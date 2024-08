Enroque Corto

Para la mesita de luz

El informante libertario llamó al periodista, con el que había hablado hace apenas unas horas.

Periodista: Estimado, ¿de qué se olvidó?

Informante: Vaya abriendo la foto que le envió, y yo le voy contando. Eso que ve pasó después de la reunión de dirigentes libertarios en el Quorum. Al día siguiente.

P.: Ajá…

I.: A un lado de la mesa, Martín Menem, Diana Mondino y Gabriel Bornoroni, al otro lado, los diputados radicales Soledad Carrizo y Luis Picat, y la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, con tres decenas de intendentes radicales, del PRO y algunos vecinalistas.

P.: Gran foto. ¿Qué pasó?

I.: Fue una reunión para aceitar vínculos. Los intendentes quieren tener un diálogo más fluido con las autoridades nacionales. Y las autoridades nacionales, que hasta ahora trataron de mantener distancia para que no le llovieran los pedidos de fondos en medio del recorte, ahora quiere empezar a abrir un canal directo con los intendentes.

P.: No me diga que ahora arranca una transversalidad al estilo libertario…

I.: Ja, ja. Yo no diría tanto… fue una reunión muy preliminar, para abrir un canal de comunicación. Le tiro algunos nombres, estuvieron: Adela Arning (Mendiolaza), Natalia Contini (Anisacate), Sara Majorel (Marcos Juárez) y Pablo Cornet (Villa Allende), por el PRO. También Javier Dieminger (La Falda), Federico Zárate (Jesús María), entre otros radicales. Y estuvo Fernando Rambialdi (La Calera), por Encuentro Vecinal.

P.: Y el nexo va a ser…

I.: Bornoroni, ¡el hombre de las mil funciones!, jaja.

P.: Le hago una pregunta más… los intendentes, ¿sabían que era una reunión con foto? ¿o pensaban que era una reunión privada?

I.: Mire, por lo menos los macristas no lo sabían… porque imagínese que en medio de las tensiones Milei-Macri, sacarse una foto con la escuadra libertaria no es el movimiento más inteligente. Por el lado de los radicales… habría que ver cada caso… los puede complicar con el Centro Cívico… entiendo que muchos de ellos pidieron que la foto no se compartiera…

P.: ¡Ja! ¿Qué creyeron? ¿¡Qué Martín Menem y Bornoroni la querían para la mesita de luz!?

I.: Ja, ja… no sea malo….

Fabre apura adhesión al Rigi en la Ciudad

El que estuvo activo en las redes el fin de semana, cuando no, fue el concejal del radicalismo Javier Fabre. Por eso, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Estaba viendo el Twitter de Fabre.

Periodista: ¿En qué anda?

IR: Un poco de todo. El hombre recordó al exgobernador Eduardo Angeloz, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, pero además se mandó con una propuesta.

P: ¿Qué dijo?

IR: Propone que la ciudad de Córdoba se adhiera al Rigi, después de que se sancionara con los votos de todo el cordobesismo en la Legislatura la semana pasada.

P: Claro…

IR: Dijo Fabre “Sería importante que la Ciudad de Córdoba adhiera al Régimen de regularización de activos o blanqueo de Nación. Córdoba podrá obtener inversiones por el ingreso de esos capitales y ampliar su base tributaria”.

P: Se mandó.

IR: Veremos qué pasa. Abrazo.

¿Fuego amigo en la Muni?