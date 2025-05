Enroque Corto

Suoem: revolución y contrarrevolución en el Palacio 6 de Julio

El periodista recibió el llamado de su informante municipal y, por la hora, no esperó que le cayera con algo nuevo. Se equivocaba.

Periodista: Amigo, si me llama a las siete de la tarde para contarme lo que pasó esta mañana (por ayer) en la protesta del Suoem, tengo que decirle que ya no es noticia…

Informante Municipal: Ja, ja… ¿ve lo que pasa? Usted es muy ansioso… no espera a que yo le cuente lo que tengo para decirle… siendo que yo ya sé que, para contarle lo que ya todos saben, ni pierdo el tiempo en hablar con usted…

P.: (…)

I.M.: Ya por su silencio me doy cuenta de que le interesó. Asique sigo… Como ya sabe, este martes el Suoem hizo un “abrazo” simbólico al Palacio 6 de Julio. Que, en criollo, fue tirar bengalas adentro del edificio y sacudir redoblantes para que los que quieren trabajar no puedan… Pero la parte interesante estaba sucediendo mucho más arriba, en los últimos pisos del Palacio…

P.: Lo escucho…

I.M.: En una de las últimas plantas un grupo de empleados municipales se congregó, en una suerte de asamblea improvisada, y todos empezaron a protestar en contra de la protesta de Daniele. En resumidas cuentas, se quejaron de que esta medida de fuerza les está haciendo perder plata, porque, por el estado de conflicto, el Ejecutivo no asigna horas módulo a casi ningún empleado, entonces al final de este cuento lo que va a pasar es que el Ejecutivo va a pagar los aguinaldos con lo que se ahorró en horas módulo, y los empleados van a haber perdido dinero, como pasó en la protesta de octubre del año pasado… Y todo eso, ¿para qué?

P.: Dígamelo usted…

I.M.: No, yo no. Yo sólo le cuento lo que dijeron ellos. Dicen que todo este conflicto es sólo para cuidar el negocio de 20 o 30 municipales que trabajan en las oficinas de habilitación de negocios y en las áreas de fiscalización, que no quieren ser traspasados al Ente de Fiscalización y Control porque saben que ahí ya no van a tener la sartén por el mango para seguir haciendo todas las matufias que vienen haciendo desde hace décadas…

Passerini recibe a decenas de intendentes

Luego de la creación del Consejo Federal de Intendentes hace unas semanas en San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia norteña, Córdoba Capital se prepara para un encuentro similar.Informante: Se viene una segunda reunión de decenas de intendentes, pero esta vez el anfitrión y organizador va a ser el jefe capitalino, Daniel Passerini.

Alfil: Bien, imagino cuantos reclamos habrá por fondos y recursos que la Nación ya no baja.

Informante: Se verá. Passerini recibe a sus pares y eso de por sí es un hecho politico muy importante. El balance del primer encuentro fue muy positivo.

Guiño de la Justicia a un pedido de Piguillem

El que recibió una buena noticia en las últimas horas a raíz de un pedido que había iniciado hace un tiempo fue el concejal radical, Sergio Piguillem. Por esto, el informante llamó al periodista.

Informante Concejo: Buenas noticias en el despacho del ‘Piqui’, mucha algarabía se siente.

Periodista: ¿Ah sí? ¿Y a qué se debe?

IC: Dicen que hubo una buena respuesta desde la Justicia a un pedido que el concejal radical había iniciado hace un tiempo.

P: Le pido que me refresque la memoria.

IC: Hace un tiempo Piguillem se presentó en la Mesa de Entradas de la Municipalidad para solicitar información precisa acerca de la cantidad de inmuebles que esta gestión capitalina alquila, quiénes son los locadores, cuánto se gasta del erario público…

P: Sí, lo recuerdo.

IC: La cosa es que en el Municipio, de manera insólita, le respondieron que por ser concejal no podía elevar este pedido. A lo que el ‘Piqui’ devolvió con la presentación de un amparo y hoy (por ayer) cerca del mediodía la Justicia falló a favor de ese pedido y se va a dilucidar la cuestión de fondo. Como por ejemplo, cuántos cientos de millones de los ciudadanos van a parar al costo de esos alquileres.

P: Epa…

IC: Así que es por eso la euforia. Le mando un abrazo.