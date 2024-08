Génesis insurreccional en la Argentina: La Correspondencia que Perón mantuvo con su delegado personal John William Cooke

Daniel Alvarez Soza

Refiriéndose al clima insurreccional dice: “El clima insurreccional existe. La organización insurreccional (“vanguardia del proletariado” diríamos, si no fuese porque ya estamos suficientemente acusados de comunistas) aún cuando no está a punto, aunque falta poco” (1).

Hace luego una mención a Cámpora, que nos demuestra como los hombres podemos equivocarnos en nuestros vaticinios, al punto de suponer políticamente muerto a un ciudadano al que años más tarde vamos a ver resucitado con todo el esplendor aunque sea por muy breve tiempo, allí nos dice: “Cámpora, al ser detenido, le hizo una promesa a Dios de que jamás volvería a actuar en política. Durante todo su cautiverio insistió en esa actitud. Como se pasa el día rezando, no creo que viole su juramento. En todo momento manifestó que no era hombre de lucha, así que puede ser de utilidad. Aclaro que siempre reiteró su amistad y reconocimiento hacia Ud., así que mis apreciaciones se aplican únicamente a sus posibilidades combativas” (2).

“Párrafos más adelante, John William Cooke se referirá a la compañera que con él compartirá hasta el final de sus días de amor y lucha. La conoció circunstancialmente, se trata de Alicia Eguren, quien con el tiempo se va a convertir en su pareja fiel e inseparable y de ella dice que aun habiéndosele dado la opción de salir del país, se negó a aceptarla por solidaridad con él, no obstante estar enferma y calificada por los Servicios de Informaciones como “Organizadora Peligrosa”: “…Comprenderá mi angustia por su situación -le dice Perón-. Yo no la conocía sino por haberme sido presentada hace diez años. Después del 21 de septiembre de 1955 se presentó ante mí y me rogó que la incorporase al movimiento para luchar por la vuelta de Perón, ofreciéndose para las cosas más peligrosas. Veinte días después yo caía preso y ella continuó luchando día y noche. La detuvieron y después de una larga incomunicación la dejaron en libertad, con la recomendación de que no tomase contacto conmigo ni desarrollase actividades peronistas. No hizo más que salir de la cárcel y me visitó en la Penitenciaria, organizó reuniones de dirigentes sindicales y grupos de agitación y lucha clandestina. A la semana la detuvieron y lleva catorce meses a disposición del Poder Ejecutivo. Desde la cárcel siguió actuando y cuando cayó el Comando Lagomarsino y Marcos, aparecieron cartas de ella, por lo que la trasladaron a Olmos y allí permanece aislada, pues es la única presa política. Y desde allí, redactó panfletos, mantuvo correspondencia conmigo, estableció enlaces con el grupo de la Capital, organizó células femeninas, etc... Le cuento todo esto porque sé cómo se alegrará cuando se entere de que Ud. conoce su actuación. Y también como desahogo de mis íntimas penas por este idilio -triste y profundamente alegre al mismo tiempo- desarrollado en veinte días de compartida persecución policial y quince meses de correspondencia clandestina donde no hay sola línea de debilidad o desesperanza” (3).

Mientras Cooke le hace mención de estos hechos a Perón, el país se veía enfrentado a serios conflictos internos, cuyos protagonistas más importantes eran Peronistas y Antiperonistas El 13 de Abril, Aramburu en Santa Rosa, La Pampa, reiteraba su ya comentada predicción “El monstruo Perón, no volverá”.

“El 21 de Abril de 1957, Perón le contesta a Cooke desde Caracas, en esa carta le dice: “Lo que se impone es hacer lo que vengo diciendo hace un año y siete meses (octubre del ’55): resistir intransigentemente y organizarse…” (4).

“El recurso de llamarnos “comunistas” no es nuevo, como no es nuevo tampoco el mote de “fascistas”. Ahora está de moda el comunismo, como antes estaba de moda el fascismo: es todo. Por otra parte yo ya he aprendido a no tener miedo ni a lo uno ni a lo otro. Usted no debe llevarle el apunte a nada de eso porque se lo dirán muchas veces aún” (5).

