Prunotto recalienta la previa radical con dardos a De Loredo

A horas del inicio de la cumbre radical en la localidad de Villa Giardino, la vicegobernadora Myrian Prunotto lanzó pirotecnia.

Mientras el partido busca hacer efectiva su expulsión por haber “traicionado” al espacio para jugar políticamente con el peronismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, la segunda autoridad de la Provincia defiende su identidad radical más allá de tener o no carné filiatorio.

En esa línea, la ex intendenta de Juárez Celman lleva su gestión como vicegobernadora asumiendo un fuerte rol ejecutivo, quizá por encima que la función que cumple en la Legislatura de Córdoba donde, naturalmente, es la presidenta del cuerpo.

Todas las semanas recorre el interior cordobés intercalando gestión y política.

En ese segundo aspecto, visita municipios gobernados por intendentes y jefes comunales de la UCR buscando ampliar el espacio de los “radicales auténticos” que armó.

Habilitada en ese jugo por el propio Llaryora, que con ella exhibe la total vigencia del partido cordobés, la mujer mantiene sus lazos con el radicalismo, más allá de los nombres que hoy habitan en el partido.

Esta semana, en una nota concedida a “Mostri TV” Prunotto lanzó dardos a quien hoy parece asomar como la figura indiscutida del radicalismo cordobés: Rodrigo De Loredo.

“Yo creo que Rodrigo no representa a Córdoba, no representa a los intereses de los cordobeses. Era el intendente puesto y se quedó con los flashes y las luces de buenos Aires”, arrancó diciendo sobre el diputado nacional que fue uno de los protagonistas mientras duró el debate por la Ley Bases. El ex candidato a intendente será, además, uno de los dirigentes principales que estará en el encuentro de Giardino.

“De Loredo es que el que tiene más chapa porque es el que más está en tele”, disparó. “No puede ser que no pueda andar (De Loredo) por la calle, yo vuelvo a mi casa todas las noches y no vivo en un country, vivo en el pueblo y me paro a hacer las compras y no tengo problemas. Obviamente está la sociedad complicada y a cualquiera nos puede pasar, pero si salís a la calle y te pasa lo que le pasó, algo estamos haciendo mal”, dijo Prunotto tras asegurar que sigue siendo radical y que “les molesta” que diga eso.

La ex intendenta contó que no la invitaron a la cumbre radical pero que tampoco asistiría, “fui a dos Giardino con la idea de quedarme viernes y sábado, y cuando vi que son los mismos de siempre, haciendo catarsis y que no hay proyecto, me volví. No se puede transformar la realidad sin proyecto”, agregó.

Sin embargo, tendrá representantes en el encuentro que comienza hoy en la localidad de Punilla donde seguramente saltará en la discusión el tema de aquellos correligionarios que hoy son parte de la transversalidad propuesta por el gobernador Llaryora. Pues Prunotto, no es la única.

Sobre eso, la mujer no se cansa de repetir que ella fue la primera que salió “de frente” a hacer un acuerdo con el peronismo cuando “toda la vida la UCR hizo acuerdos con el PJ pero escondiéndose. Yo lo hice porque sinceramente creo que puedo hacer mucho desde donde estoy”, agregó.

Prunotto dijo que su partido tiene un nivel de misoginia importante porque a ella la tratan de traidora pero luego “De Loredo va a buscarlo a (Esteban) Avilés y nadie dice nada. A mí todo el peso de la moralina que tienen para ciertas cosas y a otros, nada”, se quejó.