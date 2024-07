Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿Renuncia en la defensoría?

Al cierre de esta edición, la periodista recibía un mensaje del informante sobre una llamativa renuncia que se habría dado en los últimos días en la Defensoría del Pueblo.

Informante: Parece que Fabián Rolandi, el defensor adjunto, habría dejado su cargo. Se lo digo en condicional porque hasta hoy (por ayer) no hay nada oficial. Sin embargo, esto se comentó bastante en la defen la semana pasada y nada parece indicar lo contrario.

Periodista: Raro. Lo digo porque quedan unos pocos meses de la actual conducción. En octubre sería el “recambio”, ¿verdad?

I: Así es. Pero no me consta que su salida tenga que ver con alguna cuestión política vinculada a eso. No quiere decir que no haya una disputa importante ahí pero eso es tema aparte. No me consta que tenga algo que ver con el motivo de renuncia de Rolandi.

P: ¿Y a qué se debe entonces? ¿Motivos personales?

I: Es probable que tenga que ver con eso pero tampoco se lo puedo confirmar. Solo le diré que, a tan poco del final del mandato de Ismael Rins, es llamativo. Esto incluso puede pasar desapercibido con el foco puesto en la asunción del nuevo intendente, nuevos concejales y todo eso. Pero bueno, mi lectura es esta: no hablamos de un mero colaborador sino de la segunda autoridad de la Defensoría. Asumió después de la renuncia de Ignacio Fernández Sardina en 2017. Estuvo durante gran parte de la “era Rins” en el organismo. Habrá que esperar a que se oficialice pero no deja de ser rara esta salida a pocas semanas de que termine el período.







Cierra la presentación de candidatos en Deheza

El periodista dialogaba con su informante en la localidad aceitera sobre la obligada realización de los comicios municipales, tras el fallecimiento de su último intendente electo, Oscar Flores Ferrando.

Periodista: Días movidos para su ciudad, ¿no?

Informante: Intensos, sí. Muchos se pensaban que las elecciones de Río Cuarto serían las únicas del año, pero lo de General Deheza va a dar que hablar también. Lamentablemente, no podemos decir que es un proceso feliz porque surge del fallecimiento de alguien. Pero, como siempre, la rosca no tiene corazón (risas).

P: ¿Esta semana termina el periodo de inscripción de candidaturas?

I: Así es. Las elecciones son el 4 de agosto, pero este jueves cierra la presentación de candidatos a intendente. Concejales y tribunos de cuentas ya quedaron firmes en diciembre. Todavía no están todos los candidatos confirmados.

P: Vi que el oficialismo ya se lanzó.

I: Competirá con Eduardo Pizzi, que hoy está como intendente interino. Desde el inicio de la gestión que cumple el rol porque Flores no pudo asumir nunca, debido a su enfermedad. Pizzi será candidato por Alternativa Vecinal y buscará repetir lo del 2023. Después se han escuchado otras alternativas.

P: ¿El peronismo compite?

I: Creo que sí, pero no con el sello de Hacemos Unidos. Van a ir con un armado vecinalista, según dicen. Lelio Dedominici es el apuntado para eso, por lo que pediría licencia en su banca. Parece que el oficialismo provincial no se quiere entrometer para mantener las formas y respetar lo que se votó en diciembre. Las circunstancias son especiales.

P: ¿Alguien más?

I: Noelia Diaz parece que va por el Partido Libertario. La candidata debe haber visto lo que pasó en Río Cuarto con Mario Lamberghini y comprobó que las ideas de la libertad tienen su fruto, aun cuando no tienen el apoyo directo del presidente Javier Milei.

P: ¿Y el radicalismo?

I: Nada todavía. Lo definen en la semana. Casi como que no están con ganas de competir. En Córdoba no sé si necesitan otro titular que hable de derrota radical.

La silla caliente del Hospital

Ante la noticia de cambios en el directorio del Hospital San Antonio de Padua, el periodista iba en busca detalles con una consulta a su informante.

Periodista: ¿Se sabe algo sobre la salida de Iván Aznar de la dirección del Hospital?

Informante: Que renunció. Nada más y nada menos.

P: Vamos…algún detalle más me puede contar.

I: Es lo de siempre. Se sienten presionados porque las necesidades y faltantes son cada vez mayores, no logran respuesta favorable de sus superiores y eventualmente se desgastan al punto de irse. Pasó con Carlos Pepe, en medio de los paros en el Hospital que golpearon fuerte. Imagínese, es el que había subsistido pese a la pandemia y lo terminó sacando el conflicto de los trabajadores con Provincia. La cuestión de la Salud pública provincial viene hace rato en déficit, pero nunca caen los de arriba.

P: ¿Y se sabe qué pasará ahora con la dirección?

I: Sigue la vicedirectora, pero no asciende a titular. La que entra por Aznar es María Soledad Goñi, que venía laburando como subdirectora de Gestión Administrativa del Hospital. En la semana se concreta el pase de mando, pero todavía está bastante tensa la situación de los trabajadores. Si no se soluciona esa cuestión desde Córdoba, cosa que veo difícil de lograr, van a seguir cambiando de fichas.

Transición express

La cronista llegaba al informante del Concejo Deliberante para consultarle sobre el clima vivido en la última semana del período 2020-2024.

Periodista: ¿Cómo fue esa última semana? ¿Muy caótica?

Informante: Yo no diría eso pero sí con una mezcla de cosas. En la primera minoría, claramente, se sintió el cimbronazo del resultado electoral. Pero por otro lado, mucha nostalgia. Ya lo habrán visto en la última sesión. Lo fuerte quizás es el cortito tiempo de transición. Menos de una semana.

P: Muchos la llaman “transición express”.

I: Para el Ejecutivo quizás no es un cambio tan brusco, porque entiendo que algunos nombres pueden seguir en el gabinete. Pero en el Concejo se va a sentir el cambio. Imagínese que sólo tres de los actuales concejales seguirán ocupando ese rol a partir de esta semana.

P: Bueno, fuera el resultado que fuera, había concejales que no estaban en lugares expectables para el período que viene. Ya se sabía que se venían caras nuevas.

I: Bueno, de ahí viene la nostalgia de la que le hablo. Algunos ya cumplieron su ciclo porque ya no podían repetir su mandato. Otros, por alguna razón que hasta hoy desconozco, no tuvieron un lugar expectable en las listas de sus espacios. En fin…

P: ¿Y usted? ¿Hay algo que se va a extrañar de este Concejo? Nombre al menos tres (risas).

I: Muchas cosas. Personalmente, extrañaré al “Bocha” (como apodan a Carlos Ordóñez) picanteándola en los informes anuales pero con un tono absolutamente sereno. También el llanto de Mónica Lannutti cuando se trataban algunos temas delicados como el aumento del boleto del transporte. Es más, ¡hace rato que extraño que el Concejo sea el que apruebe los aumentos! Y.. los tweets del concejal Armando Chiappe, que fueron bastante mencionados en la última sesión. Bueno, no hay nada que le impida seguir twitteando (risas).