“El 22 de Abril de 1957, muere Miguel Modesto Figueredo en los disturbios ocasionados por la huelga ferroviaria que se había instalado en Tafí Viejo, este conflicto llevaba ya una semana; al día siguiente, el 23, bajo el seudónimo de Federico Zavaleta, Cooke le contesta a Perón”.

Lo que viene a confirmar, las expresiones anotadas anteriormente en atención al “supuesto agiornamiento que había vivido el Partido Peronista”.

“Decíamos entonces que Perón había dado pie a aquellas juventudes, políticamente nómades, a creer que vivían un peronismo nuevo, adecuado y amoldado por su jefe a los nuevos vientos que soplaban”.

“Igual pensamiento tenía Cooke pues en esta misiva, además de manifestarle que sus instrucciones se estaban cumpliendo al pie de la letra y con toda diligencia, le hace una calificación del nuevo peronismo, diciendo de él que: “El peronismo es lo nuevo integralmente: nuevas ideas, nueva doctrina y nuevos objetivos y tácticas de lucha. Tiene su propia dinámica a la cual debe ceñirse; sus propias fuerzas, que no son las clásicas; sus propios objetivos que no deben confundirse con victorias de menor cuantía. El peronismo no puede ni siquiera aceptar limitaciones que provengan del mismo sistema que quiere destruir: la oligarquía ha creado un código moral (que, por supuesto, no cumple); el peronismo no debe limitarse a no cumplir ese código, debe ir más allá y no reconocerlo”. Recuerda luego que: “Durante la Edad Media existía la moral caballeresca, las normas a que los caballeros ajustaban la solución de sus controversias. Mientras los siervos aceptaron esas reglas, permanecieron en la opresión. El explotado, el chusma, el “cabecita negra” debe desconocer todo lo que trabe su acción combativa. No estamos en un juego de caballeros, sino jugándonos la suerte del único movimiento nacional-libertador que puede sentar las bases de la emancipación latinoamericana. Que los figurones jueguen a la clase opresora. Nosotros no podemos seguir las reglas del Marqués Queensberry porque estamos en algo demasiado importante para dejarnos embaucar. Guerra o muerte, con todos los recursos. Cuando Ud. esté nuevamente en la casa de gobierno, reconstruyendo lo que han destruido estas alimañas, que entonces vengan a hablarnos de pacificación y demás lindezas. Hasta entonces, para nosotros todo vale” (6).

“ El 30 de abril de 1957, en vísperas de los festejos del 1º de mayo, el Día del Trabajador, Arturo Frondizi habla en el Luna Park; después de su discurso, se generan graves disturbios en el centro de Buenos Aires, estas circunstancias unidas a los comentarios que ya corrían de boca en boca sobre la vuelta de Perón, hacen que el 1º de mayo de 1957, Perón le escribe a Cooke y ahí refiriéndose a su eventual regreso a la patria le dice: “…Hay innumerables fuerzas que temen, como a la muerte, la “vuelta de Perón” porque creen que mi deseo de venganza es superior a mi juicio y proceder, sin darse cuenta que ese odio y ese deseo de venganza está más en la masa que en mí, pero aciertan al pensar que yo dejaré a la masa tomarse la venganza porque es la única forma de asegurar el futuro. Mi deseo de dar escarmiento no es por pasión sino por reflexión. Hay que terminar y para ello no queda otro remedio: eso es todo…”. “La acción de propaganda -dice más adelante- y contra propaganda de y hacia el país, debe también alcanzar una intensidad inusitada. Debemos hacer que todos en todas partes y en toda circunstancia realicen una guerra sin cuartel y sin descanso contra la canalla dictatorial en forma que esta sucumba abrumado por millones de pequeñas acciones, ya sean colectivas o individuales…” Propone luego una estrategia política dirigida a conculcar el accionar que el gobierno tiene preparado para un eventual paro general y le dice: “Hay que paralizar el país ya antes de declarar la huelga general. La dictadura tiene preparado un decreto estableciendo la ley marcial para el caso de una huelga general que se declare, en consecuencia, no declaremos la huelga, hagámosla, sin previa declaración. Es lo que ocurre en la guerra actual: nadie declara la guerra, la hace. El hecho de declaración de guerra ha pasado a ser uno de esos prejuicios que quedaban de la época en que había una especie de código guerrero” (7). Recuérdese, que la estrategia de Perón, partía primero de la paralización general del país, para luego pasar a la lucha de guerrillas.

