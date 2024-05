Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Para cantar el cumpleaños”

El informante llegaba a la periodista con un comentario a raíz de la viralización de la imagen del camión que fue “tragado” por el pavimento.

Informante: Debo ser la milésima persona que le habla por el tema del camión, ¿es así?

Periodista: Hemos recibido mucho contenido. Memes sobre todo.

I: Es de esperarse. Y quizás lo que le voy a contar va un poco por ese lado pero quería ver si se acordaba de una imagen de la campaña del 2016. El estado de las calles en el centro de la campaña, el eslogan de Llamosas hablaba del “verdadero cambio”... Se me vino a la mente una imagen divertida para los peronistas y desafortunada para los radicales de ese momento. ¿Se acuerda del cumpleaños del bache?

P: Nuevo recuerdo desbloqueado (risas). Sí. Creo que un grupo de personas llevó hasta una torta con velitas. El video debe andar por Youtube todavía…

I: Efectivamente está. Ahí se lo comparto al whatsapp pero podrá ver que hay una identificación: “Vecinos Independientes con Juan Manuel Llamosas”. Básicamente, la acción le sumó a quien entonces era candidato y terminó ganando la elección. Bueno, más vale que se pongan las pilas desde la Muni o los radicales van a empezar a buscar el cotillón.

P: Bueno, al cumpleaños como tal no se va a llegar. Más en medio de una campaña. Se va a arreglar bastante rápido.

I: ¿Vio que muchas personas festejan el “cumplemes”? Con eso puede bastar para que el karma haga lo suyo (risas). Ojo, los radicales también tienen que ser cautelosos con esto. Ahora están en su salsa pero, les guste o no, el mal estado de las calles y los baches también estaban durante su gestión.

La silla del intendente

El informante del peronismo dialogaba con el periodista sobre lo que fue la última visita del gobernador Martín Llaryora a la ciudad.

Informante: No lo vi en el Colegio Normal con el gobernador. Entregaron computadoras y hablaron de las políticas de educación que vienen implementando. También hubo un poquito de campaña…

Periodista: Estaba de cierre y no llegué. ¿Vio algo que me pueda comentar? El Enroque Corto está abierto todavía (risas).

I: Bueno (risas). Le voy a pasar una foto para explicarle lo que se vio anoche. Mire, mesa principal del acto, sentado en el medio está el gobernador. Pero, ¿nota algo particular?

P: Guillermo De Rivas, sentado al lado. Me resulta obvio ya que es el candidato a intendente del oficialismo y el gobernador lo tiene que mostrar.

I: Claro. De Rivas estaba en la silla del intendente, digamos. Ahí se sentaría (Juan Manuel) Llamosas, pero estamos en campaña y tiene que mostrar al candidato. Pero el detalle que le digo es justamente sobre el intendente. ¿Vio dónde lo pusieron?

P: Un poquito lejos, sí.

I: Lo pusieron al lado del ministro de Educación (Horacio Ferreyra). La silla de Llamosas es la que, por lo general, le dan a ministros o dirigentes que están por debajo del intendente y el gobernador. ¿Me entiende?

P: Más o menos. ¿Me dice que perdió la silla de intendente?

I: Algo así, pero no es porque lo estén bajando de rango. El momento de la campaña hace que a Llamosas le den otro lugar. Quién sabe, tal vez en unos meses, sea quien sea el intendente que gane el 23 de junio, a Juan (Llamosas) lo empecemos a ver en esa misma posición. Yo creo que ya se está viendo la transición, el cambio de era.

Cuiden a Antonetti

El dirigente peronista, un tanto alejado de la campaña, dialogaba con el periodista sobre un dirigente de la lista que acompaña a Guillermo De Rivas.

Dirigente: Vio que yo casi no me meto en la discusión y me han dejado afuera hace tiempo, pero si tuviera la chance de sugerirle algo a nuestro candidato es que cuide mucho a (Pablo Antonetti).

Periodista: ¿A qué se refiere?

D: Lo pusieron de concejal nº3 y es el tipo responsable de la política económica impecable de la gestión Llamosas. Si el intendente termina bien, es en gran parte porque tuvo a un tipo capaz manejándole los números. Usted va a pensar que le quiero tirar flores a Antonetti para levantarlo, pero le aseguro que es una apreciación estratégica.

P: Lo entiendo. Usted cree que no suma en la lista, ¿es así?

D: En realidad, que no suma tanto como en el gabinete. A lo mejor no la estoy viendo y juegan con su nombre para enganchar, pero no veo el impacto que puede tener en la gente que esté en la lista. Para eso metieron empresarios en los primeros lugares.

P: Claro. Yo pensaba que Antonetti podía asumir presidencia de bloque en un futuro.

D: Bueno, póngale que es así. ¿No estarían perdiendo a un tipo importante para que integre el gabinete?

P: Para eso tiene que ganar De Rivas primero…

D: Es verdad, pero ¿no lo ve continuando en Economía a Antonetti?

P: Tal vez puede ocurrir eso, pero la verdad es que todavía falta.

D: Me parece que va a ser difícil encontrar alguien que quiera agarrar las cuentas después de los siete años de superávit que prometen para terminar el 2024. Es más, creo que a De Rivas le debe gustar la idea de dejar las cosas como están.

P: ¿Seguro? Mire que Antonetti es llamosista.

D: Ahí está la cuestión. El Guille (De Rivas) debe estar pensando en hacer su propio camino con su propia gente. Yo que él, dejo casi todo como está (risas).

Llaryora se quedó en el sur

El informante de la región se comunicó con la cronista para hablar sobre la agenda del gobernador Martín Llaryora en otras localidades del sur luego de su paso por Río Cuarto para presentar el programa TecnoPresente.

Informante regional: El gober se quedó en la zona y vi que estuvo en varios municipios radicales. Le voy a dar crédito por eso porque más de una vez hemos escuchado a vecinos de la zona que se decepcionan cuando los gobernadores no pisan sus pueblos durante años. A priori, estos parecen buenos gestos.

Periodista: ¿Por dónde anduvo?

I R: Alcira Gigena y Coronel Baigorria. Municipios radicales pero con un buen vínculo con la Provincia. De hecho, hasta recuerdo que el intendente (Walter) Perrone se había reunido con la vicegobernadora antes de que asuma. Tanto el como otros intendentes. Digo, creo que Prunotto ha tenido que ver también un poco con esta cercanía.

P: También hay una realidad. Si no es con aportes de la Provincia, difícilmente se hagan obras en el corto plazo en muchas localidades.

I R: Totalmente. Hay una fuerte centralidad del gobierno provincial en obras y programas que de otra manera no llegarían. Pero insisto en que quizás hubo una radical que previamente “preparó el terreno”.