“Somos privilegiados de vender 40 mil entradas en un contexto como el actual”

Por Paula Salort

Como parte del segundo streaming de Alfil Negocios junto a ‘Carli’ Jiménez pudimos vivir la ansiedad del backstage dentro de su oficina móvil, desde la cual supervisa rigurosamente cada detalle de la organización del Festival Nacional del Cuarteto que “celebra la música de Córdoba y la música popular argentina”. El productor apuntó también que el cuarteto ha trascendido las fronteras de la provincia y del país: “a este festival llega gente de Uruguay, Paraguay y Chile que vienen a ver de qué se trata el fenómeno de La Mona y del cuarteto.”

- ¿Cómo fue la decisión de pasar de ser un competidor de tu papá a unirte a él y potenciarse mutuamente?

- Yo siempre fui un comodín de mi familia. Trabajé en el estudio, fui ingeniero de sonido y fui productor. Cuando mi papá fue operado y estuvo que estar un año sin cantar me pidieron a mí que me suba al escenario. Al principio fue difícil hasta que la gente me empezó a aceptar y estuve 10 años cantando. Y después con el parate de la pandemia, me di cuenta que quería volver a hacer lo que más me gusta que es producir. De hecho, es Festival Nacional del Cuarteto es una marca que registré cuando ni siquiera hacía producciones.

- ¿Cómo los está afectando el contexto socioeconómico?

- Somos unos privilegiados al poder vender 40 mil entradas en una situación como la de hoy es complicado. Les cuesta a los artistas llenar un estadio como hace un tiempo no sucedía. Estamos tirando quirúrgicamente los productos que sabemos que son un tiro al piso como este evento.

La idea que tuvo Carli Jimenez hace 10 años ya se convirtió en una realidad y con un futuro aún más prometedor. El productor anticipó que probablemente el Festival Bum Bum viaje a lugares como Miami, México y España y ya está trabajando en una coproducción que esté a la altura de los shows a los que Universo Jiménez nos tiene acostumbrados.