Agrega luego: “El estado económico y la anarquía social debemos aprovecharlos de la mejor manera para acrecentar el descontento ya reinante en todo el país y el desprestigio de la canalla dictatorial en todo el mundo. No hay que olvidar que todos están esperando la “muerte de Aramburu” y cuando se cree que se muere, se muere y, al que se muere, pocos son los que están decididos a jugar la suerte por su vida. Yo he notado ya, en diversas formas y por distintos hechos, que ese difunto tiene mal olor y, como es lógico nadie quiere atar su carro al cadáver. Lo mismo está pasando con los propios sicarios de la tiranía y muchas ratas comienzan a abandonar el navío. Cada una de estas circunstancias puede y debe ser aprovechada por nosotros. Si a la natural falencia que trae la desgracia y el derrotismo que cunde en las filas enemigas, nosotros somos capaces de accionar para hacer sentir todo el peso de nuestra acción, esto no durará mucho. Sólo falta la decisión pero, el éxito no consiste sólo en vencer, sino que es más importante aún sacar las ventajas explotando tal éxito. Por eso debemos desde ya ir reparándonos para lo que va a seguir al derrumbe de la dictadura y la caída de la “Gran Bestia”. Si no preparáramos esa fase de esta lucha, es posible que a pesar de nuestros esfuerzos, nada habríamos logrado” (8).

“El 8 de mayo de 1957, le reitera a Cooke los principios de la guerra que pretende desatar y le dice: “Ahora es cuando debemos hacer la guerra sin cuartel y sin descanso a la dictadura desde adentro y desde afuera, persuadiendo a todos los peronistas que es menester que todos, en todas partes y en toda circunstancia combatamos por todos los medios a la dictadura que ha de caer vencida, no como ella espera en una gran batalla, sino por medio de millones de pequeños combates donde su fuerza sea impotente para concurrir y sus medios insuficientes para detener” (9).

“En mucha de esta correspondencia hay párrafos, que reiteran casi en forma idéntica, lo que permite suponer que Perón ha incurrido deliberadamente en estas reiteraciones en el afán de grabar a fuego entre sus interlocutores, la idea insurreccional que propugna y así le dice: “Hacer llegar a todos la consigna y hacer que todos la ejecuten en la medida de sus fuerzas y capacidades es el problema de la hora. Ya todos saben lo que deben hacer y lo quieren hacer. Hay que buscar la manera de que lo hagan de la mejor manera y con unidad de acción en lo general y de conjunto. Si se intensifica ahora la resistencia inteligente y bien dispuesta, golpeando donde duele y cuando duele, haciendo todo donde no está la fuerza y nada donde ésta se encuentra, terminaremos por desarticular la defensa de la canalla, anarquizar sus organizaciones, asustar a sus hombres, desgastar sus fuerzas y descomponerlas, llevar el derrotismo a sus comandos, hacer que se peleen entre ellos y desarticular toda idea de conjunto. Nosotros debemos estar en condiciones de manejar el desorden cuando ellos quieran manejar el orden y no presentar batalla cuando ellos esperen que lo haremos sino pequeños combates en todas partes a los que no podrán concurrir para defenderse. Por eso las acciones nuestras deben ir paulatinamente tomando un tono agresivo pero limitado, sin pasar a acciones mayores, porque nada hay mayor que el todo, sin que sea necesario hacerlo en una sola acción reunida” (10).

_______________________

