Por Gabriel Silva

La aún increíble frase que lanzó el presidente Javier Milei en su discurso por el 43° aniversario del conflicto bélico por Malvinas sigue siendo difícil de digerir. Para los propios, que hacen equilibrio entre borrar u ocultar tweets de su archivo, como fue el caso de Manuel Adorni o José Luis Espert; para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ayer hizo una rara pirueta para tratar de justificar los dichos del Presidente que pone en serio riesgo el histórico reclamo de soberanía; y también para los aliados.

Dentro de los cuales, uno que talla en esa defensa que él mismo califica como incondicional, es el senador Luis Juez.

Se sabe, en los mandamientos del Frente Cívico, hay dos efemérides innegociables a la hora de mostrar presencia y donde el calendario electoral no empuja o fluctúa de manera distinta. Es decir, haya o no elecciones; esté o no en campaña, Juez y su tropa se comprometen todos los 24 de Marzo en Campo de la Ribera por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia; y en cada vigilia del 2 de Abril con los veteranos y familiares de caídos en Malvinas en el monumento de Plaza de la Intendencia.

Casualmente, los dos revisionismos que empuja Milei en medio de la controvertida batalla cultural que agitan los libertarios y que parece no hacer mella, por ahora, en el senador cordobés que ayer se despachó en contra de Macri y nada menos que en La Nación +.

No son pocos los que incluso dentro del Frente Cívico tratan de mensurar el costo de un nuevo cambio de piel de su líder. Y aunque, cierto es que la verticalidad y el liderazgo que Juez le imprime a su espacio no es una facultad de la que se pueda arrogar su ex socio, el radical Rodrigo de Loredo para con su fuerza; y, quizás, ni siquiera el propio gobernador Martín Llaryora puertas adentro del peronismo cordobesista, el discurso de los Agustín Laje, los Gordo Dan y la maquinaria de trolls que pone en marcha y a diario Santiago Caputo, con el resto de las falanges libertarias, destiñen el ADN de una fuerza local coherente con esas dos efemérides.

El abrazo de Juez cada 24 de Marzo con ‘Vitín’ Baronetto en el extremo sudeste de la ciudad; como el respaldo genuino de todo el Frente Cívico a los excombatientes con cada comienzo de abril, muchísimas veces en una marcada soledad y sin tantos flashes como cuando el calendario electoral es motorizado por la víscera de la urna, no tiene absolutamente nada que ver con un Gobierno que declama “memoria completa” y pone en riesgo el soberano reclamo por Malvinas a la espera de una reacción centrífuga que lleve a los habitantes de las islas al deseo de ser argentino. Una completa estupidez.

Juez entiende que la gestión de Milei es “la última chance” y que, en caso de fracaso “volverán aquellos que destruyeron el país como son los K”. En el medio, aferrado a la imagen de un Presidente que en Córdoba la sostienen buenos números, como en su momento ocurrió con Macri, el senador irá -una vez más- por su objetivo principal: llegar a la gobernación con el respaldo de un primer mandatario nacional. Tal vez, ese rasgo tan distintivo como inédito para un batallador de la política como Juez sea el que lo obnubile, lo encandile al punto de arriesgar esos dos enormes asteriscos innegociables en el calendario del Frente Cívico.

De las escasas causas que se sostuvieron incólumes dentro de una fuerza muchas veces sometida al zigzagueo de su líder. Tanto para buscar referentes nacionales, como a la hora de elegir aliados circunstanciales que estén dispuestos a dar batallas que parecían únicamente del propio Juez.

En este caso, el escenario no parece difuso. Y, como en todas las anteriores ocasiones, será el propio Juez el responsable de su propio destino, que dependerá con quiénes quiera precisamente recorrer ese camino y abrazar qué causas. Poco margen tendrá hacia adelante para encontrar en terceros responsables los éxitos o fracasos en las urnas.

Mucha agua habrá corrido cuando él intente, una vez más ser gobernador, y los aliados que elija serán los principales responsables de su destino en las urnas.