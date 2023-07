Enroque Corto

Pato Bon se alineó con Prunotto

El informante radical envió una foto por WhatsApp al periodista.

Informante: Qué me cuenta, ¿eh? La reconocida locura selló su pase a las filas de los Radicales Auténticos.

Periodista: ¿Estamos hablando de Pato Bon, la ex candidata a gobernadora?

I.: Exactamente, que fue candidata por el Partido Popular del Cuarteto. Como verá Mryrian Prunotto sigue ampliando su base.

P.: O sea, está cerrado lo de Bon entonces.

I.: Claro. De hecho, la vicegobernadora electa lo anunció así en sus redes sociales: “Celebro que una mujer como Pato Bon, que se ha destacado notoriamente en su carrera profesional en un medio de comunicación líder, haya decidido aportar su sensibilidad social y el conocimiento que tiene de una amplia franja popular de los cordobeses para trabajar en pos de mejor la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Quinteros está a full…

El concejal Juan Pablo Quinteros se muestra muy activo en el sprint final de la campaña capitalina y así lo demostró en los últimos días. Por eso, el informante de Somos habló al periodista.

Informante Somos: Disculpe que lo moleste un domingo a la tarde…

Periodista: Al contrario, sabe que estoy trabajando. Así que no me viene mal la charla.

IS: Le quería contar que se puso bravo Juan Pablo (Quinteros) con el tema del narcotráfico y los concejales…

P: Lo vi muy presente en las redes con el tema.

IS: Pero es que sí, hombre no es para menos. Varios se hacen los pavos y usted sabe cómo es el tema. Bueno, pero le quería contar otra cosa.

P: A ver…

IS: Quinteros va a pedir con todo el debate y no lo descarte. No sé si con los 11 candidatos, aunque sí puede ser con algunos. Ojo a eso. Y otra… Quinteros traerá un muy viejo tema de la agenda capitalina nuevamente al debate. Acuérdese de eso. Mañana (por hoy) al mediodía puede haber un anuncio sobre esto. Abrazo.

Campaña friccionada

El periodista recibió, vía WhatsApp, varios videos que mostraban como Rodrigo de Loredo fue “echado”, en la seccional 12, por vecinos que no lo dejaron presentar sus propuestas. Para profundizar, llamó a un dirigente peronista de la zona.

Periodista: Estimado, se imaginará por qué lo llamo… andan circulando videos que muestran a algunos vecinos que no dejaron a De Loredo presentar su propuesta en la seccional…

Informante Peronista: Amigo, así es, los vi.

P.: ¿Campaña friccionada?

I.P.: Claramente. La gente los sacó.

P.: Ellos dicen que fueron militantes peronistas los que lo hicieron… Es más, Juan Negri, jefe de campaña de Juntos por el Cambio, subió su video a su cuenta de Twitter, y comparó al peronismo con el kirchnerismo.

I.P.: ¿Y a usted le sorprende que digan eso? Si es lo único que pueden decir… De gestión no pueden hablar, porque saben que la gente está más que conforme con nuestra gestión.

P.: No me sorprende… Pero tampoco me parece una hipótesis tan alocada…

I.P.: Son vecinos... Yo no sé si son PJ o no. De hecho, los que están compartiendo los videos son ellos, no nosotros… Nosotros no vamos a ser tan torpes de decirle a nadie que salga a hacer eso.

Optimismo radical en Río Tercero

La elección de Río Tercero será una de las más importantes a nivel municipal en lo que resta del año, después de la capitalina, por supuesto, que animan el radical Rodrigo de Loredo y el peronista Martín Llaryora. Un dirigente de la UCR riotercerense le contó al periodista cuáles son las expectativas que tienen allí para el 27 de agosto, según lo manifestado por el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Manuel Bonzano, en una entrevista realizada por LV26 y publicada por el diario Tribuna, de esa ciudad.

Radical: Lo que creemos, y Bonzano lo explicó, es que nuestro candidato Marcos Ferrer, que va por la reelección, podrá mejorar su rendimiento en las PASO, y que llegará a superar el 50 por ciento de los votos.

Periodista: En las PASO consiguió el 44 por ciento.

R.: Así es. Pero recuerde usted que la participación fue muy baja.

P.: Habrá que ver hacia dónde se inclinan los nuevos votantes, si los hay.

R.: Los habrá, porque las PASO no tenían demasiado interés.

P.: ¿Y por qué creen que serán de ustedes?

R.: Porque las PASO les interesaron a los peronistas, que tenían varios candidatos. Ferrer no jugaba nada. El análisis de Borzano es el siguiente, escuche: “Creo que se va a consolidar Ferrer como ganador. Habrá mayor cantidad de votantes. Eso nos va a favorecer, porque mucha gente no votó y ahora votará a Ferrer. Cuando uno logra una amplia mayoría significa que se ha hecho un buen gobierno y gestión y esto permite tener más espaldas a la hora de tomar decisiones. A mí me gustaría que se ganara por el 50 por ciento o más. Sería el sueño del pibe. Creo que algunos votantes radicales que acompañaron el proyecto de (María Luisa) Luconi, después de la foto que se sacó con Llaryora, no la van a volver a votar. Me dijeron algunos de ese espacio: ‘no me esperaba esto’. Eso ocurre”.