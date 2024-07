Enroque Corto

Kulfas elogió a Llaryora

El ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, destacó en redes el mensaje del gobernador cordobés por la situación de Venezuela.

Informante: “Primer dirigente de primera línea del peronismo que se expresa públicamente. Ojalá haya muchos más. Bien por Martín Llaryora”, escribió en su red de X el ex funcionario nacional.

Periodista: A puro elogio con el cordobés.

I.: Sí, “dirigente de primera línea” le dijo.

P.: ¿Qué había dicho Llaryora?

I.: El lunes por la tarde, 24 horas después de los comicios, Llaryora expresó su “preocupación” por el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela. “Exigimos que se respete y cuide la voluntad del pueblo venezolano a través de la verificación de la transparencia de las actas y del proceso electoral, mediante la intervención de veedores internacionales independientes, para que den cuenta de la veracidad de los resultados anunciados”, pronunció el cordobés.

Libertarios de paso por Córdoba

Hubo una comitiva de libertarios que pasaron por la ciudad en los últimos días. Por eso, el informante libertario llamó al periodista.

Informante Libertario: Pasó gente por Córdoba…

Periodista: ¿A qué se refiere? Sea más específico.

IL: Bueno, vino la diputada nacional Viviana Aguirre, de la provincia de Santa Cruz y tuvo una serie de reuniones en suelo cordobés.

P: Ajá, bien. Pero no termino de entender, ¿es en contra de alguien? ¿No hay armadores en Córdoba de los libertarios?

IL: Sí, los hay. Esta gente no se quiere pelear con nadie, vienen a construir para (Javier) Milei.

P: Pero, por eso, vuelvo a lo mismo… hay armadores de Milei en Córdoba.

IL: Bueno, no me la haga difícil que esta gente no se quiere pelear con nadie. Se fueron conformes, tuvieron varias conversaciones y prometen armar acto.

P: ¡¿Acto?!

IL: Sí, acto. Como lo escuchó. No sea ansioso, le mando un abrazo.