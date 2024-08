Enroque Corto

Guillermo Moreno, el cordobesismo y la respuesta de un concejal

El exsecretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, fue entrevistado ayer en Chingón 95.1FM. Y resulta que la charla transitó por todos los carriles: desde la sentencia en su contra, su opinión de Juan Schiaretti y Martín Llaryora, y la situación del expresidente Alberto Fernández. Pero fue, sobre todo su sentencia acerca del cordobesismo, lo que generó una rápida respuesta de un concejal del oficialismo.

Informante Concejo: Acaban de escuchar la nota con Moreno en el despacho de Marcos Vázquez.

Periodista: Ajá, ¿y qué onda?

IC: Sobre todo la parte que Moreno dijo que “Schiaretti y Llaryora se dejen de joder con el cordobesismo” porque con eso no van a ningún lado en su proyección nacional.

P: Fuerte.

IC: El tema es que Vázquez se calentó y tiró: “primero los porteños se tienen que hacer cargo del desastre que hicieron con el peronismo a nivel nacional. Aparte nosotros hablamos del cordobesismo en el mismo sentido que lo hacía el General Perón cuando sumaba a dirigentes de otras fuerzas. Los porteños no están en condiciones de venir al interior a darnos cátedra de nada”.

P: Ah, se calentó en serio.

IC: ¿Qué le parece? Abrazo.

Extrapartidarios en alza

El periodista conversaba con su informante peronista, que entre risas y resignación le confesó lo siguiente.

Periodista: Están en silenció de radio los muchachos, ¿no?

Informante Peronista: ¿Por qué lo dice?

P.: No se haga… Son contados con los dedos de una mano los que salieron a hablar del caso “Yáñez”.

I.P.: Es que usted confunde kirchnerismo con peronismo federal…

P.: Ja, ja. Bueno, tienen un gran común denominador: el PJ.

I.P.: No sea peleador… Ahora, lo que no le puedo negar es que con estos vientos que soplan, los aliados tienen un veranito que no se esperaban.

P.: Y mire que los “compañeros” les vienen contando las costillas desde que arrancó la gestión… o antes…

I.P.: Y bueno, ahí lo ve. Ahora se viene una tregua forzada. Porque si a algún despistado, como usted, se le confunden las cosas con el PJ, lo mejor es que haya siempre un extrapartidario en la foto para que no queden dudas. Una Myrian Prunotto, un Javier Pretto…

P.: Se lo escucha dolido. Mejor hablamos después.

Discusión sobre la Carta Orgánica

En el marco del 3º Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización se reunieron los convencionales constituyentes que participaron en la redacción de la Carta Orgánica Municipal sancionada en 1995.

Periodista: ¿Cómo les fue?

Informante: Muy bien, estuvo muy interesante. Tal como lo planteó el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, “este diálogo intergeneracional que se abrió pretende trazar un mapa del futuro de Córdoba, integrando perspectivas y aprendizajes del pasado con los desafíos presentes”.

P.: ¿Estuvo el intendente Passerini?

I.: Claro, sí. Fue claro al señalar el objeto del encuentro: “queremos poner en valor y discutir si es necesario adecuar la Carta Orgánica Municipal. El objetivo es mejorar la democracia y generar más mecanismos de participación. Abrir la discusión es generar más canales de comunicación e incluir a más personas”.

Palos para Avilés en la Legislatura

En la sesión de la semana pasada, la Legislatura de la provincia aprobó la ley de Derecho al Acceso a la Información Ambiental y la Participación Pública que fue presentada por la oposición. Durante el debate, el llaryorista que preside la comisión de Ambiente, Abraham Galo, le pegó duro al intendente más opositor de todos, el carlospacense Esteban Avilés.

Informante: Fue un buen momento político para el oficialismo. Le agradeció a la radical Brenda Austin y al juecista Walter Gispert el texto de la ley, que salió con aprobación mayoritaria, y de paso cañazo criticó a Avilés por la contaminación del Lago San Roque, "el espejo de agua más contaminado de la provincia".

Alfil: ¿Quién habló?

Informante: Galo, presidente de la comisión de Ambiente. Dijo que el San Roque está contaminado porque Villa Carlos Paz no tiene cloacas, y como usted sabe el sistema de saneamiento es potestad de la Municipalidad. Habló de dirigentes "que no se hacen cargo".

Alfil: Guerra total con diferentes voceros.

Informante: Y esta vez, el oficialismo con soporte de la oposición.