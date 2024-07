Por Carolina Biedermann

El Gobierno nacional cerró el semestre del 2024 con la ley base aprobada, materia que le llevó tiempo recuperar y sacar adelante para seguir adelante con las próximas asignaturas pendientes. Con la entrega de la caja de herramientas, tanto opositores como dialoguistas culminaron una etapa y con ello entregaron la carga libertaria que los apuntó durante todo este tiempo.

Tal es el caso del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que encabeza Rodrigo De Loredo en el Congreso. Horas antes del tratamiento de la ley, la UCR había confirmado que acompañaría la normativa del oficialismo, y el Diputado cordobés dio una nota en el canal A24, donde dejó definiciones, para lo que viene.

El proceso de tratamiento del proyecto enviado desde el Ejecutivo generó desgaste, tanto desde el oficialismo con el arco político nacional y provincial, como en el mismo radicalismo. Le llevó tiempo al partido centenario encontrar la brújula y definir desde donde plantarse. Incluso, los distintos espacios provinciales alcanzaron definiciones de manera más veloz, que la conducción nacional, dividida, ante a un Presidente que planteó una dinámica vincular, basada en sucesivos agravios.

En la entrevista, el diputado aclaró que su bloque no pretende integrar el gobierno, pero que le brindará acompañamiento, con críticas y aportes, a los proyectos que encare Milei, para gobernar y ejecutar el plan que pretende aplicar, votado por los argentinos. Esta posición, tomada a pesar de haber sido los “degenerados fiscales”, según dijo el león libertario, por haber apoyado una mejora del 8% a los jubilados, que tan sólo implica el 0,4% del PBI.

De Loredo habló de una segunda etapa que se viene, en la que su bloque pretende pedirle al gobierno que baje los impuestos como: retenciones, impuesto al cheque (punto que el Gobierno se comprometió a quitar si se aprobaba el paquete fiscal), y la creación de un plan productivo, acuerdos con provincias y disminución de ingresos brutos.

El final,con broche de oro para la ley bases, se determinó este fin de semana. El excandidato a intendente por la ciudad de Córdoba dijo en “X”: “La aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal tiene que dar lugar a una nueva etapa. Siempre pensamos que el gobierno necesitaba estas herramientas. Pero ahora le toca ejecutarlas. Y hacerlo bien”, y agregó: “Nosotros ratificamos con firmeza el compromiso de continuar cooperando con las iniciativas que consoliden el rumbo del cambio que votaron los argentinos.” Con este mensaje el Diputado cerró la discusión de la súper ley y entregó la posta a los ejecutores.

El nuevo debate en el Congreso será en torno a una nueva Ley de Seguridad. Patricia Bullrich adelantó, sin detalles, el envío de este proyecto al Congreso. El foco también se pondrá en los proyectos que se puedan encarar para reactivar la economía que está en pleno proceso de recesión, a pesar de la baja en la inflación.

Interna Cordobesa

Rumbo a la interna del partido de Illia en Córdoba, y para no entorpecer lo local con la extraña dinámica nacional, la estrategia transversal de todos los sectores radicales, es desmarcarse del proceso nacional y provincializar la discusión. "Intentaremos no discutir más en Córdoba si Milei si, o Milei no. Tenemos otros temas de cercanía que nos urgen y una interna propia que resolver", enfatizó un dirigente local.

Evolución, en el plano cordobés, divide las tareas. Rodrigo De Loredo se mete de lleno en la discusión nacional mientras en territorio local, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer se aboca a elevar la imagen local, en el marco de la interna, de cara a las negociaciones previas al 20 de julio, fecha en la que vencen los plazos para la presentación de las alianzas.

Por otra parte, esta semana trascendió una foto entre Rodrigo De Loredo y Mauricio Macri, en el despacho del expresidente. El encuentro se llevó a cabo el miércoles, previo al tratamiento de la ley bases, en Buenos Aires. Si bien no se conocieron detalles del encuentro, por lo bajo corre el buen vínculo entre los dos dirigentes y un feedback que los alinea. Las críticas se enmarcan desde los boina blanca cordobeses más progresistas, reticentes a posibles alianzas futuras que los acerquen nuevamente al PRO.