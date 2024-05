Por Carolina Biedermann

Esta semana se vivió una sesión tensa en la Legislatura, luego de que los legisladores de la UCR acompañarán el proyecto de ley que buscaba modificar el reglamento interno de la Unicameral, y el interbloque de Juntos por el Cambio, votó dividido. Minutos después de que se conociera cuál iba a ser la postura de los integrantes del partido centenario, un compañero del mismo bloque ingresó al recinto y comentó “esto va a traer roces con el Frente Cívico y con los interbloques de Juntos por el Cambio”.

La tensión existió, pero nuevamente, los que ansiaban con la fragmentación de estas relaciones hicieron una lectura acotada. Pocas horas duraron los leves roces. A pesar de que la sesión se extendió hasta la madrugada del jueves, por la mañana del mismo día llegaron al grupo de los legisladores opositores los mensajes de buen día para volver a achicar y retomar el buen diálogo.

“Al haber estado tan cerca de ganar, tan cerca de ser gobierno, no nos vamos a pelear por estas cosas. Podemos votar distinto, somos de partidos distintos, pero no nos van a separar”, entendió un legislador de la oposición, que votó en contra del proyecto de modificación.

Entre llamadas y balances, la frase del común denominador se resolvió en: “si entre hermanos de la oposición se pelean, los devoran el peronismo desde afuera”. La posibilidad de haber sostenido la postura de constituirse en un interbloque, brindó libertad a los parlamentarios de la oposición, para disentir sobre ciertos temas. “Hemos votado en el noventa por ciento de los proyectos, juntos. Esta vez no fue así, y está todo bien. En algún tema iba a llegar el momento en el que tendríamos diferencias, pero eso no nos divide”, dijo otro legislador, eliminando cualquier posibilidad de ruptura.

El proceso de discusión del proyecto generó controversias, escaló la discusión, puertas afuera del recinto. Más allá de la propuesta en sí, el foco de la mirada externa también estuvo puesto en si había quórum o no. Para la mirada ciudadana esto se traduce en si los legisladores fueron a sesionar o no. El radicalismo cambió el rumbo de su voto a partir de los aportes que hicieron para el desarrollo de un nuevo proyecto que finalmente se aprobó.

Con el diario del lunes, pos tratamiento legislativo, desde el Frete Cívico afirmaron que, para la sesión de esta semana, eran partidarios de no dar quórum. Finalmente lo hicieron y no acompañaron el proyecto, sosteniendo la postura inicial.

El legislador Walter Nostrala, jefe de bloque del partido fundado por Luis Juez, dijo en su alocución: “este proyecto no cambió nada, no puede un cambio sobre tablas tratarse sobre tablas. Seamos coherentes. El tema de fondo es lo que nos viene acostumbrando el cordobesismo. Cambian las reglas de acuerdo a las conveniencias”, y agregaron: “no hay argumento válido para la oposición, algo que perjudica a la oposición. Nos estamos tirando un tiro en los pies”, enfatizó.

El único UCR que se desmarcó del partido fue Carlos Briner, ex intendente de Bell Ville que sorprendió con su votación en las antípodas del bloque al que pertenece. “Votó a conciencia”, dicen sus compañeros de bancada. No estaba de acuerdo con el proyecto y sostenía la idea de no dar quórum, pero en ese sentido, acompañó al bloque en el recinto y fijó su posición.

Para agendar, el próximo martes, los treinta y dos legisladores de la oposición se van a juntar en un asado de camaradería, organizado por Alejandra Ferrero y Walter Nostrala. Con este encuentro, el equipo busca generar un espacio de distensión y reforzar los vínculos, más allá de las formalidades legislativas.

Este jueves, los legisladores de la oposición acompañaron a Gregorio Hernández Maqueda en la presentación de su Fundación “Mejor Futuro”, que lleva el mismo nombre de su banca, luego de renunciar a la Coalición Cívica ARI. El encuentro ayudó a terminar de cerrar el capítulo del miércoles pasado. Entre los legisladores presentes estuvieron, de la UCR, Brenda Austin, Inés Contrera, Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Matias Gvozdenovich; legisladores del PRO; legisladores del Frente Cívico: Walter Nostrala y Daniel Juez; y de Encuentro Vecinal, acompañaron: Aurelio García Elorio, Rodrigo Agrelo y el intendente Fernando Rambaldi.