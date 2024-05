Enroque Corto

Plan educativo El gobernador Martin Llaryora encabezó ayer la presentación del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 con proyección 2033, bajo la consigna “El derecho a aprender como prioridad. Consolidar logros y emprender las transformaciones necesarias”. Informante: El Panal quiere marcar el foco de su gobierno en educación. Por eso la presentación de este jueves, el anuncio de la sede universitaria en Bell Ville, e incluso el apoyo del oficialismo a la UNC en el reclamo de los fondos universitarios. Alfil: Mientras tanto, empiezan las tratativas con la Uepc porque se viene la paritaria docente. Informante: Si, falta un poco pero sí. Le cuento lo del programa: en el plano formal, los objetivos centrales giran en torno a cinco ejes: trayectorias continuas y completas, aprendizaje con sentido y a lo largo de toda la vida, condiciones socioeducativas, desarrollo profesional docente, y participación y concertación de políticas. Alfil: Super ambicioso. Informante: Súper ambicioso. Entre las principales medidas se encuentran la actualización docente y de los planes de estudio, incorporando más conocimientos sobre nuevas tecnologías y el mundo digital. Y algo más basico: se intensificarán las estrategias para que los alumnos sepan leer, escribir y comprender antes de finalizar el tercer grado.

Avilés, Iosa y ¿plagio?

El Plan Integral de Inversión para el Saneamiento Ambiental y Turismo Sostenible que presentó esta semana el intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés, encendió la mecha de la polémica.

Periodista: ¿Por?

Dirigente: Primero, porque le pidió una audiencia al gobernador Martín Llaryora luego de aclarar que la responsabilidad que tiene la Provincia en el saneamiento. Pero hasta ahí, digamos, no pasó nada.

P.: ¿Entonces?

D.: El tema es que aparentemente el plan que mostró Avilés es calcado al que en campaña presentó el sanitariasta, archi enemigo político de Avilés, Emilio Iosa.

P.: ¿Cómo?

D.: Sí, lo que escucha. De hecho, la concejala de Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto, lo expuso públicamente ayer en un medio de la ciudad. “La verdad es que me pone muy contenta que Avilés se haya hecho militante de las ideas de Iosa’”, lanzó irónicamente. Ambos fueron candidatos por el mismo espacio en las elecciones del año pasado.

P.: Claro, tiene razón.

D.: “Es evidente. Y entiendo que es una forma de validar un proyecto que era viable y basado en ideas innovadoras, cuando en ese momento salieron a decir que éramos charlatanes y que todo era una mentira”, siguió Felpeto en comunicación con VillaNos Radio.

El Concejo aprobó, por unanimidad, el Presupuesto Participativo Joven

El periodista llamó a su informante del Concejo para averiguar por un asunto, y se fue con otro.

Periodista: Estimado, usted sabe para que lo llamo.

Informante del Concejo: Ja, ja. Sí, ya sé. Usted quiere saber qué dijo Casado de Negri, por el proyecto de beneplácito que tenía preparado para el ex concejal radical...

P.: Cómo me conoce…

I.C.: Tengo malas noticias, no se trató en la sesión de hoy (por ayer).

P.: No me diga…

I.C.: Es así… ahora, sí tengo otra cosa para contarle. En medio de la tensión que hay en la Legislatura, el Concejo sancionó un proyecto, que incluye disposiciones presupuestarias, por unanimidad.

P.: No es poco lo que me cuenta. A un beneplácito lo hace caminar cualquiera. Al nombre de una calle, también. Ahora, si hay recursos de por medio, el consenso no es fácil de construir. ¿Cómo es la historia?

I.C.: Se lo resumo rápido. Era un proyecto que venía del Ejecutivo para crear el Presupuesto Participativo Joven. Una nueva instancia para fomentar la participación ciudadana. En este caso, de los jóvenes, que hace falta que se comprometan con los asuntos de su comunidad, y que merecen su espacio. Al proyecto se lo paso por mensaje. Pero le adelanto que cayó en la Comisión de Presupuesto. Y desde ahí lo manejó (Miriam) Aparicio, lo conversó con la oposición, se aceptaron algunos cambios que pedían los otros bloques, y se votó. 30 votos a favor, 1 abstención.

P.: Déjeme adivinar, se abstuvo la izquierda.

I.C.: Ja, ja. A esa la adivinaba cualquiera.