La última denuncia penal del juecismo contra la administración de Martin Llaryora por un supuesto caso de sobreprecios en Seguridad encendió las alarmas de los más sensibles de los llaryoristas, que ven en la presentación judicial sino el visto bueno, al menos el vía libre del mismísimo presidente Javier Milei. El senador nacional y jefe del bloque PRO en la cámara alta cenó y departió dos horas el miércoles 15 con el jefe de Estado en la Quinta de Olivos; la denuncia presentada por los legisladores Walter Nostrala, del Frente Cívico, y Gregorio Hernández Maqueda, ex Coalición Cívica, contra el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, se oficializó el viernes, pero estaba anunciada desde un día antes.

Como sea, en los anillos más cercanos al mandatario provincial vinculan ambos hechos y consideran que Juez, que ya lleva dos denuncias penales vinculadas a desmanejos de fondos del oficialismo, rompió la tradición no escrita de la política local más reciente que dice que los opositores cordobeses, como los boxeadores, no se pegan por debajo del cinturón.

En concreto, Nostrala, hombre del riñón de Juez, y Hernandez Maqueda, que se fue de la CC porque sus diputados nacionales estaban cerca de los cordobesitas, pidieron se investigue la suspendida compra de vehículos marca Renault a la empresa de macrista-bullrichista Manuel Tagle para dotar a la guardia urbana creada por la nueva ley de Seguridad de la Provincia, en una movida que pretende poner bajo cuestión a una de las principales iniciativas de Llaryora,y nada menos que por sospecha de corrupción. Es la segunda denuncia penal del dirigente que quiere ser jefe de la oposición en Córdoba y tiene -hoy- el as de espada del vínculo con Milei para disputarle ese lugar al diputado radical Rodrigo de Loredo. Antes, Juez había puesto en la mira los subsidios nacionales al transporte durante la gestión del sanfrancisqueño en la Capital, y una supuesta triangulación de beneficios desde la estatal Tamse a la privada Ersa, punta que el senador a toda costa quiere explotar más y que por ahora pasó a la Fiscalía Anticorrupción.

Quinteros expresó el sentir del Panal: “Se adelantó la campaña” afirmó cuando salió a explicar que los 400 vehículos no habían sido adquiridos justamente por el alto costo de cada unidad. Igualmente, la denuncia por defraudación en grado de tentativa ya estaba hecha. Menos políticos que el ministro de Seguridad, que viene de corazón del armado de Juez, algunos llaryoristas insisten con que famoso pacto no escrito de no agresión quedó resquebrajado tras las denuncias penales y que el oficialismo ya no será tan diplomático con Juez y su espacio, un eufemismo que no se sabe si encubre una declaración de guerra en el terreno de las denuncias o si responde al malestar del Panal en días de incomodidad no solo por la cena del senador con Milei, sino por la caída del pacto de mayo con el formato pacto, que el presidente le confesó a su invitado cordobés que no le interesaba tanto, y que cuando lo lanzó, en el discurso del inauguración de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo, veía muy lejos el 25 de mayo.

A esos hechos se suma la preocupación por las elecciones en Río Cuarto, donde Llaryora quiere un triunfo electoral que lo ubique nuevamente en la vidriera nacional y lo fortalezca tranqueras adentro de la provincia y donde aparecen tensiones entre el schiarettismo y el llamosismo/llaryorismo. Con respecto al encuentro de Milei-Juez, poco ha trascendido y algunos colaboradores del senador se encargaron de destacar que no hubo definiciones de volumen.

“Hablaron boludeces”, espetaron cerca del senador, pero lo cierto es que Llaryora fue motivo de una parte de la conversación, y ambos coincidieron que el gobernador dio “un paso en falso” al querer apurar su precandiatura presidencial 2027 para salirle salirle al cruce a otro peronista, el bonaerense Axel Kicillof.