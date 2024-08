Biocombustibles: Llaryora pidió “valentía” a los diputados para sacar ley nueva

Por Yanina Soria

En el marco del debate de una nueva ley de biocombustibles para Argentina, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expuso ayer en la comisión de Agricultura y Ganadería de la cámara de Diputados.

Con su presencia el cordobés no sólo respaldó y defendió rotundamente el proyecto elaborado y consensuado por la a Liga Bioenergética que integra Córdoba y otras cinco provincias productoras, sino que ejerció cierta presión para que los legisladores nacionales den la puntada final al nuevo marco regulatorio que necesita el sector de los biocombustibles.

“Depende solamente de la valentía de poder hacer una legislación que pueda poner en acuerdo a los sectores productivos, no hay que innovar absolutamente nada, nosotros ya hicimos eso. Ahora, con solo copiar lo que Estados Unidos o Brasil están haciendo, alcanza y sobra”, dijo el mandatario provincial quien asistió acompañado del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, que habló antes.

“Les agradezco tener la valentía de abrir la discusión, pero la valentía de iniciarla tiene que terminar en la valentía de aprobar de una vez por todas una legislación de bioenergía y biocombustibles que nos haga aprovechar esta oportunidad histórica y que genere en Argentina más producción y más empleo”, siguió Llaryora.

El gobernador interpeló directamente a los diputados: “lo que ustedes van a hacer es una reivindicación histórica a un sector que se lo mató. A un sector que tiene miles de posibilidades, que puede generar trabajo y que puede generar más empresas pero que dejó de invertir por no tener un marco legal de seguridad, de previsibilidad”.

Previo a ello, introdujo su exposición con la experiencia de Córdoba y pintó el mapa de oportunidades que representa para la economía nacional apostar a las reformas legislativas necesarias. Para Llaryora, Argentina está encendiendo nuevos motores, “eso no significa que el agro como lo conocemos no pueda generar más trabajo y más ingresos. Si ustedes deciden darle una nueva oportunidad al agro, generando las reformas legislativas, claramente el agro va a darle a la Argentina una marcha más a ese motor productivo”.

El mandatario pidió legislar sin sesgo ideológico y citó las experiencias de Brasil y Estados Unidos. “Esto no es un tema ideológico, es un tema pragmático. Hay países de la ideología que quieran que tienen las mismas oportunidades que las nuestra y que nos hay sacado kilómetros de ventaja”, dijo el titular del Ejecutivo provincial.

En nombre de la Liga Bioenergética, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy trabajaron en la redacción de una propuesta superadora a lo que ya se había avanzado durante el debate de la Ley Bases que, finalmente, terminó suprimiendo el capítulo completo referido a los biocombustibles. Ese proyecto cuenta con el visado inicial de la Nación por lo que la expectativa de que finalmente pueda ser aprobado, es grande.

“Las potencialidades son inmensas, lo que no tenemos es ley. Es más, la ley que tenemos es mala, atrasa, genera incertidumbre…creo que la alianza entre el sector productivo y petrolero es una oportunidad para Argentina. Esta ley la contempla, lo que no podemos tener en Argentina es seguir con este marco, que nos está privando de ese motor que tenemos en el agro… Cualquier cosa que hagan va a ser mejor que esto porque peor es imposible. Peor que depender de una resolución de un funcionario de turno, no habrá…”, agregó Llaryora.

En la comisión presidida por el radical Atilio Benedetti, se trató también la creación del Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), un proyecto que busca fomentar las inversiones en el sector productivo. Algo similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) pero para el agro; de hecho, la iniciativa fue tomada por Benedetti y el titular del bloque Miguel Ángel Pichetto de lo que propusieron desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).