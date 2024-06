Con Bases y jubilaciones, se crispa el Senado y los cordobeses tienen juego

Álvarez Rivero preside la comisión de Trabajo y Previsión Social que es clave para el tratamiento de la movilidad jubilatoria que Milei promete vetar. Vigo, entre el voto en general y las objeciones en particular. Juez con traje oficialista aunque dice que no vende lo que no le pertenece.