UNC: Boretto avanza con la residencia estudiantil y reabre el comedor del centro

Por Francisco López Giorcelli

Los últimos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fueron bastante movidos para toda la comunidad. Por un lado, las elecciones estudiantiles están en su punto más álgido de disputa con la oficialización de candidatos que disputarán un lugar de representación en los centros de estudiantes, pero por otro lado, el rector Jhon Boretto oficializó una serie de obras que le hace recuperar un poco de la centralidad política que había perdido incluso en el conflicto por el presupuesto universitario.

Quizás la memoria se pierde al ejercitarse poco, pero la noticia debería ser que el comedor universitario reabre en el centro, es decir, lo novedoso está en que después de casi cuatro años de haber cerrado la sede que se ubicaba cerca de la Facultad de Derecho la UNC vuelve a abrir las puertas de un comedor que permita el acceso a quienes estudian y enseñan en las facultades de Derecho, Exactas, Lenguas y en el colegio Monserrat, todas las dependencias con sede o con su casa central ubicadas a metros del Patio Olmos.

Esta noticia fue muy bien recibida por la comunidad universitaria que además se encontró con que ese comedor funcionará en el mismo lugar donde se encontrará la nueva residencia universitaria. El ambicioso proyecto lleva meses de tratamiento en el Honorable Consejo Superior, queda aún más tiempo de tratamiento y se prevé que para Agosto este en funcionamiento.

Cuando el discurso oficialista nacional intentó poner el eje en las auditorias a las Universidades, que ya se hacen y están en la página de la Auditoría General de la Nación (AGN) -el organismo encargado de auditar todos los entes autárquicos del Estado- la Universidad responde con más proyectos y dando cuenta que las Universidades pueden estar a la altura de las circunstancias con un presupuesto acorde.

Claro que esto no es gracias a una actualización presupuestaria que parece una burla hacia las instituciones, sobretodo por el rol estratégico que cumple la educación superior pública en Argentina, sino porque no se ha visto nunca que un Gobierno nacional tome como enemigo interno a una institución de estas características. Pero esto no debe sorprender, es la estrategia libertaria de abrir frentes de batallas en todos lados sin la necesidad o la decisión política de resolver dichos conflictos.

Por eso, quizás Boretto se mostró más mesurado en el último tiempo, donde había perdido una centralidad política que la estaba acaparando la docencia y los estudiantes a través de sus representantes que encabezaron los reclamos por más presupuesto y por la recomposición salarial sin solución alguna por el momento. El titular de la Casa de Trejo entonces puso primera en este sentido y difundió un video donde contaba las “buenas nuevas” al tiempo que se despliega el aparato comunicacional en este sentido.

Está centralidad que un poco recupera Boretto pone a algunas de las agrupaciones estudiantiles a disputar este proyecto como propio. Claro que el momento elegido para este anuncio no es casual ni mucho menos, responde a la necesidad de un sector de la política estudiantil universitaria de tener un “caballito de batalla” para las elecciones de acá a una semana, como un golpe de efecto el cual en lo inmediato no se verán sus consecuencias.

De hecho esto despejó, aunque sea un poco, el manto de dudas alrededor de los acuerdos que posiblemente se están tejiendo por debajo de la mesa del cual se habló en Alfil la semana pasada. Es que las mismas agrupaciones radicales, aliados y ex camporistas salieron a apropiarse de dicha iniciativa, tratando de conseguir un rédito político que, al fin y al cabo, solo le sirve a quienes tienen la foto con el nombre del proyecto.

De esta forma el proyecto de la residencia estudiantil y la reapertura del comedor universitario en el centro puso en juego varias cuestiones. Por un lado le sirvió a Boretto para recuperar esa centralidad que había sido desdibujada desde el auto ajuste impulsado con el “reordenamiento” de partidas de los SRT, pasando por el faltazo a la Marcha Federal Universitaria en Córdoba, ya que viajó a Buenos Aires para estar junto a sus pares del CIN. Por otro lado, puede ser que le sirva a las agrupaciones estudiantiles, sobretodo a quienes militan en las facultades con sede en el centro.

A una semana de las elecciones universitarias hay que ver si esto produce el golpe de efecto necesario para definir los comicios o si bien sólo sirve para un sector, más allá de las grandes posibilidades que esto tiene para la comunidad estudiantil que ahora podrá gozar, como corresponde, de un comedor universitario en el centro de la ciudad y, además, beneficiará a cientos de estudiantes que podrán tener un lugar donde vivir a mitad del precio de lo que cuesta alquilar un departamento en Córdoba.

A todo esto, para cerrar la semana, el gremio docente ADIUC y no docente, La gremial San Martín, adhieren al paro general convocado por la CGT para el jueves 9 de mayo. La convocatoria de los gremios universitario es a un paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo bajo las banderas del reclamo salarial, aumento del presupuesto universitario, restitución del FONID, actualización jubilatoria y en rechazo pleno a la “Ley bases” que ya cuenta con media sanción en diputados y se tratará próximamente en la Cámara de Senadores de la Nación.

Así transcurre una nueva semana universitaria con el eje puesto en las elecciones de la semana próxima donde se definirán las nuevas representaciones de todos los claustros. Pero claro que los flashes están en lo estudiantil donde el nuevo “clásico” entre radicales y el peronismo cordobés más aliados disputan casi el 90% de los votos que se emitiran y darán lugar a una disputa que por el momento está en su punto más alto. Los resultados pueden definir tambien los lugares de representación en la Federación Universitaria de Córdoba, por lo que no todo termina el próximo 15 y 16 de mayo.