Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“¿La Nasa? No, la Nazario”

La periodista recibía un mensaje del informante sobre el último spot en las redes sociales de Adriana Nazario. Allí se ve a dos hombres en un bar hablando sobre Río Cuarto como una ciudad que se encuentra “estancada”.

Informante: Estoy riendome como tonto con el último video de Nazario. Creo que ya debe estar circulando mucho en redes y quizás ese fue el propósito.

Periodista: ¿Alguna perlita o “blooper”?

I: Para nada. Es un spot de campaña en sus redes sociales. Es algo guionado y pensado y creo que buscaba hacer reír a quien le llegue. Y de paso, que se viralice. Casi como el de las señoras que barrían la vereda mirando la cartelería del “Guille” De Rivas y decían que era un “muchacho guapo” y que “dicen que va a ser el próximo intendente de Río Cuarto”.

P: Acaba de desbloquearme el recuerdo (risas). Ahí busqué el video de Nazario y me reí también con el juego de palabras de “la NASA” y “la Nazario”.

I: La corrijo: “La Nazario, papá” (risas). Les calzó para decir que Río Cuarto “no necesita de extraterrestres ni de la NASA para ponerse de pie”. Esta idea de que “tienen con quien” para transformar la ciudad.

P: Hace una hora lo subieron y ya veo muchas interacciones.

I: Seguramente buscaban eso. El remate, aunque “pavo”, no deja de ser gracioso. Igual, fuera de todo chiste, creo que va en línea con las duras críticas que se están viendo por parte de la gente de La Fuerza del Imperio del Sur. Le diría que hasta los noto más opositores que los radicales (risas).

La foto que fue y el pacto que no

El dirigente peronista conversaba con el periodista sobre la elección local y los hechos que llevaron al quiebre.

Periodista: ¿Viene movida la campaña?

Dirigente: Más que nunca. No recuerdo una campaña tan corta como esta. El esfuerzo tiene que ser altísimo.

P: ¿Es cierto que le demandan tanto?

D: Nos demandan lo máximo, que es lo necesario. ¿Entiende? Si no ponemos ganas, nos pasan por arriba. Yo pienso a veces, el tupé que tienen algunos de decir que no tenemos conductor.

P: ¿Lo dice por alguien en particular?

D: Los que están con (Adriana) Nazario usan su tiempo criticando al intendente y lamentándose que no fueron ellos los elegidos. La verdad es que no sé qué cuento se comieron. Tal vez algunos les endulzó el oído diciéndoles que podían ganar la ciudad rompiendo todo. Capaz la vieron mal…como en Canals.

P: ¿Qué pasó allá?

D: Hubo una foto del gobernador (Martín Llaryora) levantándole la mano al ganador de la elección (Edgar Bruno) junto a Nazario. Esa imagen fue usada por algunos de La Militante para decir que, llegado el momento, tendrían el apoyo del gobernador para pasar al frente. Daban a entender que había un pacto porque Llaryora estaba conforme con lo que habían hecho.

P: Aún no era gobernador Llaryora, ¿no?

D: Claro. Y ellos decían esto mientras (Juan Manuel) Llamosas era candidato a legislador en el tope de la lista. Cuando al gobernador le fue mal en Río Cuarto, se pensaron que tenían todo listo para que Adriana pase al frente. Pasó todo lo contrario…a (Guillermo) De Rivas lo subieron a secretario de Gobierno y empezó su campaña. Ya sabemos cómo terminó todo.

P: Todavía no sabemos. Espere al 23 de junio (risas).

D: Tiene razón, pero ¿entiende lo que le digo? Lo que tenemos hoy confirma que el que tiene las riendas del destino político del peronismo riocuartense, aunque algunos lo cuestionen, es Llamosas. Y el gobernador está con De Rivas, pase lo que pase, porque confía en la apuesta de Llamosas. Veremos si da resultado. Capaz al final los equivocados éramos nosotros. Tengo la sensación de que la respuesta está en quién ejerce el poder y, para hacerlo, hay que tenerlo.

El “MOCEDE” del PL

El informante compartía con el periodista una propuesta lanzada por el Partido Libertario en su camino a las elecciones municipales.

Informante: Interesante el planteo de Mario Lamberghini con el Partido Libertario. Dice que quiere tomar prestado el Centro Cívico para armar un Centro de Seguridad Provincial.

Periodista: ¿Tomar prestado? Extraña expresión.

I: Es una forma de decir. Primero planteó que su partido es independiente y rebelde respecto a los mandatos del Panal, pero después dijo que le va a pedir el Cívico para que trabajen ahí las fuerzas policiales, bomberos, defensa civil y también el Edecom.

P: Ex Edecom. Ahora es Ente de Prevención…

I: Bueno, Lamberghini dice que se pasará a llamar el MOCEDE, porque van a darle vuelta y “dejarlo chiquitito” (risas).

P: ¿Así dijo? Bueno, no le faltan ganas de meterse en un enroque (risas).

I: Para nada. De hecho, tiene bastante de Milei lo que dice.

P: ¿Por lo raro de la propuesta?

I: Yo preferiría “original” (risas). El candidato libertario quiere apelar a la figura del presidente para sumar votos y las propuestas se condicen con el discurso libertario. Meterle motosierra al Estado y bajar impuestos. No sé si esto último le sirve…si va a bajar impuestos como dice Milei, no le va a creer nadie (risas).

¿“Inminente” jubilación?

El analista llegaba a la cronista para hablar sobre la posibilidad de que en 2028 haya nombres que no se repitan en la oferta electoral municipal.

Analista: No me juzgue si ya estoy pensando en el 2028 pero creo que la elección de este año va a dejar algunos heridos que quizás ya no quieran volver a presentarse. Básicamente, alguno que otro se jubilara después del 23 de junio.

Periodista: Uff, son fuertes esas declaraciones. Me parece que nadie está en condiciones de jubilar a nadie después de todo lo que hemos visto en estos años (risas).

A: Por eso no focalizaré en nadie. Aún así, es una gran posibilidad. Ojo, no quiere decir que se borren del mapa. Hay gente que fue “jubilada” como candidatos a intendente por malos resultados en elecciones previas pero no por eso son desterrados de la arena política. Como le dije, no me voy a quemar dando algún nombre. Pero así como esta elección puede hacer que alguna que otra fuerza chica mejore su performance, también puede pasar lo contrario. Con este escenario de tres tercios del que tanto se habla, hay gente que puede hacer una elección muy pobre y, en consecuencia, algunos nombres se pueden jubilar después de esto.

P: Igual, nunca diga nunca.

A: Vaya a saber qué escenario tendremos en el 2028. Imposible que le dijera esto en el 2020 cuando Milei seguía siendo apenas un polémico panelista de televisión. Todo puede pasar en cuatro años.