Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Cantero, doctor Honoris Causa

La periodista recibía un mensaje del informante sobre la ceremonia de este viernes en la que la UNRC le otorgará el doctorado Honoris Causa al ex intendente, ex rector y ex diputado, Alberto Cantero.

Informante: Este viernes le dan el doctorado a Cantero. Si quiere, le digo un poco lo que estuve analizando al respecto.

Periodista: A ver…

I: Entiendo que el reconocimiento se da en gran parte por su trayectoria académica y científica pero también por su recorrido político. Algo que muchos no dicen es que el peronismo “no cordobesista” hace muchísimo que no tiene cuadros fuertes en el Congreso o el Senado como fue Cantero. No le voy a negar que, en las redes sociales, siempre encuentro algún que otro posteo con “hate” por el hecho de que le vayan a dar este reconocimiento.

P: Cantero sigue teniendo sus detractores. Durante la campaña electoral escuché algún que otro comentario que reflotaba el tema de las empresas de economía mixta, por dar un ejemplo. Pero también hay gente que lo valora por esa misma razón.

I: La figura de Cantero puede no gustar y es totalmente entendible. Lo que no se puede negar es que este reconocimiento fue propuesto por la propia Facultad de Agronomía y Veterinaria, de dónde él viene y va más allá de su paso por la intendencia o por el Congreso. Aunque yo sí creo que desde lo político es una figura que tuvo un peso muy importante para la ciudad y región. En fin, parece que varios dirigentes políticos y sindicales estarían participando este viernes.

P: ¿Algún radical?

I: Eso lo veremos. Pero creo que puede ser una oportunidad para que el espectro del PJ de Río Cuarto se haga presente. Recuerde que los dos candidatos peronistas que tuvimos en la última elección municipal (Guillermo De Rivas y Adriana Nazario) fueron integrantes de su gobierno. Eso también es un dato a tener en cuenta y entiendo que, aunque respaldó a Nazario, también tiene un buen vínculo con De Rivas. Por eso tengo expectativas de la convocatoria. Puede que haya un grupo interesante de dirigentes que hace un tiempito que no vemos.







Falló el experimento libertario

El periodista dialogaba con su informante en la región acerca de las elecciones en General Deheza.

Periodista: Bajísima participación en Deheza, pero contundente victoria de Eduardo Pizzi. Sacó el 80 por ciento.

Informante: Sí. Se habla en los pueblos de la diferencia fuerte. También se dice que el PJ quedó borrado cuando le sacaron el apoyo a Lelio Dedominici, que había sido candidato de Hacemos Unidos el año pasado. Con los vecinalistas, Martín Llaryora logró un plus. Ahora, también decepcionó el desempeño de la candidata libertaria (Noelia Díaz). Todo un síntoma de época…

P: ¿Por qué lo dice?

I: Uno hubiera esperado que usar la cara del presidente Javier Milei le hubiera rendido un poco más. Incluso, podría decirse que mucha gente podía sentirse cercana a la figura presidencial y hubiera ido en masa a votar a Noelia, que usó la cara del presi en toda su campaña. Pero, evidentemente, el experimento libertario vuelve a fallar. Yo creo que es por el presente…

P: ¿La economía?

I: Entre otras cosas. Hay gente que, si antes no creía en los políticos, después de Milei muchísimo menos. Eso de ser anti casta, no político y vender mejoría económica con algo diferente, ya no rinde. Tal vez le haya alcanzado al concejal de Río Cuarto (Mario Lamberghini) para sacar una banca, pero acá ni eso. Ojo, si se hubiera presentado el año pasado, capaz rasguñaba algún numerito. Pero no sirve eso.

P: Entonces, usted me dice que la performance de Noelia Díaz tuvo que ver con que Javier Milei ya no pega igual que el año pasado.

I: Claro. Tremenda pobreza se ve en los pueblos y ni hablar del campo, que esperaba retenciones cero y ahora anda apostando a la ruleta. Todo eso se ve en las urnas. Que el Javo mejore antes de las de medio término o se le va a complicar.

Más ruido en el EMOS

El periodista recibía el mensaje de un informante, atento a la situación del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: No sabe cómo está el EMOS…

Periodista: A ver, ¿será por los contratos cesanteados? ¿O capaz por la baja en la recaudación?

I: ¡Uh! Me imagino lo de la gente aguantando el pago de la factura por la crisis. A lo de los despidos también lo escuché. Han sacado a gente que estuvo 10, 12 años laburando en el ente. Pero tengo otro datito que, si se confirma, va a meter más ruido.

P: Lo escucho.

I: A ver, tómelo con pinzas, pero a fines del mes pasado se mandó al Banco de Córdoba una solicitud de crédito. A que no sabe para qué…

P: No lo sé.

I: ¡Para pagar sueldos! Parece que la solicitud habla de fondos por 164 palos con una tasa de interés del 51 por ciento anual. Lo llaman “adelanto transitorio” y se comprometen a cancelar la deuda y los intereses en los diez días hábiles después de la liquidación. Esto revela que hay un déficit muy grande en el ente y eso se nota en el día a día, pero no sé si había pegado tanto como esto. Es realmente sorprendente.

P: Anoto el dato. Averiguo.

I: Manténgame al tanto. Es un tema que llama la atención y vaya a saber cómo repercute en la agenda del intendente. Pero me llama la atención cómo ha quedado el reparto de responsabilidades. Me dicen que la solicitud al Banco lleva la firma de Ramiro Congestre como director Operativo y de Jorgelina Bucciarelli como directora Técnica. Digo, son los mismos que estuvieron los últimos años en el ente. Si (Guillermo) De Rivas iba a hacer cambios y poner su impronta propia, no entiendo por qué mantendría en el cargo a los que, podría decirse, llevaron a esta situación delicada. Les da una chance más…

Juárez Celman, en el TOP 3

El informante de la región llegaba a la periodista para señalarle un dato curioso tras las elecciones en la localidad de General Deheza en las que Eduardo Pizzi (Alternativa Vecinal) se impuso con el 79,9%.

Informante regional: ¿Le sirve un dato curioso? Mi departamento (Juárez Celman) tiene las tres localidades que eligieron a sus intendentes con un mayor porcentaje de votos.

Periodista: (General) Cabrera seguro es una. Recuerdo que fue un porcentaje muy alto el de Guillermo Cavigliasso.

I R: Así es. El orden es así: en tercer lugar está, justamente, Eduardo Pizzi con un 79,9%. Una lástima que la participación apenas haya superado el 40%. Pero como dijo el propio Llaryora, esperaban un triunfo aunque no así de contundente. En segundo lugar, está el radical Cavigliasso, quien sucedió a Marcos Carasso en Cabrera. Tuvo un 80,9%. Y en primer lugar, Ariel Moreyra de Ucacha con el 84%.

P: ¿Mera coincidencia que los tres sean de Juárez Celman o habrá algún factor importante que no estamos viendo?

I R: No sé decirle a qué responde pero son localidades en las que claramente no hubo una gran dispersión de votos y se presentaron pocos candidatos. Otro dato es que dos de esos tres intendentes son de Hacemos Unidos. Bueno, Pizzi en teoría no lo es pero ahora se sumó al armado provincial y el propio Llaryora estuvo en los festejos.

P: Sí, ya se lo podría contar como tal.