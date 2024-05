El loco trae la cordura

Por Javier Boher

El 25 de Mayo llega el presidente Milei a Córdoba para un acto que reemplazará el frustrado encuentro por el Pacto de Mayo. Si a Macri lo apodaron Juan Domingo Perdón por sus habituales retractaciones, tal vez vaya siendo la hora de reflotar aquel Javier Delay con el que se apodó al hoy presidente por relativizar en campaña los tiempos en los que se producirían las reformas.

Más allá de esa cuestión, los gremios estatales anunciaron que van a recibir al presidente en el Aeropuerto Ambrosio Taravella y que planean cortar la avenida de Circunvalación para dificultar el desplazamiento del mandatario. Algunas veces nos olvidamos de quiénes son los dueños de las calles y estas cosas nos ayudan a recordarlo.

Seguramente el presidente encuentre formas de evadir los piquetes. Se tomará un helicóptero para moverse entre locaciones, cambiará el lugar del acto o se pondrá en el lugar de víctima para echarle la culpa a la izquierda mientras la gente se clavó esperando el acto lo justifica y le da la razón. El problema, en realidad, es para el resto de los cordobeses que van a ver perjudicadas sus vidas por esa decisión política de un grupo minúsculo de dirigentes alineados con el gobierno anterior.

Eso nos devuelve al centro de la reflexión sobre qué lugar le toca a los ciudadanos que no tienen la protección de alguna corporación, que no cuentan con un grupo de políticos profesionales que vele por sus intereses porque se lleva una tajada por ello. El mismo delegado de ATE que decía cómo analizaban recibir a Milei aseguraba que la mayoría de los cordobeses lo eligió en noviembre para que sea el presidente. Así, sabiéndose una minoría, planean mortificar al resto de comprovincianos para hacer escuchar su reclamo.

Todos los ciudadanos argentinos tienen el derecho a expresar su descontento respecto al gobierno, sea este, el anterior o el que vendrá. Lo que no pueden hacer es ignorar los derechos de los que no piensan como ellos. Es increíble que todavía no se hayan dado cuenta de que todas estas acciones alimentan a Milei y le ayudan a justificar sus decisiones políticas, permitiéndole sostener altos niveles de popularidad haciendo un gobierno bastante mediocre que hasta ahora no ha logrado sacar ninguna ley importante.

Cada vez que el kirchnerismo y la izquierda clasista actúan como lo hacen siempre, el ciudadano que empieza a perder la fe recuerda porqué le dio el voto a un economista medio borderline. Es como extrañar a tu ex pareja: se te pasa cuando te llama para regañarte por cualquier cosa que encima no es culpa tuya.

Las redes sociales son el principal aliado del gobierno, que puede refrescar ese recuerdo periódicamente, a los fines de que no se rompa el romance del electorado con Milei. Buscar aquellas declaraciones de Alberto Fernández sobre Córdoba, diciendo que era una provincia hostil y que se tenía que integrar a la nación, es una de las formas para lograrlo. Sin embargo, no hay nada más poderoso que ver entorpecida la vida por las acciones de un puñado de personas que se siente con derecho para decidir sobre todos.

La situación económica es mala y el gobierno nacional no parece estar tomando nota de que eso mata cualquier enamoramiento temporario que pueda despertar el presidente. La mitad de sus votos son débiles y en otros momentos han apoyado a otro tipo de fuerzas o candidatos, por eso debe empezar a intervenir decididamente para desescalar los conflictos. Quizás lo de ATE y el resto de gremios kirchneristas no conmueva a nadie, pero si se empiezan a sumar focos de inestabilidad en todo el territorio -como está pasando en Misiones- eso puede convertirse en un problema para un gobierno que cuenta con un apoyo mayoritario, al menos en el trazo grueso de su propuesta. La suma de pequeños conflictos que tienen distintas causas, distintos responsables y que obedecen a distintas lógicas, puede terminar dando un resultado engañoso que se pueda imputar por completo al presidente y su gestión, eximiendo a los gobernadores de la parte que les toca.

Los ciudadanos cordobeses ya no son dueños de sus calles. Las comparten con los ladrones que les hacen la vida imposible cuando van o vienen después de trabajar o estudiar, con los naranjitas que han loteado todas las cuadras de la ciudad, con los manteros y vendedores ambulantes que se instalan en distintos lugares, con limpiavidrios en las esquinas y sindicatos, partidos y movimientos sociales que cortan la circulación cada vez que necesitan extender alguno de los beneficios que tienen. En esa normalización de lo irregular ya nos cuesta darnos cuenta de lo mal que está todo, hasta que aparecen algunos a forzar aún más la situación para demostrar cuál es el poder que tienen. Ahí el ciudadano se vuelve a ver en la soledad del individuo que no pertenece a una corporación y sale a buscar a alguien que le devuelva la esperanza de que se puede recuperar algo de cordura, incluso si ese alguien parece no tenerla en absoluto.