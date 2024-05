Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Llaryora inaugura la FPA (y bendice a De Rivas)

El periodista recibía el dato de su informante respecto a la posible presencia del gobernador Martín Llaryora en Río Cuarto este miércoles.

Informante: ¿Le llegó lo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico? Parece que este miércoles inauguran la sede de Río Cuarto. Queda en el edificio de Sobremonte 1337. Raro, porque hay un colegio ahí.

Periodista: No estaba al tanto. ¿Es oficial?

I: Ya están circulando las invitaciones que hicieron llegar a las autoridades. La invitación viene de parte del director general de la Fuerza, Francisco Salcedo, pero parece que el gobernador (Martín Llaryora) viene a la ciudad para encabezar el acto. Otra vez (risas).

P: Es verdad que está viniendo mucho…

I: Como para que no…si estamos en plena campaña. Usted sabe, es obvio que el gobernador no se quiere perder el acto donde se va a cumplir una de sus promesas de campaña, pero también estamos en la semana donde se confirmó la lista del oficialismo. No se olvide lo que dijo la última vez que vino. Si no había acuerdo entre los candidatos del peronismo, iba a terminar apoyando a Guillermo De Rivas.

P: Es verdad. Entonces, ¿llegó el día del apoyo explícito?

I: Yo creo que sí. Tampoco es que antes no lo apoyaba, pero ahora espérese una bendición total de su candidato en la capital alterna. Además, seguramente van a aparecer los candidatos de la lista que se presentó el lunes. El gobernador estuvo muy interesado en cómo se armó y tomó parte en algunas decisiones. Eso dicen…

P: No esperaría lo contrario. Es el jefe de Hacemos…

I: No lo va a decir, pero es así. Seguramente va a ser un festival de flores para De Rivas. Aparte, le da las llaves de un lugar (la sede de la FPA) que le servirá muchísimo para la campaña. ¿Al votante le preocupa la inseguridad y las drogas? ¡Boom! Tomá una sede de la fuerza de combate contra el narcotráfico. ¡Quién pudiera tener ese ayudín!

En busca de “gestos”

Tras confirmarse la salida de Cristian Evangelista del directorio del EMOS, la periodista llegaba al informante delasotista.

Periodista: Hace varios días tiramos el dato porque se hablaba de una inminente renuncia. Ahora vemos que se ha confirmado pero hay un par de versiones que dicen que habría sido por cierta “presión” del llamosismo. ¿Es así?

Informante: Desde ya se lo desmiento. Como ya lo habían escuchado, es una decisión que se venía planteando y no es casualidad que, ahora que ya se presentaron la listas y Cristian es candidato a concejal, se efectivice su renuncia. Es una cuestión de ética. No se puede estar de los dos lados del mostrador y más si está en una lista que no es del oficialismo.

P: Le aclaro por las dudas que lo hemos podido confirmar por distintas fuentes pero hasta el momento (por ayer) no ha salido ningún comunicado oficial de la gestión, como suele ocurrir.

I: Es raro. Igual calculo que no tardarán en sacar algo. También han renunciado otros compañeros que estaban en el ente. Se dice que Ramiro Congestre, otro de los directores y hombre de Llamosas, captaría buena parte de las funciones que tenía Evangelista. Al menos en las semanas que quedan de gestión. Ahora, digo yo, ¿qué van a hacer los candidatos de la lista de De Rivas que están en funciones en el gabinete y haciendo campaña a la vez? Creo que también deberían tener algún gesto.