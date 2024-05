La menor importación de energía ayudará a ahorrar dólares

La balanza de dólares de la energía fue positiva por US$ 2.414 millones en el primer cuatrimestre del año; respecto al mismo período del 2023 mejoró en US$ 2.176 millones. El dato elaborado por el Iaraf que dirige Nadín Argañaraz, es positivo porque en los últimos años el país perdió divisas importando energía.

Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía, se tiene que el efecto precio generó una caída de US$ 70 millones y el efecto cantidades una suba de US$ 2.246 millones. En el parcial el principal aporte de dólares vino por el lado del ahorro generado por las menores importaciones. Por el menor precio de la energía importada se ahorraron US$ 17 millones y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de US$ 1.585 millones. La suma da la cifra de US$ 1.602 millones.

En materia de exportaciones, las mayores cantidades exportadas compensaron el menor precio, siendo positivo el efecto sobre la balanza de dólares en US$ 574 millones.

El ahorro podría ser mayor, pero el gasoducto Néstor Kirchner está operando a la mitad de su capacidad de transporte, por lo cual el Estado se perderá de ahorrar US$450 millones este invierno. Es lo que pagará de más por tener que importar combustibles líquidos (gasoil y fueloil), en vez de utilizar la producción nacional, que es más barata. La capacidad actual del gasoducto equivale a 11 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d), para que se duplique faltan tres plantas compresoras.

Es reconocido el alto potencial en petróleo y gas, segundo complejo exportador del país con U$S 9.000 millones (incluyendo combustibles y derivados). Los especialistas coinciden que desde el año próximo la Argentina dejará de tener una balanza energética deficitaria. Vaca Muerta es la cuarta reserva global de petróleo no convencional y la segunda de gas no convencional, además de que podrían existir otras formaciones de potencial no convencional.

Al final de esta década, según estimaciones de la propia industria, el país podría estar produciendo un millón y medio de barriles por día de petróleo. En el caso del gas, la exportación es natural en la región y GNL al resto del mundo, a lo que se le suma el desarrollo de la industria petroquímica.

El exsecretario de Energía de la nación, Emilio Apud, plantea que por la transición energética esas reservas perderían valor en 30 o 40 años, pero hoy claramente conviene “concentrarse” en gas y petróleo. Enfatiza que Vaca Muerta es una “realidad” porque el recurso es de los “mejores del mundo” y porque, desde que se empezó a explotar hace 12 años, cubrió una curva de aprendizaje que permite “exportar con igual o mejor eficiencia que las de Estados Unidos”.

Ratifica que la disponibilidad de recursos es “inmensa” respecto de la demanda local: “Hay que aprovecharla porque si no quedarán bajo tierra sin valor por la transición energética. Es una carrera contra reloj. Hay que cambiar el paradigma; lograr mercados externos y no solo los regionales, sino que hay que ir a Asia, a Europa donde la demanda es infinita”.

Respecto del potencial en energías renovables, Apud apunta al hidrógeno verde pero advierte que requiere de condiciones de logística puntuales; mientras se avanza en ese aspecto señala que se deben exportar subproductos como el nitrógeno para fertilizantes verdes, que tienen una alta demanda internacional.

Para aprovechar el potencial en el sector, se deben destrabar los cuellos de botella existentes en la infraestructura (ductos hacia los puertos y plantas de licuefacción para el GLP). Apud subraya que las inversiones son muy significativas, para producir y transportar 50 millones de m3 de gas se requieren US$50.000 millones.

Hay tres claves, dice el experto, “terminar con la intervención del Estado; buscar el equilibrio macroeconómico y establecer acuerdos internacionales”. Sobre ese último punto señala que hay que “definir la identidad de pertenencia en geopolítica y, después, comerciar con todo el mundo desde la posición que más nos conviene. Hay que terminar con el temor que da invertir en el país”.