El círculo rojo manda señales a Llaryora y pide acelerar ley Bases

Por Bettina Marengo

La Mesa de la Producción de Córdoba reclamó a los senadores nacionales que aceleren la aprobación de la ley Bases y del paquete impositivo impulsado por el gobierno de Javier Milei que está en debate de comisiones en la cámara alta, en un mensaje firmado por una decena de entidades empresariales y por las organizaciones de la Mesa de Enlace, que fue apurado para su publicación este fin de semana, mientras a la par los empresarios enviaban señales al gobernador Martín Llaryora con la misma inquietud. Según supo este diario, luego de la reunión de fines de abril entre algunos de los miembros del grupo empresarial y el diputado Ignacio García Aresca, en representación del mandatario provincial que no pudo participar del encuentro, los referentes de los distintos sectores productivos le hicieron llegar al sanfrancisqueño su inquietud por eventuales demoras en las leyes. Muchos lo hicieron a través de los ministros de las áreas correspondientes.

Las entidades firmantes del documento son la Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Córdoba (Camarco), Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Córdoba (Coninagro Córdoba), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina - Distrito Córdoba (FAA), Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Sociedad Rural Argentina - Distrito Nº 4 (SRA), y la Unión Industrial de Córdoba (UIC), quienes hicieron un “fuerte llamado” al Senado para que trate “sin ninguna dilación y con la mayor responsabilidad” los proyectos, y esté “a la altura del momento”. “Nos preocupa que se demore, la ley es imprescindible para el desarrollo económico”, interpretó un vocero calificado, con la cabeza puesta en la reforma laboral.

El texto fue replicado en Twitter por el Grupo de los 6, que integran las cámaras empresariales sin las organizaciones del agro. Lo arrobaron a los tres senadores por Córdoba, Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero (PRO) y Alejandra Vigo (PJ), al porteño radical Martín Lousteau, a la larretista Guadalupe Tagliaferri, al peronista Sergio Uñac, entre otros, en las vísperas del inicio de la segunda semana de debate en comisiones, cuando está claro que el oficialismo no logrará cumplir su ambicioso cronograma de tratamiento legislativo y, más aún, que Milei podría no llegar al pacto de mayo con sus leyes aprobadas.

En off, los empresarios consultados aseguran que el reclamo de celeridad no es para los cordobeses sino para “los radicales”, ya que descuentan que Juez, Alvarez Rivero y Vigo votarán a favor. Sin embargo, descartado el voto negativo en general, las objeciones o pedidos de cambio en el articulado particular de los corpus será lo que determine si los proyectos vuelven o no a Diputados, proceso que de darse posiblemente lleve la sanción de las leyes al mes de junio. En ese caso, Vigo es la única del trío cordobés en el Senado que planteó dudas sobre temas como moratoria previsional, financiamiento de organismos nacionales y sus sedes federales, y también sobre el blanqueo de capitales. Hoy, la senadora volverá a hacer uso de la palabra en el plenario de comisiones, en un tesitura donde se ubica más cerca de Lousteau y Tagliaferri que de sus comprovincianos.

“Hoy las urgencias no pasan por la especulación ni las disputas políticas. La situación económica es acuciante y el esfuerzo que está realizando el conjunto de los argentinos merece que también lo hagan sus representantes. Necesitamos enfocarnos en las soluciones de fondo que vuelvan a traer bienestar y crecimiento, en beneficio del conjunto”, dice uno de los párrafos del documento de la Mesa de la Producción, que agrega: “No sólo son necesarias las herramientas que promueve este proyecto de ley en aspectos fiscales, económicos, regulatorios y administrativos. Su aprobación es también una muestra de confianza y de funcionamiento de las instituciones, que permitan a una nueva administración reconstruir la confianza y credibilidad de nuestro país”.