Llamosas cerró el juego: su candidato será el que mida mejor

Por Gabriel Marclé

Al mismo tiempo que se encontraba ordenando las fichas de su equipo de gestión y tomando decisiones cruciales para el gabinete que comandará hasta el fin de su mandato, Juan Manuel Llamosas también tuvo tiempo para ser tajante respecto a la definición de la alternativa con la que su frente político intentará retener la Municipalidad el año próximo. Con múltiples lanzados por la candidatura del oficialismo en 2024, el jefe del PJ Río Cuarto se encargó de aclararle a todos que no habrá lugar para una interna y que deberán enfilarse detrás de un único candidato que representará al oficialismo en las próximas elecciones municipales. Y ese nombre -les aseguró el intendente- surgirá de las encuestas.

Según pudo confirmar Alfil, en los últimos días Llamosas terminó de cancelar la interna que alentaban desde algunos sectores del PJ. Con esto, dejó un reguero de frustrados precandidatos, pero también ratificó que la verdad estará en los números, reconociendo también -sin decirlo- que la cuestión se definirá entre los que ocupen los primeros lugares de la lista. Al día de hoy, esos siguen siendo los mismos, Agustín Calleri y Adriana Nazario, un choque cada vez más cercano a hacerse público. Esto ya dejó de ser una versión para convertirse en una realidad sustentada por las mediciones que el PJ viene solicitando desde que Llamosas comenzó a pensar tanto en su ascenso como en quién iba a heredar la Municipalidad de la capital alterna.

En el último corte de esas encuestas -que llegó dos meses antes de las elecciones provinciales- ambos nombres seguían picando en punta “por lejos”, afirman allegados a los informes. Claro que ni un ni otro ha sido confirmado, porque también hay un reparto de pros y contras que los dejan casi en igualdad de condiciones. Hay factores externos que intervienen, desde las preferencias de Martín Llaryora hasta cómo se resolverá el escenario nacional, pero lo seguro es que el resto de los anotados en la carrera deberán aspirar a la casi imposible tarea de posicionarse en tiempo récord dentro de los primeros lugares de estas encuestas.

Tal como se lo transmitió a su amigo Camilo Vieyra, el intendente Llamosas hizo uso de sus facultades como presidente del PJ local -quizá por primera vez en mucho tiempo- y le confirmó a la dirigencia que la estrategia política del oficialismo conllevará el acuerdo de una lista de unidad que estará liderada por el candidato que mejor mida en las encuestas. De esta manera, invalidó cualquier precandidatura, incluso la de quien hace unos días aseguró que renunciaba a la secretaría de Gobierno para competir por la intendencia. Con esto también se caerían las intenciones del tribuno de cuentas Mauricio Dova (alguien que sigue pintando paredones con su nombre), de Luis “Tin” Sánchez y hasta del ex sacerdote Roberto Aguilera.

Por más cruda que parezca, la decisión del jefe político del PJ riocuartense responde a la lógica que prima en los armados del oficialismo provincial desde hace años y con resultados exitosos. En 2016, el ahora intendente se convirtió en candidato luego que José Manuel de la Sota definiera mirar los números para elegir al mejor competidor posible. El peronismo había aprendido de las experiencias fallidas de años anteriores, donde las internas dividieron y le entregaron la Municipalidad en bandeja al radicalismo. Con esta fórmula, se espera que el año próximo se de el mismo resultado.

Cambios en el gabinete: ¿Cuándo se anuncian?

Pese a las versiones que ponían al lunes como el día clave del reordenamiento que Juan Manuel Llamosas realizará dentro de su gabinete, el anuncio continúa postergándose. ¿Faltan nombres por definir? Al parecer, ese no sería el problema. Por el contrario, el intendente ya tiene en la cabeza cuáles son los nombres que ascenderán -y descenderán- en el organigrama municipal, aunque la cuestión a resolver reside en el cómo.

La remodelación del gabinete se terminará de cerrar este martes para anunciarlo finalmente el miércoles. Si bien la Secretaría de Gobierno se presenta como el cargo a ocupar con mayor urgencia, es sabido que habrá varios cambios que darán mucho que hablar. “La parte más importante ya está resuelta”, le informaban ayer a Alfil desde el entorno del intendente Juan Manuel Llamosas, donde la información permanecía hermética para evitar efectos no deseados y “anunciar el pack completo”.

Al cierre de esta edición, restaba confirmar algunos detalles de enroques, salidas y entradas en áreas específicas es lo que atrasa la cuestión. Los factores no solo serían de índole administrativo, sino que también podría implicar la creación de nuevos cargos y la disolución de otros. Lo principal tendría que ver con que el intendente quería comunicárselos cara a cara, tal como ya hizo con algunos. Se viene un punto de inflexión para la gestión, una semana que podría marcar un antes y un después para Llamosas en el ocaso de su segundo y último mandato.