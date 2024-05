Giardino 2024: el grueso de la UCR fijó posición en contra de Milei

Por Carolina Biedermann

Lo que pasó en Giardino, no quedó en Giardino. Tal como lo viene reflejando en los hechos, en el partido centenario este año no hubo acuerdo y no se emitió el documento que refleja las conclusiones finales. Sí se difundieron comunicados satélites que reflejan la mirada de cada espacio, pero no condicen con la discusión se vivió en el hotel de Luz y Fuerza en el valle de Punilla.

En un principio se quiso esquivar “el bulto” sobre la discusión nacional, pero fue inevitable tomar posición. Este terminó siendo el eje central en las exposiciones de los dirigentes que fueron críticos y mostraron distancia con La Libertad Avanza. La UCR coincidió en asumir un rol opositor al gobierno nacional.

Hacia el futuro electoral, coincidieron en que el partido debe tener un candidato propio. Por supuesto se habló del senador Luis Juez, y por más que el diputado Rodrigo De Loredo sostenga un buen vínculo, los pura cepa insisten en que la UCR debe tener competidor en la provincia y en la capital en el 2027.

En tanto, la falta de presencia de autoridades nacionales de la UCR, permitió la libre discusión provincial. Sobre estas ausencias, responsabilizan al presidente del Comité Provincia, Marcos Carasso, quien no habría cursado las invitaciones formales a Martín Lousteau y a Facundo Manes, en negociación con Marcos Ferrer. Por su parte, el camino hacia las elecciones en el partido tomó cuerpo, y si bien falta tiempo para echar a correr, y los cisnes negros pueden aparecer, Ferrer salió del encuentro bien parado. Dirigentes opositores salieron satisfechos con la performance del riotercerence, al punto de descartar que haya internas.

Por su parte, el intendente de Río Tercero aprovechó el viaje y mantuvo reuniones con todos los dirigentes. Y con quien más tiempo habría pasado fue con el exintendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre.

En tanto, cuando Ferrer tuvo la palabra lo hizo en tono dialoguista y caminó con cintura entre las distintas posiciones de los espacios. A su vez destacó la importancia de que el partido cuente con estos encuentros en los que se mantiene la horizontalidad, en donde cualquier afiliado tiene la misma oportunidad de alzar la voz, al igual que un diputado nacional, “siendo unidos y no uniformados”, fueron las palabras que usó el intendente.

En sintonía, fue De Loredo, quien sin dar nombres dijo que iba a trabajar fuertemente para que el próximo presidente de la UCR sea del interior. El dirigente de la capital ya expresó en otras ocasiones su apoyo hacia Ferrer, y aguarda que él lo exprese públicamente para salir a trabajar de lleno en su candidatura.

Punto a favor de Rodrigo: los documentos finales emitidos por los espacios destacan la labor de los diputados de la UCR en torno al trabajo que hicieron para emprolijar la ley bases. Si bien hubo un discurso duro y violento por parte del gobierno Nacional, hacia el radicalismo, en el primer intento de querer aprobar la ley ómnibus, en esta segunda ronda, la injerencia de la UCR fue clave para su aprobación. Este fue el punto a favor de De Loredo como presidente de bloque en Diputados.

Punto en Contra: desde los otros espacios criticaron su manera de irrumpir al ingresar al salón del hotel de Luz y Fuerza. Fue un error, seguramente involuntario, pero que cayó mal. De Loredo ingresó al son de una murga mientras daba su discurso la legisladora Brenda Austin, quien tuvo que detener su participación. Esto generó malestar entre correligionarios.

En tanto, el espacio que sigue pisando firme puertas adentro es el mestrismo. A pesar de haber tenido un 2023 difícil, Mestre sigue marcando el norte en las bases de la UCR. El dirigente habló el viernes por la tarde y dijo “celebro y defiendo la democracia y a la UCR como partido político. Tenemos que empezar a pensar qué partido queremos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a hacer. Me encolumno por las ideas de hacer más radicalismo” resaltó.

Cupo femenino en diputados

Los discursos de Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning fijaron posiciones contrapuestas. Carrizo tuvo su primera intervención como cabeza de “Construyendo Juntos”, el nuevo núcleo que está de estreno en la UCR local. Dio un discurso breve y fue una de las que no hizo referencia al gobierno nacional. Recordando que fue una de las pocas cordobesas que se jugó por Bullrich en la interna de las Paso 2023 y desde ahí se mostró más cercana a Laura Rodríguez Machado (PRO) y trabajó en tándem con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

El contrapunto fue Gabriela Brouwer de Koning, quien, con un discurso combativo al Gobierno nacional, generó empatía. Según enuncian fue la que definió con más claridad el problema de la UCR dividida, y apuntó en contra de los que fijan posición con carácter electoralista, mirando encuestas y no ligados a las raíces partidarias, que son el verdadero punto de unidad.

Unidos en contra de Llaryora

El punto de confluencia del encuentro fue fijar posición opositora al peronismo cordobés encabezado por Martín Llaryora, a quien apuntaron como jefe de un gobierno que aprieta como libertario y gasta como kirchnerista.

Dedicado para “los que se quieren ir”

En cada uno de los discursos de los dirigentes que encabezan nucleos, hubo un capítulo dedicado “para los que se quieren ir”. Después de un año de mucho movimiento en donde el peronismo, en su voluntad de armado del Partido Cordobés logró captar a dirigentes radicales dispuestos a saltar el charco a cambio de cargos, los fieles radicales les cantaron algunas oraciones.

De Loredo fue uno de los que apuntó al hueso, diciendo que el peronismo se acerca para buscar dirigentes en el outlet del partido, y le bajó el precio a la vicegobernadora Myrian Prunotto criticado la reunión con intendentes que se desarrolló el viernes diciendo que "fue en un hostel". No obstante, cerca de la titular de la Unicameral capitalizaron el encuentro con dirigentes del interior en la misma localidad y ratifican las tensiones que el rol de la vicegobernadora ejerce con su presencia puertas adentro de la UCR.

En tanto, el apellido Negri es una marca registrada de cada año pero en este encuentro transita un momento particular. Mario Negri estuvo presente el viernes por la tarde, en el marco de los rumores por el posible pase de su hijo, Juan Negri, a la gestión del intendente Daniel Passerini.

El exdiputado dijo en el encuentro “Juani está con nosotros”, pero el exconcejal no apareció. Su sorpresiva ausencia en el congreso echó leña a los trascendidos pero aún hay esperanzas, entre los negristas, que el pase no se efectúe y que el peronismo no comercialice el apellido. Asimismo, otros espacios separan la carrera de Mario y las decisiones individuales de Juan.