Por Gabriel Marclé

Ayer cerró la presentación de listas de intendente, concejales y tribunos de cuentas que competirán en las elecciones municipales del 23 de junio. La tensión por el armado de las nóminas se sostuvo hasta el último minuto, con Guillermo De Rivas (Hacemos Unidos por Río Cuarto), Gonzalo Parodi (Primero Río Cuarto) y Adriana Nazario (La Fuerza del Imperio del Sur) como protagonistas principales de un anticipado escenario de tercios, algo casi inédito para las urnas locales. Campaña corta, nuevas reglas y tres nombres fuertes en competencia, características centrales de la elección que se viene.

En ese rumbo avanzó la conformación del grupo de concejales y tribunos elegidos por al menos dos de las tres opciones que competirán en lo más alto. En el caso de Guillermo De Rivas, su lista de concejales estará encabezada por un empresario del sector industrial. Y Gonzalo Parodi aguantó al momento de mayor expectativa para anunciar como el nº1 de legisladores al médico Gabriel Abrile, a quien rodearán con un mix de empresarios, referentes sociales y -claro- dirigentes partidarios. Solo una de ellas -la de Adriana Nazario- parece seguir un formato anacrónico, rodeando a la candidata de dirigentes políticos que son fieles a su comando.

Como era de esperarse, las características inéditas de las urnas tienen mucho que ver con que sucederán durante el primer test electoral de una era marcada por la presidencia de Javier Milei, el ícono del éxito outsider. Se trata de un cambio de época marcado por la participación de actores externos a la política y una dirigencia tradicional adaptada a un proceso donde, más allá de la representación de espacios de militancia, se prioriza la conformación de listas “elegibles”, ni de radicales vs peronistas o ideologías de antaño. “La casta tiene miedo”, frase que sigue resonando y modela el contorno de la campaña local.

De Rivas, “outsiders” arriba

No resultó extraño encontrarse con Gustavo Perlo, empresario y presidente del Parque Industrial de Río Cuarto, encabezando la lista de concejales de Hacemos Unidos por Río Cuarto. De Rivas ha trabajado en una propuesta coincidente con el perfil de Juan Manuel Llamosas y el gobernador Martín Llaryora, donde el componente privado tiene un lugar central. Pero también está la estrategia y la necesidad de contar con actores que -como con Germán Di Bella en 2020- lo acerquen a un electorado esquivo para las propuestas de raíz justicialista.

Por esta razón, tampoco sorprendió que la coach ontológica Paula Dalmasso esté ocupando el 2º lugar -casi fue la primera- terminando de marcar el perfil “outsider” de esta alineación. A diferencia de las últimas dos elecciones, la lista PJ mayoritaria eliminó todo dejo de kirchnerismo y sindicatos de los primeros lugares, reemplazándola por foráneos con la esperanza de ganar terreno en sectores más. Más marketing, menos unidad básica.

Más allá de algún puchero de la militancia peronista pura, la estrategia fue rápidamente apropiada y puesta en ejecución. Además, la del empresario y la coach se parecen más a candidaturas testimoniales dispuestas a darle el lugar a los políticos profesionales en el futuro Concejo Deliberante. Por eso después aparecen los nombres fuertes del llamosismo, como Pablo Antonetti (3º) y Ana Medina (4º), los schiarettistas Leandro Carpintero (5º) y Milagros Obregón (8º), el radical prunottista Augusto Lago (7º) y la socialista Marilina Gadpen (10º), a lo que se suman otros jóvenes dirigentes como la dovista María Florencia Stinson (6º) e Ignacio Biga (9º), de la juventud llamosista. La lista para el Tribunal de Cuentas es encabezada por el ex presidente del club Banda Norte, Marcelo Gherro; y la actual tribuna Verónica Ledheros. Lista competitiva, con el sello del Hacemos Unidos provincial.

Parodi y el “shock” de Abrile

Cuando la semana pasada Gonzalo Parodi presentó a Gabriel Abrile como la incorporación estrella de Primero Río Cuarto, se presentía que alguna sorpresa más podía llegar. Y eso se terminó de confirmar ayer cuando el nombre del médico apareció en la cima de la lista de concejales, un puesto acorde a las pretensiones de quien solía presentar números que lo ponían como el radical de mejor imagen. Con un fin estratégico, el candidato del radicalismo sumó a su competidor en la interna para contrastar con un peronismo dividido, mensaje prioritario que surge de la presentación de esta nómina.

Siguiendo la lógica de “outsiders”, la lista de Parodi también incorporó a la empresaria Ana Laura Vasquetto (2º), el arquitecto Luis Scoppa (5º), la trabajadora social y ex concejal Patricia García (6º) y la enfermera Rosana Cardozo (10º), nombres que ya habían estado en las listas que compitieron durante la interna entre Parodi y Abrile. Casi en segundo plano quedó la dirigencia radical, aunque en lugares expectables, representados por Antonella Nalli (4º), Hernán Magoia (7º), Yanina Moreno Zamanillo (8º) y Gastón Valentinuzzi (9º). Carlos Ordóñez es el nº1 para el Tribunal de Cuentas.

Otro de los puntos clave tiene que ver con la intervención de Luis Juez para que un dirigente del Frente Cívico, Pablo Benítez, se hiciera nada más y nada menos que con el 3º lugar. El senador no quiso perder pisada en la primera y única elección del año en todo el país. Incluso, su hermano -Daniel Juez- estuvo el fin de semana en la ciudad siguiendo de cerca la presentación de ayer. Fue tan fuerte la presión de Juez que su elegido pasó del top 10 al top 3.

La “old school” de Nazario

Podría decirse que De Rivas y Parodi trabajaron en listas que empardaran las propuestas con el mix de “outsiders” y dirigentes políticos que se adaptaran a un escenario sumamente diferente al de otros años. Pero el caso de Adriana Nazario fue diferente, aislado de la especulación con sus rivales y hasta alejado -en el tiempo- de las campañas políticas del presente.

Fiel a su estilo, la empresaria y ex diputada adoptó un enfoque “old school”, rodeándose de los dirigentes más fieles de su espacio. El 1º lugar fue conferido al ex legislador Franco Miranda, principal estratega de Nazario, junto a dirigentes como Cristian Evangelista (5º) y Pablo Salinas (7º). Mas allá de los “fieles”, la lista parece enfocar en la experiencia: al ex legislador Miranda, se suman Leticia Paulizzi (2°) y Guillermo Natali, la ex y el actual presidente del bloque oficialista durante las dos gestiones de Llamosas.

La lista se completa por nombres surgidos de los compromisos con Libres del Sur (Marisa Cariddi en el 4º lugar) y el PSOL (Sebastian Tonelli en el 9º). La más “outsider” podría ser la docente Alejandra Álvarez, nexo con la “ciudad escuela” que propone la candidata intendente por La Fuerza del Imperio del Sur.