Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Correa, la nueva incorporación

El informante llegaba a la periodista tras ver las fotos publicadas por la vicegobernadora, Myrian Prunotto, junto a la vecinalista Graciela Correa.

Informante: Hace varios días que sabemos que Correa finalmente no se presentó como candidata, pese a que había manifestado tener esas intenciones. Y ahora sabemos con quién juega…

Periodista: También vi las fotos con Prunotto. Hace unos días me habían dicho que estaba algo enemistada con dirigentes del PRO provincial.

I: Claro. Es que antes de saber lo de la candidatura de (Rolando) Hurtado, se podía pensar en si Correa iba a ir con ese sello pero no. Parece que ha cortado el vínculo hace un tiempo. Quedaron atrás los días en los que formaba parte de ese espacio del que incluso llegó a ser candidata a diputada. Por eso, su incorporación es más que interesante para el cordobesismo. Una dirigente muy respetada por la gran mayoría de los espacios políticos de la ciudad y nadie puede negar su conocimiento del territorio.

P: Da la impresión de que la campaña está yendo un poco hacia esa dirección. A mostrar llegada a las barriadas.

I: Le digo que este buen vínculo entre Correa y el cordobesismo se empezó a ver cuando todavía gobernaba Schiaretti. Si mal no recuerdo, el año pasado vino el “Gringo” a inaugurar el Polideportivo Social de Jardín Norte. Las fotos de Graciela junto al gobernador habían llamado la atención de unos cuantos cambiemitas. Me atrevo a decir que hace rato se plantó esa semilla. Otro detalle: es interesante ver que esa incorporación venga por el lado del radicalismo auténtico. O al menos que así se haya capitalizado. En esta reunión de la vice con Correa, también estuvieron los referentes ptunottistas Augusto Lago y Roger Fabre.

Se viene el debate

El periodista recibía un dato sobre la realización del debate de candidatos y su informante lo confirmaba con todas las precisiones.

Periodista: ¿Sabe algo del debate? Me dicen que ya está el día y la fecha.

Informante: Así es. Resérvese el 14 de junio porque ese día se juntan los candidatos a debatir en el Aula Mayo de la Universidad. Si no me equivoco, será el tercer debate que se organiza bajo esta modalidad. El cuarto, si contamos que en 2020 se hizo dos veces.

P: ¡Lo recuerdo! Hicieron uno antes de las elecciones de marzo, pero lo tuvieron que repetir en noviembre porque la pandemia postergó todo.

I: En ese debate de marzo, el intendente (Juan Manuel Llamosas) se ausentó porque estaba a punto de declararse la emergencia por el COVID. Digamos, tuvo justificación. Pero siempre participan todos y eso es algo bueno. También es bueno que la Universidad esté en la organización. Le da otra categoría.

P: Me pregunto cómo harán para meter todo en poco tiempo. No solo son diez candidatos, sino que será casi la única oportunidad para presentar sus proyectos a toda la gente.

I: Los números de audiencia del debate no son tan buenos. No es que van a romper récords como los presidenciales. Pero, tiene razón, poco tiempo para tanto nombre. Lo bueno es que la modalidad es diferente a la nacional porque acá buscan contar cada uno lo suyo, pero no hay tanto cruce. Al menos viene siendo así.

P: Me imagino una jornada interminable si se pueden cruzar preguntas o meter en la presentación del otro como pasa en otros debates.

I: Totalmente. El orden, sobre todo. Igualmente, lo corrijo. No va a ser la única oportunidad que tengan los candidatos para presentarse en un debate.

P: ¿Habrá otro?

I: La Fundación 2030 armó para el 23 de mayo un encuentro con todos los candidatos. Dicen que no va a ser modalidad debate, sino que quieren conocer la postura de todos en torno a temas que son de interés para el sector. Pero también se espera algún debate organizado por colegios, como viene pasando. Los pibes también quieren saber de qué se trata esta elección. Lo único que no se sabe es si todos los candidatos estarán en todas las actividades. Algunos quizá quieran administrar el poco tiempo de campaña en otras cosas.

“Vamos por el 70 por ciento”

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre los objetivos de la campaña de Gonzalo Parodi.

Periodista: Veo que la propuesta de campaña y los ejes principales vienen bien marcados, pero ¿sienten que les alcanza con eso?

Informante: ¿A qué se refiere?

P: Me refiero a que me dicen que lo importante es levantar los niveles de participación. Que ahí está la diferencia.

I: ¡Ah! Claro que sí. Es tal cual lo dice. De la única forma en la que podemos estar más cerca de recuperar la Muni es logrando que no les salga el jueguito ese de poner la elección en medio de un fin de semana largo.

P: ¿Y cuál porcentaje sería el ideal?

I: ¡Vamos por el 70 por ciento!

P: ¡Ay! Está difícil.

I: Yo creo que sí, pero que lo vamos a conseguir. Lo mismo decían de la interna, que no iba a votar nadie. Al final fue un récord de participación. Hay que ser realistas y entender que muchos se irán a tomar el finde largo, también que mucha gente está desencantada. Pero vamos a movilizarnos para legar al 70.

P: El 70 es mucho. Repito (risas).

I: En una de las primeras campañas que trabajé, la del 2012, llegamos a ese número. Está bien que no había feriado, pero fue una campaña durísima. Es un desafío difícil el de este año, pero no se puede hacer de otra manera que no sea con épica.

La constante “mancha K”

El analista dialogaba con la periodista sobre algunas publicaciones que buscaban vincular a Nazario con dirigentes nacionales. En las imágenes, se veían titulares de fake news respecto del presunto apoyo de Axel Kicillof y Máximo Kirchner a Adriana Nazario.

Informante: Mire esto que vi en Instagram. Salen publicidades de un sitio que se llama “Instante de Noticias” y buscan pegar a Nazario con figuras del kirchnerismo como Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Claramente son fake pero a más de un riocuartense le habrá aparecido y sabemos que mucha gente no va a ponerse a chequear si es cierto o no. Además de que a Nazario se la asocia a (Sergio) Massa porque lo apoyó en el ballotage. En fin, la “mancha K” no cesa.

Periodista: A mí no me salió aún la publicidad pero sí pude ver que algunos dirigentes de La Militante compartían la imagen desmintiendo todo.

I: Tienen un punto. Que se insista constantemente con asociarla a los K y que se instalen declaraciones falsas como las que se han visto hace que la vean como una amenaza. Los delasotistas aprovecharon para decir que estas maniobras vienen de gente a la que “no le dan los números” y por eso busca ensuciar a su candidata.