas.

La canciller Diana Mondino sonó en algún momento para ministra de economía. Su formación profesional es en el área, pero además tuvo una dilatada carrera vinculada a diversos actores de relevancia global en el rubro. Quizás sea por su manera de hablar -pausada y articulada- o por su apariencia de señora que sabe distinguir entre tipos de cubiertos de mesa (tiene algún estilo similar al de la condesa Eugenia de Chikoff) que les pareció buena idea mandarla a la Cancillería cuando decidieron darle su lugar a Luis Caputo.

Algún iluso habrá pensado que por saber inglés ya tenía más pergaminos que Santiago Cafiero o Felipe Solá -lo cual probablemente sea cierto- pero solo con eso no alcanza. Los jugadores del Inter Miami deben haber aprendido a hablar castellano con tonada rosarina porque a Messi no le deben sacar ni un "okei", que suena demasiado inglés para él. No todo es tener otro idioma.

Esto viene a raíz de un comentario de Mondino respecto a una pregunta que le hicieron sobre la inspección a la base militar china en el sur. Dijo que no había personal militar y que todos los chinos son iguales. No es una cita textual, pero no hace falta: la burrada se entiende perfectamente bien sin comillas. No creo que los chinos se hayan sentido ofendidos por el comentario (porque los occidentales les debemos parecer también muy parecidos) aunque bien podrían aprovechar el yerro para hacer algún tipo de protesta formal.

Los memoriosos recordamos de aquella vez que Cristina tuiteó sobre el "aloz" y "La Cámpola", pero no es tan importante. Tal vez uno de los problemas de este país sea andar tratando de equiparar la cantidad de errores que se cometen de un lado y del otro, como si esto fuese alguna clase de competencia por ver quién es el peor. En estos años escuchamos "el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos", "los mexicanos vienen de los indios y los brasileños de la selva" o un sinfín de malos chistes de fútbol del ex presidente Macri a los líderes mundiales, pero la idea sería dejar de hacer estas cosas. Está claro que en estos tiempos de gente profundamente ofendidiza se pueda malinterpretar algo dicho inocentemente, pero este tipo de cosas no hay forma de decirlas sin darse cuenta de que están mal.

El ombliguismo argentino es como ese planisferio que tiene a nuestro país en el centro y al resto del mundo como un disco alrededor nuestro. Es hermoso, pero solo para los que vivimos acá. Para los habitantes del resto del mundo es una cosa inmirable y poco práctica. Eso hacen nuestro dirigentes cada vez que declaran: le muestran al resto del mundo que su punto de vista no tiene en cuenta en nada a los demás países.

La semana pasada también hubo otra polémica internacional por la respuesta con la que la oficina del presidente (una cuenta en redes sociales que no parece muy profesional) se dirigió a un funcionario del gobierno español que había hecho algunos comentarios poco felices sobre Milei. Ya demasiado tienen los españoles y argentinos con el rejunte de inviabilidades que los gobiernan como para tener que preocuparse de un conflicto diplomático entre los dos países, que es el resultado de las mismas actitudes adolescentes en uno y otro lado.

En este país es como si el paso de la motosierra hubiese llegado a la Cancillería o como si todos los que tienen idea de algo se hubiesen ido de vacaciones o estuviesen en su casa con licencia médica. Es increíble que a mis 38 años no recuerde un solo momento en el que la diplomacia argentina estuviese a la altura de nada (aunque a algunos les guste recordar la cumbre del G20 de la gestión de Macri).

Me encantaría que argentino e ignorante no se conviertan en sinónimos, pero con el nivel de gobernantes que insistimos en elegir eso parece cada vez más lejano, especialmente con esos cancilleres que al final terminan siendo todos iguales.